شدھی کرن تنازع: بنگلورو میں ٹی آر رامپا کی شکایت پر اتراکھنڈ کے کئی بی جے پی رہنماؤں کے خلاف کیس درج
ہلدوانی کے رام لیلا میدان میں منچ شدھی کرن معاملے پر بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
Published : September 6, 2026 at 8:53 AM IST
دہرادون: اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ملکارجن کھڑگے کی ریلی کے بعد مبینہ طور پر اسٹیج کے 'شدھی کرن' (پاک کرنے) کو لے کر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان سیاسی تصادم تیز ہو گیا ہے۔ بنگلورو میں پولیس نے ایک شکایتی خط کا نوٹس لیتے ہوئے بی جے پی کے کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ شکایت آدیواسی کانگریس کے سابق نائب صدر ٹی آر رامپا کی جانب سے دی گئی ہے۔ دوسری طرف، اس معاملے پر بی جے پی کے ریاستی صدر مہیندر بھٹ نے کانگریس پر جوابی حملہ کرتے ہوئے اس پورے تنازع کو 'تقسیم کی سیاست' قرار دیا۔
हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण प्रकरण, खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र, राज्यसभा में किया वादा दिलाया याद @JPNadda@pushkardhami@kharge@INCUttarakhand@RahulGandhi— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 3, 2026
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ہلدوانی میں کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے کی ریلی کے بعد رام لیلا میدان کے مبینہ اسٹیج شدھی کرن کا معاملہ اب اتراکھنڈ سے نکل کر کرناٹک تک پہنچ گیا ہے۔ آٹھ اگست کو کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے ہلدوانی کے رام لیلا میدان میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد 11 اگست کو وہاں مبینہ طور پر ہَوَن اور پوجا پاٹھ کے ذریعے اسٹیج کو پاک کیے جانے پر کانگریس نے بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ کانگریس نے اسے دلت برادری اور کھڑگے کی توہین سے جوڑتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ معاملہ بڑھنے کے بعد بنگلورو کے ودھان سودھا تھانے میں اتراکھنڈ بی جے پی کے کئی رہنماؤں کے خلاف زیرو ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس ایف آئی آر کے بعد اب اتراکھنڈ بی جے پی کے ریاستی صدر مہیندر بھٹ کھل کر کانگریس پر جوابی وار کر رہے ہیں۔
"کانگریس اتراکھنڈ میں لوگوں کو بانٹنے کی سیاست کر رہی ہے۔ کانگریس پہلے ملک کو بانٹ چکی ہے اور اب اتراکھنڈ جیسی پرامن اور سماجی ہم آہنگی والی ریاست میں ذات پات کی سیاست کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس طرح کی سیاست کانگریس کو ہی نقصان پہنچائے گی۔ کانگریس کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے اور دیو بھومی اتراکھنڈ میں طویل عرصے سے ذات پات کی بنیاد پر سیاست کا کوئی اثر نہیں رہا ہے۔ اتراکھنڈ کی درج فہرست ذاتوں کے لیے مخصوص اسمبلی نشستوں پر بی جے پی لگاتار جیت حاصل کرتی آئی ہے اور مستقبل میں بھی پارٹی ان نشستوں پر جیت درج کرے گی۔" - مہیندر بھٹ، ریاستی صدر، بی جے پی -
ریاستی بی جے پی صدر مہیندر بھٹ کے مطابق، کانگریس اب ایسے ایشوز تلاش کر رہی ہے جن کے ذریعے سماج میں تفریق پیدا کی جا سکے۔ تاہم، کانگریس اس پورے معاملے کو صرف سیاسی الزام تراشی کا موضوع نہیں مان رہی ہے اور اسے سماجی وقار اور نسلی تفریق سے جوڑ کر لگاتار بی جے پی کو گھیر رہی ہے۔
हल्द्वानी की घटना सीधे तौर पर छुआछूत (Untouchability) का मामला है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 3, 2026
हल्द्वानी में शुद्धिकरण करके दलितों को संदेश दिया गया कि हम श्रेष्ठ हैं और वे नीची जाति के हैं, इसलिए Purification किया गया।
बाबासाहेब डॉ अंबेडकर जी ने वर्षों पहले महाड़ आंदोलन किया था, क्योंकि तब दलितों को… pic.twitter.com/uzkt2hvYOv
دراصل، شدھی کرن تنازع کو لے کر کانگریس کی طرف سے اتراکھنڈ میں لگاتار مظاہرے کیے گئے اور شکایتیں کی گئیں۔ کانگریس کارکنوں نے پولیس افسران سے ملاقات کر کے بی جے پی رہنماؤں اور ذمہ دار لوگوں کے خلاف ایس سی-ایس ٹی ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ کرناٹک تک پہنچا اور چار ستمبر کو بنگلورو پولیس نے زیرو ایف آئی آر درج کی۔ یہ شکایت آدیواسی کانگریس کے سابق نائب صدر ٹی آر رامپا کی جانب سے دی گئی تھی۔ اس معاملے میں تحفظِ شہری حقوق ایکٹ، ایس سی/ایس ٹی مخالف مظالم کی روک تھام ایکٹ اور بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس تنازع مہیندر بھٹ کا کہنا ہے کہ کانگریس رہنماؤں نے اپنے ہی قومی صدر ملکارجن کھڑگے کو اس معاملے میں گمراہ کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس وقت مبینہ شدھی کرن ہوا، وہاں بی جے پی کا کوئی کارکن موجود نہیں تھا۔ ایسے میں ایف آئی آر درج کیا جانا سیاسی بدنیتی کا حصہ ہے۔ تاہم، کانگریس کی طرف سے اس صفائی کو کافی نہیں مانا جا رہا ہے۔ کانگریس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جس جگہ پر ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے قومی صدر نے ریلی کی، وہاں بعد میں شدھی کرن کا واقعہ اپنے آپ میں سنگین ہے۔ کانگریس نے اسے سماجی تفریق اور دلت عزتِ نفس سے جوڑتے ہوئے بی جے پی قیادت سے جواب مانگا ہے۔
ملکارجن کھڑگے نے بھی بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کو خط لکھ کر اس معاملے میں کارروائی کا مطالبہ کیا تھا اور سوال اٹھایا تھا کہ یقین دہانی کے باوجود ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی۔ اب یہ تنازع صرف ہلدوانی کے ایک پروگرام کی جگہ تک محدود نہیں رہا ہے۔ یہ معاملہ اتراکھنڈ ہائی کورٹ تک بھی پہنچ چکا ہے، جہاں مبینہ شدھی کرن کی غیر جانبدارانہ انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
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