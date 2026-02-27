جی آئی ٹیگ کے پندرہ سال! انتخابات سے قبل لومنگ مرکز کا اعلان، دھنیاکھلی کی ویونگ انڈسٹری کا کیا ہے حال؟

جی آئی ٹیگ کے پندرہ سال! انتخابات سے قبل لومنگ مرکز کا اعلان، دھنیاکھلی کی ویونگ انڈسٹری کا کیا ہے حال؟
BJP کا دعویٰ ہے کہ انتخابات سے قبل ان حبس کا اعلان جھوٹا وعدہ ہے۔ ترنمول نے کہا کہ اپوزیشن صرف جھوٹا پروپیگنڈہ کررہی ہے۔
Published : February 27, 2026 at 4:33 PM IST
دھنیاکھلی، مغربی بنگال: اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ریاستی حکومت نے ہگلی کے دھنیاکھلی میں ویونگ ہب بنانے کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ اس دھنیاکھلی بنائی صنعت کو آج سے 15 سال پہلے جی آئی ٹیگ ملا تھا۔ ترنمول حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ یہ انتخابات سے پہلے جھوٹے وعدے ہیں۔ ترنمول کاؤنٹر، اس کا دعویٰ ہے کہ انتظامیہ نے بنکروں کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اگرچہ بنکروں کے مطابق جی آئی اور ہب بننے کے بعد بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ درحقیقت دھنیاکھلی کی بنائی صنعت کا کیا حال ہے؟ ای ٹی وی انڈیا نے تفتیش کی۔
اس سال 18 جنوری کو وزیر اعظم نریندر مودی نے سنگور میں ایک جلسہ عام کیا۔ وہاں انہیں دھنیاکھلی کی بنائی صنعت کے بارے میں بات کرتے سنا گیا۔ نتیجے کے طور پر، یہ بنائی کی صنعت دوبارہ عمل میں آئی۔ دھنیاکھلی ویونگ انڈسٹری کو 2011 میں جی آئی ٹیگ ملا تھا۔ اب تک 17 بنکروں کو یہ جی آئی ٹیگ ملا ہے۔
دھنیاکھلی بنائی صنعت کی موجودہ حالت کیا ہے؟ (ای ٹی وی انڈیا)
دھنیاکھلی کے بنکروں کی تفصیلات
ہگلی ضلع میں 25 ہزار بنکر ہیں۔ دھنیاکھلی بنائی کے تحت تقریباً ایک ہزار بنکر ہیں۔ 19 فروری کو ریاستی اور مرکزی حکومتوں کی جانب سے دھنیاکھلی کی سوم پور یونین کوآپریٹیو ویور سوسائٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں ضلع کے کئی فنکاروں نے شرکت کی۔ سیمینار میں بنیادی طور پر جڑی بوٹیوں کے رنگوں سے لے کر دھاگوں کی بُنائی تک کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بنائی کے ڈیزائن، مارکیٹنگ اور سرکاری سہولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بُنی ساڑھیوں کی ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی۔
دھنیاکھلی میں تین کوآپریٹیو میں سے، سومس پور کوآپریٹیو میں 130 بنکر ہیں۔ یہاں ہینڈلوم کی ساڑیاں بنتی ہیں۔ بنکر عام بنی ہوئی ساڑیوں سے بلوچی ساڑیاں اور دھوتی بناتے ہیں۔ یہاں، بلوچی ساڑیاں 420 ٹکے سے 1700 ٹکے میں فروخت ہوتی ہیں۔ بنکروں کو اس ساڑی کے لیے 146 ٹکے سے 622 ٹکے تک اجرت ملتی ہے۔ مارکیٹ ریٹ کے مطابق یہ بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نسل اس صنعت میں نہیں آ رہی، بنکروں کا دعویٰ ہے۔
نہ صرف یہ کوآپریٹیو بلکہ ضلع کے باقی کوآپریٹیو اور ویور کا بھی یہی حال ہے۔ دن بہ دن بنکر اس صورتحال کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بنائی کی صنعت سے منہ موڑ لیا ہے۔ انہوں نے اس سنگین صورتحال کے بارے میں سنا ہے۔ جی آئی اور سیمینار یا ہب بھی ہو تو کیا ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بنکر سوال اٹھا رہے ہیں۔
بنکروں کی حالت زار
خانیاکھلی کے ایک بُنکر جگدیش بھر نے کہا، "جی آئی ملنے کے بعد بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ معیاری کپڑا بُن کر ایسوسی ایشن کو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ فی الحال ساڑھی پہننے کا رجحان کم ہوا ہے۔ کپڑے کی بجائے چوڑی دار پہننے کا رجحان بڑھ گیا ہے، خواتین میں بھی ساڑھی نہیں بڑھی ہے۔" بازار کے تناسب سے بُننے والوں کی حالت بہت خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ بُنائی کرنے والوں کو کوئی سرکاری فائدہ نہیں ملا ہے اور مزدوری بھی کم ہے، اس کے بدلے یہ کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ کوآپریٹیو، ہم کوئی حل نکال لیں گے۔"
ویور سری کانت بھرے کا دعویٰ ہے کہ پاورلوم اور پالئیےسٹر یارن کی وجہ سے مارکیٹ میں ہینڈلوم ساڑھیوں کی مانگ میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ایک ساڑھی بنانے میں 2 سے 3 لوگ لگتے ہیں۔ فی الحال مجھے ایک ساڑھی بنانے پر 210 ٹکے کی اجرت ملتی ہے۔ موجودہ مارکیٹ ریٹ پر، میں نہیں جانتا کہ اپنے بیٹے کی تعلیم اور خاندان کے اخراجات کیسے ادا کروں۔ ہمیں جی آئی اور حب کے طور پر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ سوتی دھاگے کی قیمت بھی ہاتھ سے دینا ممکن نہیں ہے۔" پاورلوم وہ آسانی سے دے سکتا ہے جہاں ہمارے ساتھ بڑا فرق ہے اسی لیے ہماری نئی نسل میں سے کوئی بھی اس صنعت میں نہیں آنا چاہتا۔
گھریلو خاتون چندی بھر چرخی کے ساتھ لوم کے لیے سوت فراہم کرتی ہے۔ اس نے کہا، "کھیتوں میں دو لوگوں کے پاس بھی ساڑھی بنانے کی مزدوری نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ صنعت زور پکڑ رہی ہے۔ اب گھر کی کوئی بھی لڑکی کرگھے کے دھاگے کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو کرگھ چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، کوئی الگ آمدنی نہیں ہے، ہم ایک شخص کی آمدنی پر انحصار کرتے ہیں، یہ کام ہو سکتا ہے اگر اچھے کوالٹی کا دھاگہ اور اجرت بڑھ جائے، ورنہ ہم بیٹھ جائیں گے۔"
اپوزیشن کی توپ
بی جے پی لیڈر اجے کیری نے ترنمول کانگریس کو دھنیاکھلی بنائی صنعت کی خراب حالت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا، "ریاست میں برسراقتدار پارٹی مرکزی حکومت پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ صرف الزام لگانا کافی نہیں ہے، ریاستی حکومت کا ایک بڑا رول ہے، یہاں کی بنائی صنعت دم توڑ رہی ہے، ایم ایل اے اسیما پاترا کیا کر رہی ہیں؟ اس کے لیے پہلے بایاں محاذ اور اب ترنمول حکومت قصوروار ہے۔ 15 سال تک ایم ایل اے رہنے کے بعد، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جب تک کہ مرکزی حکومت نے رقم مختص کی ہے، اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، جب تک بنکر ترقی نہیں کریں گے۔
دھنیاکھلی ٹینٹ
دھنیاکھلی لوم (اپنی تصویر)
حکومتی اقدام کا ریکارڈ
حالانکہ ریاستی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے بنکروں کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ بنکروں کو خود انحصار بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے خصوصی کردار ادا کیا ہے۔ کپڑے کی ڈیزائننگ سے لے کر رنگوں کے استعمال تک انہیں ہاتھ سے سکھایا جا رہا ہے۔ ریاستی اور مرکزی حکومتوں کی طرف سے بنکروں کے لیے سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دھنیاکھلی کوآپریٹو، سومر پور کوآپریٹو کے بنکروں کی مالی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ بازار میں ہینڈلوم ساڑیوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے، جس کے لیے حکومت کئی منصوبے بنا رہی ہے۔
دھنیاکھلی کے لوم کو جی آئی ٹیگ مل گیا (اپنی تصویر)
بنکروں کے لیے مختلف سہولیات
344 لوم گھر۔ فنکاروں کو تانتی ساتھی پراجیکٹ کے تحت کئی لومز ملے ہیں۔ بنکروں کو تربیت دی گئی ہے۔ بوڑھے بنکروں کو ایک ہزار روپے بڑھاپا الاؤنس دیا جاتا ہے۔ گوراپ کوآپریٹو، دھنیاکھلی کوآپریٹو اور سوم پور کوآپریٹیو کے لیے حکومت کی جانب سے ایک کروڑ 40 لاکھ کے زیادہ سے زیادہ قرض کا انتظام کیا گیا ہے۔ قرض پر 6 فیصد سود سبسڈی ہے۔
حکومتی اقدام لیجر (ای ٹی وی بھارت)
لیکن مرکز نے پہلے ڈائی فیکٹری کے لیے رقم مختص کی تھی۔ ریاست اور مرکز میں ہر سال مارکیٹنگ کی مراعات دینے کا نظام ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ ریاستی حکومت نے اس سے قبل 2020-21 میں دھنیاکھلی بنائی کے لیے ایک کلسٹر بنانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس سال دوبارہ حب بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
بنائی میں مصروف فنکار (اپنی تصویر)
دھنیاکھلی میں لوم ہب مختص
چنچورا ہینڈلوم کے ضلع ترقیاتی افسر باسودیب پال نے کہا، "ضلع مجسٹریٹ، ہگلی کی ایم پی رچنا بنرجی اور ایم ایل اے اسیما پاترا کی پہل پر دھنیاکھلی میں ایک لوم ہب بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ مرکز قومی شاہراہ پر ایک ایکڑ اراضی پر بنایا جائے گا۔ ایک ڈیزائننگ سنٹر بھی تعمیر کیا جائے گا جس میں تقریباً 4 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹریننگ سنٹر اور ٹریننگ سنٹر بھی تیار کیے جائیں گے۔ نئی نسل کو ہنڈی کرافٹس بنانے کا انتظام کیا جائے گا، ہینڈلوم کی ساڑیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے حکومت گائیڈ لائنز جاری کرنے پر غور کر رہی ہے۔
رکن اسمبلی کا کیا ہے کا دعویٰ؟
دھنیاکھلی ایم ایل اے اسیما پاترا نے کہا، "تنتوج سمیت کئی تنظیمیں دھنیاکھلی کی بنی ہوئی ساڑیاں خریدتی ہیں اور لے جاتی ہیں۔ ہم بنائی صنعت کی ترقی کے لیے کئی بار بنکروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر آنے والی نسل نے بنائی صنعت کے لیے جوش نہیں دکھایا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ریاستی حکومت نے ترقی کے لیے بہت سے کام کیے ہیں، ہم نے کئی بار تربیت فراہم کی ہے، جس میں ہم نے بہت سے کام کیے ہیں۔ ہم نے ویونگ ہب کے قیام کی منظوری دی ہے۔
ویور کو سیمینار سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے (اپنی تصویر)
بی جے پی کی اس شکایت کے بارے میں کہ بنائی میں بہتری نہیں آئی ہے، انہوں نے کہا، "ہمیں بی جے پی کو دکھانے کے لیے ترقی نہیں کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دکھایا ہے کہ کس طرح بنگال کی ترقی ملک کے کونے کونے تک پہنچی ہے۔ بی جے پی کو جھوٹا پروپیگنڈہ پھیلا کر بنگال میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔"
دھنیاکھلی لوم (اپنی تصویر)
کیا ریاستی حکومت کے نئے اقدام سے بنکروں میں خوشحالی آئے گی؟ کیا ساڑھیوں کی قیمت اور اجرت بڑھے گی؟ یا یہ قدیم بنائی صنعت معدوم ہو جائے گی؟ وقت بتائے گا۔