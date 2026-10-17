شمالی کولکاتہ میں کمیونٹی درگا پوجا پنڈال میں بھگدڑ، کم از کم 35 افراد زخمی
زخمیوں کو تشویشناک حالت میں کولکاتہ میڈیکل کالج اور اسپتال لے جایا گیا۔
Published : October 17, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 10:50 PM IST
کولکاتہ: کولکاتہ میں سپتمی کی شام چورباگن سروجنین درگا پوجا پنڈال کا ایک حصہ بھیڑ کی وجہ سے گر گیا، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ درگا پوجا منانے کے لیے عقیدت مند بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے۔
پولیس نے کہا کہ بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہوگئی جب ہفتہ کی شام شمالی کولکتہ میں ایک کمیونٹی درگا پوجا تہوار میں اچانک ایک بڑا ہجوم جمع ہوگیا جس سے کم از کم 35 افراد زخمی ہوگئے۔
#WATCH | North Kolkata, West Bengal | An eyewitness says, "Many people lost consciousness; some were being taken on motorcycles. I witnessed this happening all around—when people fainted, they were taken away on bikes. All of this took place, and there was a massive crowd as well..."— ANI (@ANI) October 17, 2026
ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ جب بارش شروع ہوئی تو چورباگن درگا پوجا پنڈال کے باہر انتظار کرنے والا ہجوم آگے بڑھ گیا جس سے کچھ لوگ سڑک پر گر گئے اور بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہوگئی۔ انہوں نے کہا کم از کم 25 لوگوں کو تشویشناک حالت میں کولکاتہ میڈیکل کالج اور ہسپتال لے جایا گیا۔
مغربی بنگال کے وزیر صحت سردوت مکھرجی اور اعلیٰ حکام اسپتال پہنچ گئے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اہلکار جائے وقوعہ پر موجود تھے۔
ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور فائر سروس کے محکموں کی ٹیموں کے ساتھ کولکاتہ پولیس کے اہلکار راحت اور بچاؤ کام شروع کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ پوجا کے منتظمین نے پنڈال کے احاطے میں داخلہ بند کر دیا ہے اور لائٹس بند کر دی ہیں۔
VIDEO | Kolkata: West Bengal CM Suvendu Adhikari and Chief Secretary Manoj Agarwal visit the hospitalised injured at Calcutta Medical College and Hospital. At least 25 injured following a stampede-like situation in Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal. (Source: Third Party) #Kolkata #KolkataNews— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
پوجا کے منتظم وکاس داس نے میڈیا کو بتایا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ "اس وقت، ہماری توجہ امدادی کارروائیوں پر ہے، اور ہمارا بنیادی کام زخمیوں کو اسپتال پہنچانا ہے۔ اسٹیٹ فائر سروس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں کے ساتھ پولیس فورسز جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026
سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ چورباگن پوجا پنڈال میں بھگدڑ کی خبروں سے بہت صدمے میں ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں چورباگن پوجا پنڈال میں بھگدڑ کے بارے میں سن کر بہت افسردہ اور صدمے میں ہوں۔" "میں دیوی درگا سے دعا کرتی ہوں کہ تمام زخمی جلد صحت یاب ہوں اور ان کے اہل خانہ کو اس مشکل وقت میں طاقت اور ہمت ملے۔"