لکھی سرائے، بہار میں اشوک دھام مندر میں بھگدڑ، سات عقیدت مندوں کی موت؛ وزیراعلیٰ کا اظہار افسوس
تقریباً 50,000 عقیدت مند مبینہ طور پر مقدس ساون مہینے کے تیسرے پیر کو جلبھیشیک کرنے کے لیے مندر میں جمع ہوئے تھے۔
Published : August 17, 2026 at 10:09 AM IST
لکھی سرائے، بہار: ریاست بہار کے لکھی سرائے ضلع میں مشہور اشوک دھام مندر کے باہر بھگدڑ مچنے سے کم از کم سات عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔ واقعے میں 12 سے زائد افراد زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ متاثرین میں زیادہ تر خواتین ہیں۔ (ریاست بہار میں کئی بار بھگدڑ کے واقعات پیش آ چکے ہیں)
مبینہ طور پر بھگدڑ اس وقت شروع ہوئی جب بجلی کا ایک کھمبا جو سپلائی کیبل لے کر جا رہا تھا ٹوٹ گیا اور زائرین پر گرا، جس سے عقیدت مندوں میں افواہیں پھیل گئیں کہ لوگ اس کی وجہ سے بجلی کا کرنٹ لگ کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہجوم میں خوف و ہراس پھیل گیا اور عقیدت مندوں نے افراتفری اور ہلچل مچادی۔
ساون مہینے کے تیسرے پیر کو شیو مندر میں غیر معمولی بھیڑ
یہ واقعہ صبح تقریباً 6:40 بجے پیش آیا جب یاتریوں کی دو ٹرینیں لکھی سرائے ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں جس نے ساون (شراون) کے مبینہ طور پر مقدس مہینے کے تیسرے پیر کے موقع پر شیو مندر میں غیر معمولی بھیڑ میں اضافہ کیا۔
Pained by the loss of lives due to a stampede in Lakhisarai, Bihar. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover at the earliest. The local administration is assisting those affected: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) August 17, 2026
پی ایم مودی نے بھگدڑ کے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا
وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھی سرائے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں بہار کے لکھی سرائے میں بھگدڑ سے ہونے والی ہلاکتوں سے غمزدہ ہوں۔ غم کی اس گھڑی میں میری تعزیت متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا ہے۔ مقامی انتظامیہ متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔"
مرنے والوں کی سات مہلوکین کی شناخت اس طرح کی گئی ہے:
للیتا دیوی (50)، گوری لال یادو کی بیوی، پرتاپ پور، ہلسی، لکھی سرائے
سویتا کماری (35)، رنویر یادو کی بیوی، پرتاپ پور، ہلسی، لکھی سرائے
ہیملتا دیوی (55) بیوی سریندر یادو، پرتاپ پور، ہلسی، لکھی سرائے
منمالا دیوی (44)، بیوی نرنجن کمار، وارڈ 12، بارہیا، لکھی سرائے
سروج دیوی (65) بیوی جناردن سنگھ، بکانوا، بھدور، پٹنہ
ساوتری دیوی (49)، بیوی موہن یادو، چنانیہ، لکھی سرائے
رنکو دیوی (50)، بیوی نیرج یادو، بٹولا، فردا، مونگیر
سی ایم سمراٹ چودھری کا بھگدڑ پر دکھ کا اظہار
سی ایم سمراٹ چودھری نے لکھی سرائے کے اشوک دھام میں ہونے والے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "حادثے میں عقیدت مندوں کی موت کی خبر سے مجھے گہرا دکھ ہوا ہے۔ میں سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ انتظامیہ کو زخمیوں کے مناسب اور فوری علاج کے لیے ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ ایشور مرنے والوں کی روح کو سکون عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے۔"
लखीसराय के अशोकधाम हाल्ट पर हुई हृदयविदारक दुर्घटना में सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से ₹4-4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 17, 2026
दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है।🙏
سب ڈویژنل پولیس آفیسر کا بیان
لکھی سرائے کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر (ایس ڈی پی او) شیوم کمار نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "یہ واقعہ مندر کی طرف جانے والی کچے (مٹی کے) راستے پر پیش آیا۔ ایک سیمنٹ کا بجلی کا کھمبا اُس جگہ کے قریب گر گیا جہاں خواتین مندر جانے کے لیے قطار میں کھڑی تھیں۔ اس سے عقیدت مندوں میں خوف و ہراس پھیل گیا"۔
اشوک دھام مندر میں کیوں مچی بھگدڑ؟
مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کے وقت اس راستے پر بجلی کا کھمبا تار سمیت گر گیا تھا۔ زائرین کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی کہ ایک کھمبے میں کرنٹ آ گیا ہے۔ اس سے لوگ گھبرا گئے اور بچنے کی کوشش میں مختلف سمتوں میں بھاگنے لگے۔
लखीसराय के अशोकधाम हाल्ट पर हुई हृदयविदारक दुर्घटना में सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से ₹4-4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 17, 2026
दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है।🙏
ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو 4 لاکھ کا اعلان
لکھی سرائے میں بھگدڑ میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 50 لاکھ روپے ملیں گے۔ ہر ایک کو 4 لاکھ روپے معاوضہ۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اس کا اعلان کیا ہے۔
2019 میں بھی ہوئی تھی بھگدڑ
2019 میں بھی اسی مندر میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ افواہیں پھیل گئیں تھی کہ پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے۔ اس بھگدڑ میں عقیدت مند بھاگنے لگے۔ بھگدڑ میں ایک عقیدت مند کی موت ہوگئی تھی۔
#WATCH | पटना: बिहार के लखीसराय में अशोक धाम में भगदड़ पर जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा, " ...वहां जिला प्रशासन घायलों को पूरी मुस्तैदी के साथ चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था मिल सके, उसके प्रबंध में लगा है। पूरे प्रकरण की जांच जारी है। उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना उचित होगा।"… pic.twitter.com/YH3w0cyaMW— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026
زخمیوں کو فوری طبی علاج ضروری: راجیو رنجن
لکھی سرائے کے اشوک دھام میں بھگدڑ کے بارے میں جے ڈی یو لیڈر راجیو رنجن نے کہا کہ ضلع انتظامیہ زخمیوں کی بہترین طبی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے انتظامات کر رہی ہے۔ پورے واقعہ کی تحقیقات جاری ہے۔ اس کے بعد ہی تبصرہ کرنا مناسب ہوگا۔
زائرین ایک دوسرے کے نیچے دب گئے
قبل ازیں کی تفصیلات کے مطابق مندر کے احاطے میں بھگدڑ مچ گئی، جس میں کئی زائرین پھنس گئے اور ایک دوسرے کے نیچے دب گئے۔ مقامی لوگوں اور دیگر زائرین نے فوراً ہجوم میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامی افسران موقع پر پہنچ گئے۔ بچاؤ کا کام شروع کیا گیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔
ڈی ایم شیلیندر کمار نے کیا کہا
ڈی ایم شیلیندر کمار کے مطابق، اب تک کم از کم سات زائرین کی موت ہوئی ہے، جب کہ کئی زائرین زخمی ہیں۔ بتایا گیا کہ ہلاک ہونے والوں میں تمام خواتین تھیں۔ فی الحال مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔
یہاں ساون میں جمع ہوتے ہیں زائرین
اشوک دھام مندر کو شری اندر دمنیشور مہادیو مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا شیو لنگ ہے، جو کھدائی کے دوران ملا تھا۔ خاص طور پر ساون کے مقدس مہینے کے دوران مندر میں بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔