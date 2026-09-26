آر ایس ایس ملک اور جمہوریت کے لیے 'سب سے بڑا خطرہ'، راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنائیں: ریونت ریڈی
ریونت ریڈی کی عوام سے راہل گاندھی کو ملک کا وزیر اعظم بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہاکہ کیرالہ سے کانگریس کی سونامی آئے گی۔
Published : September 26, 2026 at 12:55 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور سنگھ پریوار پر شدید حملہ کرتے ہوئے انہیں ملک اور جمہوریت کے لیے 'سب سے بڑا خطرہ' قرار دیا۔ انہوں نے عوام سے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے اور راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کانگریس پارٹی کے ساتھ متحد ہونے کی اپیل کی۔
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سنگھ پریوار کو ہرانے کے لیے متحد ہو کر گاندھی پریوار کا ساتھ دینے کی بات کہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تنظیم ذات پات، مذہب، خطے اور زبان کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔
جمعہ کے روز کیرالہ کے نیلامبور میں 'آریادن محمد فاؤنڈیشن' کی ایک تقریب کے دوران، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال کے ہاتھوں معزز 'آریادن محمد-2026 بیسٹ پبلک سرونٹ ایوارڈ' سے نوازا گیا۔ ریونت ریڈی یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے کیرالہ سے باہر کے پہلے شخص بن گئے ہیں۔ یہ اعزاز انہیں ان کی قیادت اور کسانوں، پسماندہ طبقات اور عام عوام کی بہبود کے لیے نافذ کردہ نئے پروگراموں کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے بھاجپا اور این ڈی اے کو فرقہ پرست طاقتیں قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور این ڈی اے پورے ملک میں لوگوں کی آزادی کو ختم کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ووٹ، پارٹیاں، پارٹیوں کے انتخابی نشانات، فنڈز اور جمہوری بنیادوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا مستقبل بھی چرایا جا رہا ہے۔
انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن جیسے آئینی اداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے آریادن محمد سے ترغیب لیتے ہوئے جمہوریت اور آئین کے تحفظ کے لیے لڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کانگریس کی سیاسی سونامی لانے کا عزم ظاہر کیا، جس کا آخری مقصد راہل گاندھی کو بطور وزیر اعظم دہلی کے لال قلعہ پر ترنگا لہراتے ہوئے دیکھنا ہے۔
دو 'پریواروں' کے درمیان لڑائی: ریونت ریڈی
ریونت ریڈی نے کہا کہ ملک میں دو پریواروں— 'سنگھ پریوار' اور 'گاندھی پریوار' کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیکولرازم، جمہوریت اور آئین کو بچانے کے لیے سنگھ پریوار کے خلاف لڑنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ کیرالہ سے شروع ہونے والی اس سیاسی سونامی کا مقصد سنگھ پریوار کو شکست دینا ہے، اور یہ مقصد پورے ملک میں پھیلے گا تاکہ کانگریس پارٹی مرکز میں اقتدار میں آ سکے۔
'کیرالہ سیکولرازم کے لیے کھڑا ہے'
اپنے خطاب میں ریونت ریڈی نے مزید کہا کہ انہیں کیرالہ بہت پسند ہے۔ وہ جب بھی یہاں آتے ہیں، یہاں کے لوگ ان کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیرالہ میں راہل گاندھی کی 'بھارت جوڑو یاترا' اور کیرالہ اسمبلی کی انتخابی مہم میں حصہ لینے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیرالہ ان کے دل کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے سیکولرازم، کانگریس پارٹی اور اس کے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہونے پر وہاں کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔
راہل گاندھی کی فوج کا سچا سپاہی ہوں: ریونت ریڈی
ریونت ریڈی نے کہا کہ آریادن محمد کیرالہ کی سیاست میں ایک بہترین حکمت عملی ساز اور نیلامبور میں ایک مضبوط رہنما تھے۔ وہ سال 1935 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیکولرازم اور آئین کے لیے لڑائی لڑی۔ وہ آٹھ بار ایم ایل اے منتخب ہوئے اور چار بار وزیر کے عہدے پر فائز رہے۔
وزیر اعلیٰ نے آریادن محمد کو ایک سچا کانگریسی رہنما قرار دیا جنہوں نے سات دہائیوں تک پارٹی کی خدمت کی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی یاد میں شروع کیا گیا یہ ایوارڈ حاصل کر کے وہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس ایوارڈ کو ایک کانگریس کارکن کی حیثیت سے قبول کر رہے ہیں اور وہ راہل گاندھی کی فوج کے ایک سپاہی ہیں۔
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