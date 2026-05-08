تمل ناڈو میں ڈی ایم کے-اے آئی اے ڈی ایم کے اتحاد کے بارے میں قیاس آرائیاں عروج پر، ایسے اتحاد کا کیا ہو سکتا ہے فائدہ؟
تامل ناڈو میں TVK حکومت کی تشکیل میں تاخیر نے قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے، جس سے ریاست میں سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگیا۔
Published : May 8, 2026 at 11:51 AM IST
چنئی، تمل ناڈو: ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن اور اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سکریٹری ایڈاپڈی پلانی سوامی اپنی پارٹی کے ممبران اسمبلی سے بڑے پیمانے پر ایک جیسے لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ تمل ناڈو کے سیاسی منظر نامے میں ڈی ایم کے-اے آئی اے ڈی ایم کے اتحاد کے امکان کے بارے میں قیاس آرائیوں کو ہوا دے رہا ہے۔
جب کہ ڈی ایم کے (DMK) اور اے آئی اے ڈی ایم کے (AIADMK) دونوں کو حالیہ تامل ناڈو اسمبلی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اداکار وجے کی تاملگا ویٹری کزگم (TVK) جس نے اپنے قیام کے صرف دو سالوں میں 108 اسمبلی سیٹیں جیتی ہیں، سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے۔
تاہم، حکومت بنانے کے لیے درکار 118 نشستوں میں کمی کے باعث، TVK نے حکمران اتحاد بنانے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت میں گزشتہ دو دن گزارے ہیں۔
حکومت بنانے میں مشکلات
اگرچہ اداکار وجے کی پارٹی، تمیزہگا ویٹری کزگم نے اکیلے الیکشن لڑ کر اور 108 سیٹیں جیت کر زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن وہ حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ اکثریت سے محروم رہی۔ اس لیے وجے نے گزشتہ دو دنوں میں تمل ناڈو کے قائم مقام گورنر سے ملاقات کی اور حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ جب گورنر نے انہیں مطلع کیا کہ واضح اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں حکومت بنانے کی دعوت نہیں دے سکتے تو وجے نے بات چیت کے دوسرے دور کے لئے کل پھر گورنر سے ملاقات کی۔
جب کہ کانگریس پارٹی نے حکومت بنانے کے لیے TVK کے ساتھ اتحاد کیا ہے، تمیزہگا ویٹری کزگم فی الحال CPI(M), CPI، اور VCK کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ چونکہ ان تینوں جماعتوں نے ابھی تک کسی ٹھوس موقف کا اعلان نہیں کیا ہے، اس لیے باہمی رضامندی سے حل کی توقع ہے۔
ڈی ایم کے-اے آئی اے ڈی ایم کے اتحاد؟
جیسا کہ TVK حکومت بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، بدھ کی شام یہ رپورٹس سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ DMK اور AIADMK — وہ جماعتیں جنہوں نے گزشتہ 50 سالوں سے سیاسی قوتوں کے خلاف کام کیا ہے — حکومت بنانے کے لیے ہاتھ ملانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
اگرچہ یہ رپورٹس — جو یہ بتاتی ہیں کہ دو دراوڑ پارٹیاں خاص طور پر نئی پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو رہی ہیں — کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن کئی حالیہ پیش رفت ایسے دعووں کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں۔
اسٹالن کو ہنگامی فیصلے لینے کا اختیار دیا گیا
اسمبلی انتخابات میں ان کی شکست کے بعد، اسٹالن کی صدارت میں چنئی کے انا اریولیام میں کل شام ڈی ایم کے کے قانون سازوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ جب کہ اجلاس میں انتخابی شکست اور قانون ساز پارٹی کے سربراہ کے انتخاب سمیت مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا- چار مخصوص قراردادیں منظور کی گئیں۔
ان میں سے، ڈی ایم کے قانون سازوں نے ڈی ایم کے صدر ایم کے کو بااختیار بنانے کی قرارداد پاس کی۔ اسٹالن موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال کا تجزیہ کرنے اور فوری ہنگامی فیصلے لینے کے لیے۔ اس اقدام کو بڑے پیمانے پر ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے درمیان جاری اتحاد کے مذاکرات کی تصدیق کرنے والے سگنل کے طور پر تعبیر کیا جا رہا ہے۔
پارٹی کی بہبود کے لیے لیا گیا فیصلہ: ایڈاپڈی
بدھ کو چنئی میں اے آئی اے ڈی ایم کے قانون سازوں کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے دوران، کئی قانون سازوں نے TVK کے ساتھ صف بندی کرنے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کی روشنی میں ان قانون سازوں کو پڈوچیری کے ایک پرائیویٹ لگژری ریزورٹ میں ٹھہرایا گیا تھا۔
اس تناظر میں، اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سکریٹری ایڈاپڈی پلانی سوامی نے کل سیدھا ریسارٹ کا سفر کیا اور وہاں پارٹی کے قانون سازوں کی میٹنگ بلائی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ پارٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ سب اپنا بھرپور تعاون کریں گے۔ جب کہ اسٹالن نے کہا ہے کہ ہر ایک کو ان فیصلوں کی پابندی کرنی چاہیے جو وہ ان مشکل وقتوں میں لیتے ہیں، ایڈاپڈی پلانی سوامی نے اپنی طرف سے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے: "میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔"
کیا ڈی ایم کے-اے آئی اے ڈی ایم کے اتحاد افق پر ہے؟
ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے درمیان ممکنہ اتحاد کے بارے میں قیاس آرائیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ دونوں کیمپوں کے رہنماؤں کے جاری کردہ بیانات نے سیاسی ہلچل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ ڈی ایم کے کے پاس اس وقت 59 اسمبلی سیٹیں ہیں، جب کہ اے آئی اے ڈی ایم کے کے پاس 47؛ ڈی ایم کے کی قیادت والے اتحاد کو 68 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اس میں انڈین یونین مسلم لیگ (IUML) سے 2، کمیونسٹ پارٹیوں اور VCK سے 2، اور DMDK سے 1 رکن شامل ہے۔ اسی طرح، اے آئی اے ڈی ایم کے کے زیرقیادت اتحاد کو 52 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جس میں پی ایم کے سے 4، اور بی جے پی اور اے ایم ایم کے میں سے ایک ایک ہے۔
کیا وہ پی ایم کے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟
اس اہم سوال کے درمیان کہ آیا VCK (Viduthalai Chiruthaigal Kachi) اور کمیونسٹ پارٹیاں - جو فی الحال DMK کی قیادت والے اتحاد کا حصہ ہیں - PMK کے ساتھ اتحاد جاری رکھیں گے، ایک اہم منظر نامہ ابھرتا ہے۔ اگر ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے بالآخر افواج میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ ان جماعتوں (وی سی کے اور کمیونسٹ) کے اپنے موجودہ اتحاد سے نکلنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ نتیجتاً، کیا کمیونسٹوں اور وی سی کے کو واقعی اپنی حمایت واپس لے لینی چاہیے، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے اس طرح کے فیصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، جب کہ صرف 114 اراکین کی حمایت سے حکومت بنانا ناممکن ہو جائے گا؟
VCK اور کمیونسٹ پارٹیاں آج فیصلے کا اعلان کریں گی
اس گرما گرم سیاسی ماحول کے پس منظر میں ودوتھلائی چروتھائیگل کچی کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اجلاسوں کے ساتھ ساتھ کمیونسٹ پارٹیوں کی ریاستی کمیٹیوں اور ریاستی ایگزیکٹو کمیٹیوں کی میٹنگیں آج ہونے والی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد، توقع ہے کہ تینوں جماعتیں تمیزہگا ویٹری کزگم (TVK) کی حمایت کے حوالے سے اپنے موقف کا اعلان کریں گی۔ اس تناظر میں، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر واقعی ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے درمیان اتحاد بنتا ہے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ تینوں جماعتیں اجتماعی طور پر TVK کو اپنی حمایت فراہم کریں گی۔