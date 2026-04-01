نالندہ، بہار سے پہلے کہاں کہاں مچی تھی بھگدڑ، بھارت میں ایسے بڑے واقعات کب اور کہاں پیش آئے جانیے یہاں
بہار میں بھگدڑ نے کئی لوگوں کی جان لے لی۔ جانیں کہ اس سے پہلے کب اور کہاں بھگدڑ مچی ہے۔ پڑھیں تفصیل سے
Published : April 1, 2026 at 2:01 PM IST
نالندہ, بہار: بہار کے نالندہ میں منگل 31 مارچ 2026 کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ماگھرا گاؤں کے ماتا شیتلا مندر میں پوجا ارچنا کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ اس واقعے میں نو عقیدت مندوں کی موت ہو گئی، جب کہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بھگدڑ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایسے ناخوشگوار واقعات ہر سال سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے، بہار سمیت بھارت بھر کی کئی ریاستوں میں بھگدڑ نے سینکڑوں جانیں لی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کہاں کہاں اور کتنے ہلاک ہوئے۔
وینکٹیشور مندر میں بھگدڑ
پچھلے سال یکم نومبر 2025 کو آندھرا پردیش کے سریکاکولم کے وینکٹیشور مندر میں بھگدڑ مچ گئی تھی، جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔
کرور بھگدڑ کا واقعہ
پچھلے سال 27 نومبر 2025 کو تمل ناڈو کے کرور میں ایک زبردست بھگدڑ مچ گئی تھی جس کے نتیجے میں 41 افراد کی المناک موت واقع ہوئی تھی۔ اس ریلی کا اہتمام اداکار سے سیاستدان بنے تھلاپتی وجے نے کیا تھا۔
مانسا دیوی مندر میں بھگدڑ
27 جولائی 2025 کو اتراکھنڈ میں بھی بھگدڑ نے نو لوگوں کی جان لے لی۔ ہریدوار کے مانسا دیوی مندر میں بھگدڑ مچنے سے 9 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی جب کہ درجنوں زخمی ہو گئے۔
#WATCH बिहार: नालंदा के मघरा गांव में मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ मच गई। कुछ लोग घायल हुए हैं... मौत की भी आशंका है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
मौके से एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद का वीडियो। pic.twitter.com/JO5uW1hcQW
بنگلورو میں بڑی بھگدڑ
پچھلے سال، 4 جون کو، آئی پی ایل چیمپئنز آر سی بی نے بنگلورو کے چناسوامی اسٹیڈیم میں ایک جشن کا انعقاد کیا، جہاں تقریبات کے دوران بھگدڑ میں 11 افراد کی المناک موت ہوگئی۔
لیرائی دیوی جاترا میں بھگدڑ
3 مئی 2025 کو گوا کے لیرائی جاترا مندر میں بھگدڑ مچ گئی۔ چھ افراد ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہو گئے۔
دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ
15 فروری 2025 کو نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑی بھیڑ کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک ہوگئے۔ یہ سبھی لوگ مہا کمبھ میں جانے کے لیے اسٹیشن پر جمع ہوئے تھے۔
مہا کمبھ میں بڑی بھگدڑ
29 جنوری 2025 کو اتر پردیش کے پریاگ راج میں مہا کمبھ میں بھگدڑ مچ گئی، جس میں 30 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔
ہاتھرس میں بھگدڑ
2 جولائی 2024 کو اتر پردیش کے ہاتھرس میں ایک مذہبی اجتماع کے دوران بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 121 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ تمام لوگ کتھا پرواچن (پرواچن) سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔
Nalanda, Bihar: A stampede broke out during prayers at Madhda Sheetla Temple, leaving several dead and injuring others. The incident occurred near the Deepnagar police station— IANS (@ians_india) March 31, 2026
(More visuals from the spot) pic.twitter.com/70r76UcgYj
وشنو دیوی مندر میں بھگدڑ
یکم جنوری 2022 کو جموں و کشمیر کے ماتا ویشنو دیوی مندر میں بھگدڑ مچ گئی، جس میں 12 عقیدت مندوں کی جانیں گئیں۔ کئی دیگر زخمی بھی ہوئے۔
تمل ناڈو میں بھگدڑ
21 اپریل 2019 کو، تمل ناڈو کے تریچی میں بھگدڑ نے سات افراد کی جان لے لی۔ یہ لوگ کروپاسامی مندر میں پوجا کرنے آئے تھے۔
دیوگھر مندر میں بھگدڑ
10 اگست 2015 کو جھارکھنڈ کے دیوگھر میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ ساون کے مہینے میں بابا بیدیا ناتھ مندر میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں 11 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔
گوداوری پشکر میلے میں بھگدڑ
14 اگست 2015 کو آندھرا پردیش میں گوداوری پشکر میلے میں بھگدڑ کے نتیجے میں 27 عقیدت مندوں کی موت ہوگئی۔ یہ واقعہ راجمندری کے کوٹھاگما غسل گھاٹ پر پیش آیا۔
Nalanda, Bihar: A stampede broke out during prayers at Madhda Sheetla Temple, leaving several dead and injuring others. The incident occurred in the Deepnagar police station area— IANS (@ians_india) March 31, 2026
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/HaPl6J26XK
پٹنہ میں بھگدڑ میں 42 اموات
بہار کی راجدھانی پٹنہ میں 3 اکتوبر 2014 کو ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ گاندھی میدان میں دسہرہ میلے کے دوران بھگدڑ میں 42 افراد کی جانیں گئیں۔ 100 سے زائد زخمی ہوئے۔
مدھیہ پردیش کے ستنا میں بھگدڑ
24 اگست 2014 کو مدھیہ پردیش کے ستنا میں بھگدڑ مچ گئی جس کے نتیجے میں 10 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔ یہ عقیدت مند کمتا ناتھ مندر کے درشن کرنے آئے تھے۔
دتیا مندر میں بھگدڑ
13 اکتوبر 2013 کو مدھیہ پردیش کے دتیا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نوراتری تہوار کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں ایک پل گر گیا، جس میں 89 افراد ہلاک ہوئے۔ کئی دیگر زخمی ہوئے۔
چھٹھ کے دوران بھگدڑ
بہار کے پٹنہ میں 19 نومبر 2012 کو چھٹھ تہوار کے دوران ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ چھٹھ گھاٹ پر بھگدڑ میں 20 عقیدت مندوں کی جانیں چلی گئیں، جب کہ متعدد زخمی ہوگئے۔
#WATCH बिहार: नालंदा के मघरा गांव में मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ मच गई। कुछ लोग घायल हुए हैं... मौत की भी आशंका है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
मौके से एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद का वीडियो। pic.twitter.com/JO5uW1hcQW
سبری مالا بھگدڑ میں 106 اموات
14 جنوری 2011 کو کیرالہ کے سبریمالا میں ایک بڑی بھگدڑ مچ گئی۔ بس میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران بھگدڑ میں 106 یاتریوں کی موت ہو گئی، جب کہ کئی زخمی ہوئے۔
ہریدوار میں بھگدڑ
8 نومبر 2011 کو ہریدوار، اتراکھنڈ میں بھگدڑ نے 20 عقیدت مندوں کی جان لے لی۔ یہ واقعہ ہر کی پورہ میں گنگا میں نہانے کے دوران پیش آیا۔
نالندہ میں کیسے ہوئی بھگدڑ؟
ہر سال، ماہِ چتر کے آخری منگل کو عقیدت مندوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ آج بھی 25 ہزار سے زائد لوگ عبادت کے لیے آئے تھے۔ اچانک ایک شخص اپنے خاندان کے فرد کو ڈھونڈنے کے لیے چیخنے لگا۔ اس سے ہنگامہ آرائی اور بھگدڑ مچ گئی۔ تاہم مندر کے پجاری گٹو سنگھوا کا کہنا ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر گر گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔