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لکھی سرائے، بہار میں اشوک دھام مندر میں بھگدڑ، سات عقیدت مندوں کی موت؛ وزیراعلیٰ کا اظہار افسوس

تقریباً 50,000 عقیدت مند مبینہ طور پر مقدس ساون مہینے کے تیسرے پیر کو جلبھیشیک کرنے کے لیے مندر میں جمع ہوئے تھے۔

stampede lakhisarai Ashok Dham temple devotees killed injured teesri somwari Urdu News
لکھی سرائے، بہار میں اشوک دھام مندر میں بھگدڑ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2026 at 10:09 AM IST

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لکھی سرائے، بہار: ریاست بہار کے لکھی سرائے ضلع میں مشہور اشوک دھام مندر کے باہر بھگدڑ مچنے سے کم از کم سات عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔ واقعے میں 12 سے زائد افراد زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ متاثرین میں زیادہ تر خواتین ہیں۔ (ریاست بہار میں کئی بار بھگدڑ کے واقعات پیش آ چکے ہیں)

مبینہ طور پر بھگدڑ اس وقت شروع ہوئی جب بجلی کا ایک کھمبا جو سپلائی کیبل لے کر جا رہا تھا ٹوٹ گیا اور زائرین پر گرا، جس سے عقیدت مندوں میں افواہیں پھیل گئیں کہ لوگ اس کی وجہ سے بجلی کا کرنٹ لگ کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہجوم میں خوف و ہراس پھیل گیا اور عقیدت مندوں نے افراتفری اور ہلچل مچادی۔

stampede lakhisarai Ashok Dham temple devotees killed injured teesri somwari Urdu News
بھارت میں بھگدڑ کے بڑے واقعات کہاں کہاں ہوئے؟ (ETV Bharat GFX)

ساون مہینے کے تیسرے پیر کو شیو مندر میں غیر معمولی بھیڑ

یہ واقعہ صبح تقریباً 6:40 بجے پیش آیا جب یاتریوں کی دو ٹرینیں لکھی سرائے ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں جس نے ساون (شراون) کے مبینہ طور پر مقدس مہینے کے تیسرے پیر کے موقع پر شیو مندر میں غیر معمولی بھیڑ میں اضافہ کیا۔

پی ایم مودی نے بھگدڑ کے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا

وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھی سرائے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں بہار کے لکھی سرائے میں بھگدڑ سے ہونے والی ہلاکتوں سے غمزدہ ہوں۔ غم کی اس گھڑی میں میری تعزیت متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا ہے۔ مقامی انتظامیہ متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔"

مرنے والوں کی سات مہلوکین کی شناخت اس طرح کی گئی ہے:

للیتا دیوی (50)، گوری لال یادو کی بیوی، پرتاپ پور، ہلسی، لکھی سرائے

سویتا کماری (35)، رنویر یادو کی بیوی، پرتاپ پور، ہلسی، لکھی سرائے

ہیملتا دیوی (55) بیوی سریندر یادو، پرتاپ پور، ہلسی، لکھی سرائے

منمالا دیوی (44)، بیوی نرنجن کمار، وارڈ 12، بارہیا، لکھی سرائے

سروج دیوی (65) بیوی جناردن سنگھ، بکانوا، بھدور، پٹنہ

ساوتری دیوی (49)، بیوی موہن یادو، چنانیہ، لکھی سرائے

رنکو دیوی (50)، بیوی نیرج یادو، بٹولا، فردا، مونگیر

سی ایم سمراٹ چودھری کا بھگدڑ پر دکھ کا اظہار

سی ایم سمراٹ چودھری نے لکھی سرائے کے اشوک دھام میں ہونے والے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "حادثے میں عقیدت مندوں کی موت کی خبر سے مجھے گہرا دکھ ہوا ہے۔ میں سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ انتظامیہ کو زخمیوں کے مناسب اور فوری علاج کے لیے ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ ایشور مرنے والوں کی روح کو سکون عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے۔"

سب ڈویژنل پولیس آفیسر کا بیان

لکھی سرائے کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر (ایس ڈی پی او) شیوم کمار نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "یہ واقعہ مندر کی طرف جانے والی کچے (مٹی کے) راستے پر پیش آیا۔ ایک سیمنٹ کا بجلی کا کھمبا اُس جگہ کے قریب گر گیا جہاں خواتین مندر جانے کے لیے قطار میں کھڑی تھیں۔ اس سے عقیدت مندوں میں خوف و ہراس پھیل گیا"۔

stampede lakhisarai Ashok Dham temple devotees killed injured teesri somwari Urdu News
زخمیوں میں سات خواتین بھی شامل ہیں (ETV Bharat)

اشوک دھام مندر میں کیوں مچی بھگدڑ؟
مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کے وقت اس راستے پر بجلی کا کھمبا تار سمیت گر گیا تھا۔ زائرین کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی کہ ایک کھمبے میں کرنٹ آ گیا ہے۔ اس سے لوگ گھبرا گئے اور بچنے کی کوشش میں مختلف سمتوں میں بھاگنے لگے۔

ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو 4 لاکھ کا اعلان

لکھی سرائے میں بھگدڑ میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 50 لاکھ روپے ملیں گے۔ ہر ایک کو 4 لاکھ روپے معاوضہ۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اس کا اعلان کیا ہے۔

stampede lakhisarai Ashok Dham temple devotees killed injured teesri somwari Urdu News
2019 میں بھی ہوئی تھی بھگدڑ (ETV BHARAT)

2019 میں بھی ہوئی تھی بھگدڑ

2019 میں بھی اسی مندر میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ افواہیں پھیل گئیں تھی کہ پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے۔ اس بھگدڑ میں عقیدت مند بھاگنے لگے۔ بھگدڑ میں ایک عقیدت مند کی موت ہوگئی تھی۔

زخمیوں کو فوری طبی علاج ضروری: راجیو رنجن

لکھی سرائے کے اشوک دھام میں بھگدڑ کے بارے میں جے ڈی یو لیڈر راجیو رنجن نے کہا کہ ضلع انتظامیہ زخمیوں کی بہترین طبی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے انتظامات کر رہی ہے۔ پورے واقعہ کی تحقیقات جاری ہے۔ اس کے بعد ہی تبصرہ کرنا مناسب ہوگا۔

stampede lakhisarai Ashok Dham temple devotees killed injured teesri somwari Urdu News
لکھی سرائے، بہار میں اشوک دھام مندر میں بھگدڑ (ETV Bharat)

زائرین ایک دوسرے کے نیچے دب گئے
قبل ازیں کی تفصیلات کے مطابق مندر کے احاطے میں بھگدڑ مچ گئی، جس میں کئی زائرین پھنس گئے اور ایک دوسرے کے نیچے دب گئے۔ مقامی لوگوں اور دیگر زائرین نے فوراً ہجوم میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامی افسران موقع پر پہنچ گئے۔ بچاؤ کا کام شروع کیا گیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔

stampede lakhisarai Ashok Dham temple devotees killed injured teesri somwari Urdu News
لکھی سرائے، بہار میں اشوک دھام مندر میں بھگدڑ (ETV BHARAT)

ڈی ایم شیلیندر کمار نے کیا کہا
ڈی ایم شیلیندر کمار کے مطابق، اب تک کم از کم سات زائرین کی موت ہوئی ہے، جب کہ کئی زائرین زخمی ہیں۔ بتایا گیا کہ ہلاک ہونے والوں میں تمام خواتین تھیں۔ فی الحال مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔

یہاں ساون میں جمع ہوتے ہیں زائرین
اشوک دھام مندر کو شری اندر دمنیشور مہادیو مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا شیو لنگ ہے، جو کھدائی کے دوران ملا تھا۔ خاص طور پر ساون کے مقدس مہینے کے دوران مندر میں بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔

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STAMPEDE IN ASHOK DHAM TEMPLE BIHAR

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