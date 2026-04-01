ETV Bharat / bharat

نالندہ، بہار سے پہلے کہاں کہاں مچی تھی بھگدڑ، بھارت میں ایسے بڑے واقعات کب اور کہاں پیش آئے جانیے یہاں

بہار میں بھگدڑ نے کئی لوگوں کی جان لے لی۔ جانیں کہ اس سے پہلے کب اور کہاں بھگدڑ مچی ہے۔ پڑھیں تفصیل سے

bihar stampede many devotees died know about stampede cases in india Urdu News
بھارت میں بھگدڑ کے بڑے واقعات
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 1, 2026 at 2:01 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

نالندہ, بہار: بہار کے نالندہ میں منگل 31 مارچ 2026 کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ماگھرا گاؤں کے ماتا شیتلا مندر میں پوجا ارچنا کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ اس واقعے میں نو عقیدت مندوں کی موت ہو گئی، جب کہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بھگدڑ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایسے ناخوشگوار واقعات ہر سال سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے، بہار سمیت بھارت بھر کی کئی ریاستوں میں بھگدڑ نے سینکڑوں جانیں لی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کہاں کہاں اور کتنے ہلاک ہوئے۔

وینکٹیشور مندر میں بھگدڑ

پچھلے سال یکم نومبر 2025 کو آندھرا پردیش کے سریکاکولم کے وینکٹیشور مندر میں بھگدڑ مچ گئی تھی، جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔

bihar stampede many devotees died know about stampede cases in india Urdu News
بھارت میں بھگدڑ کے بڑے واقعات کہاں کہاں ہوئے؟ (ETV Bharat GFX)

کرور بھگدڑ کا واقعہ

پچھلے سال 27 نومبر 2025 کو تمل ناڈو کے کرور میں ایک زبردست بھگدڑ مچ گئی تھی جس کے نتیجے میں 41 افراد کی المناک موت واقع ہوئی تھی۔ اس ریلی کا اہتمام اداکار سے سیاستدان بنے تھلاپتی وجے نے کیا تھا۔

bihar stampede many devotees died know about stampede cases in india Urdu News
بھارت میں بھگدڑ کے بڑے واقعات (ETV Bharat GFX)

مانسا دیوی مندر میں بھگدڑ

27 جولائی 2025 کو اتراکھنڈ میں بھی بھگدڑ نے نو لوگوں کی جان لے لی۔ ہریدوار کے مانسا دیوی مندر میں بھگدڑ مچنے سے 9 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی جب کہ درجنوں زخمی ہو گئے۔

بنگلورو میں بڑی بھگدڑ

پچھلے سال، 4 جون کو، آئی پی ایل چیمپئنز آر سی بی نے بنگلورو کے چناسوامی اسٹیڈیم میں ایک جشن کا انعقاد کیا، جہاں تقریبات کے دوران بھگدڑ میں 11 افراد کی المناک موت ہوگئی۔

bihar stampede many devotees died know about stampede cases in india Urdu News
بھگدڑ نے کئی جانیں لے لیں (ETV Bharat GFX)

لیرائی دیوی جاترا میں بھگدڑ

3 مئی 2025 کو گوا کے لیرائی جاترا مندر میں بھگدڑ مچ گئی۔ چھ افراد ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہو گئے۔

دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ

15 فروری 2025 کو نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑی بھیڑ کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک ہوگئے۔ یہ سبھی لوگ مہا کمبھ میں جانے کے لیے اسٹیشن پر جمع ہوئے تھے۔

bihar stampede many devotees died know about stampede cases in india Urdu News
بھگدڑ نے کئی جانیں لے لیں (ETV Bharat)

مہا کمبھ میں بڑی بھگدڑ

29 جنوری 2025 کو اتر پردیش کے پریاگ راج میں مہا کمبھ میں بھگدڑ مچ گئی، جس میں 30 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔

ہاتھرس میں بھگدڑ

2 جولائی 2024 کو اتر پردیش کے ہاتھرس میں ایک مذہبی اجتماع کے دوران بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 121 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ تمام لوگ کتھا پرواچن (پرواچن) سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔

وشنو دیوی مندر میں بھگدڑ

یکم جنوری 2022 کو جموں و کشمیر کے ماتا ویشنو دیوی مندر میں بھگدڑ مچ گئی، جس میں 12 عقیدت مندوں کی جانیں گئیں۔ کئی دیگر زخمی بھی ہوئے۔

تمل ناڈو میں بھگدڑ

21 اپریل 2019 کو، تمل ناڈو کے تریچی میں بھگدڑ نے سات افراد کی جان لے لی۔ یہ لوگ کروپاسامی مندر میں پوجا کرنے آئے تھے۔

bihar stampede many devotees died know about stampede cases in india Urdu News
بھگدڑ نے کئی جانیں لے لیں (ETV Bharat)

دیوگھر مندر میں بھگدڑ

10 اگست 2015 کو جھارکھنڈ کے دیوگھر میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ ساون کے مہینے میں بابا بیدیا ناتھ مندر میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں 11 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔

گوداوری پشکر میلے میں بھگدڑ

14 اگست 2015 کو آندھرا پردیش میں گوداوری پشکر میلے میں بھگدڑ کے نتیجے میں 27 عقیدت مندوں کی موت ہوگئی۔ یہ واقعہ راجمندری کے کوٹھاگما غسل گھاٹ پر پیش آیا۔

پٹنہ میں بھگدڑ میں 42 اموات

بہار کی راجدھانی پٹنہ میں 3 اکتوبر 2014 کو ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ گاندھی میدان میں دسہرہ میلے کے دوران بھگدڑ میں 42 افراد کی جانیں گئیں۔ 100 سے زائد زخمی ہوئے۔

مدھیہ پردیش کے ستنا میں بھگدڑ

24 اگست 2014 کو مدھیہ پردیش کے ستنا میں بھگدڑ مچ گئی جس کے نتیجے میں 10 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔ یہ عقیدت مند کمتا ناتھ مندر کے درشن کرنے آئے تھے۔

bihar stampede many devotees died know about stampede cases in india Urdu News
بھگدڑ میں کئی عقیدت مندوں کی موت (ETV Bharat)

دتیا مندر میں بھگدڑ

13 اکتوبر 2013 کو مدھیہ پردیش کے دتیا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نوراتری تہوار کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں ایک پل گر گیا، جس میں 89 افراد ہلاک ہوئے۔ کئی دیگر زخمی ہوئے۔

چھٹھ کے دوران بھگدڑ

بہار کے پٹنہ میں 19 نومبر 2012 کو چھٹھ تہوار کے دوران ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ چھٹھ گھاٹ پر بھگدڑ میں 20 عقیدت مندوں کی جانیں چلی گئیں، جب کہ متعدد زخمی ہوگئے۔

سبری مالا بھگدڑ میں 106 اموات

14 جنوری 2011 کو کیرالہ کے سبریمالا میں ایک بڑی بھگدڑ مچ گئی۔ بس میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران بھگدڑ میں 106 یاتریوں کی موت ہو گئی، جب کہ کئی زخمی ہوئے۔

ہریدوار میں بھگدڑ

8 نومبر 2011 کو ہریدوار، اتراکھنڈ میں بھگدڑ نے 20 عقیدت مندوں کی جان لے لی۔ یہ واقعہ ہر کی پورہ میں گنگا میں نہانے کے دوران پیش آیا۔

bihar stampede many devotees died know about stampede cases in india Urdu News
بھگدڑ میں کئی عقیدت مندوں کی موت (ETV Bharat)

نالندہ میں کیسے ہوئی بھگدڑ؟

ہر سال، ماہِ چتر کے آخری منگل کو عقیدت مندوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ آج بھی 25 ہزار سے زائد لوگ عبادت کے لیے آئے تھے۔ اچانک ایک شخص اپنے خاندان کے فرد کو ڈھونڈنے کے لیے چیخنے لگا۔ اس سے ہنگامہ آرائی اور بھگدڑ مچ گئی۔ تاہم مندر کے پجاری گٹو سنگھوا کا کہنا ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر گر گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔

یہ بھی پڑھیں:

ہریدوار مانسا دیوی حادثہ، بجلی کا جھٹکا لگنے کی افواہ سے بھگدڑ، عقیدت مند سیڑھیوں پر ایک دوسرے پر گر پڑے، چھ ہلاک، انتیس زخمی

تمل ناڈو کرور بھگدڑ::: ٹی وی کے چیف وجے نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 20 20 لاکھ روپے معاوضہ کا اعلان کیا

بردھمان اسٹیشن پر بھگدڑ جیسی صورت حال سات افراد زخمی ٹی ایم سی ایم ایل اے نے ریلوے کو ذمہ دار ٹھہرایا

کرور بھگدڑ کی آزادانہ تحقیقات کے لیے وجے کی پارٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع، دس تاریخ کو سماعت

ویرات کوہلی کی ویڈیو ذمہ دار؟ کرناٹک حکومت نے بنگلورو بھگدڑ پر ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کی

کرور بھگدڑ: اگر آپ بھیڑ میں پھنس جائیں تو کیسے بچیں گے؟؟؟؟؟ تفصیل جانیں یہاں

بہار::: نالندہ کے شیتلا مندر میں بھگدڑ، نو عقیدت مندوں کی موت، درجنوں زخمی

آندھراپردیش کے وینکٹیشور سوامی مندر میں بھگدڑ، دس افراد ہلاک، کئی زخمی

TAGGED:

STAMPEDE ACCIDENTS IN INDIA
MAJOR STAMPEDE IN INDIA
STAMPEDE IN NALANDA
STAMPEDE IN BIHAR
MAJOR STAMPEDE INCIDENTS IN INDIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.