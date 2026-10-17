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شمالی کولکاتہ میں کمیونٹی درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ، کم از کم 35 افراد زخمی

زخمیوں کو تشویشناک حالت میں کولکاتہ میڈیکل کالج اور اسپتال لے جایا گیا۔

شمالی کولکاتہ میں کمیونٹی درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ، کم از کم 25 افراد زخمی
شمالی کولکاتہ میں کمیونٹی درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ، کم از کم 25 افراد زخمی (IMAGE: PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2026 at 10:32 PM IST

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Updated : October 17, 2026 at 10:50 PM IST

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کولکاتہ: کولکاتہ میں سپتمی کی شام چورباگن سروجنین درگا پوجا پنڈال کا ایک حصہ بھیڑ کی وجہ سے گر گیا، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ درگا پوجا منانے کے لیے عقیدت مند بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے۔

پولیس نے کہا کہ بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہوگئی جب ہفتہ کی شام شمالی کولکتہ میں ایک کمیونٹی درگا پوجا تہوار میں اچانک ایک بڑا ہجوم جمع ہوگیا جس سے کم از کم 35 افراد زخمی ہوگئے۔

ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ جب بارش شروع ہوئی تو چورباگن درگا پوجا پنڈال کے باہر انتظار کرنے والا ہجوم آگے بڑھ گیا جس سے کچھ لوگ سڑک پر گر گئے اور بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہوگئی۔ انہوں نے کہا کم از کم 25 لوگوں کو تشویشناک حالت میں کولکاتہ میڈیکل کالج اور ہسپتال لے جایا گیا۔

مغربی بنگال کے وزیر صحت سردوت مکھرجی اور اعلیٰ حکام اسپتال پہنچ گئے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اہلکار جائے وقوعہ پر موجود تھے۔

ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور فائر سروس کے محکموں کی ٹیموں کے ساتھ کولکاتہ پولیس کے اہلکار راحت اور بچاؤ کام شروع کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ پوجا کے منتظمین نے پنڈال کے احاطے میں داخلہ بند کر دیا ہے اور لائٹس بند کر دی ہیں۔

پوجا کے منتظم وکاس داس نے میڈیا کو بتایا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ "اس وقت، ہماری توجہ امدادی کارروائیوں پر ہے، اور ہمارا بنیادی کام زخمیوں کو اسپتال پہنچانا ہے۔ اسٹیٹ فائر سروس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں کے ساتھ پولیس فورسز جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔

سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ چورباگن پوجا پنڈال میں بھگدڑ کی خبروں سے بہت صدمے میں ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں چورباگن پوجا پنڈال میں بھگدڑ کے بارے میں سن کر بہت افسردہ اور صدمے میں ہوں۔" "میں دیوی درگا سے دعا کرتی ہوں کہ تمام زخمی جلد صحت یاب ہوں اور ان کے اہل خانہ کو اس مشکل وقت میں طاقت اور ہمت ملے۔"

Last Updated : October 17, 2026 at 10:50 PM IST

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درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ
COMMUNITY DURGA PUJA

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