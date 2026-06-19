آئی ایس بی حیدرآباد کے جدید ترین آڈیٹوریم میں راموجی راؤ کی وراثت کا جشن منایا گیا
اس تقریب میں راموجی خاندان کے افراد، آئی ایس بی کے بانی رجت گپتا اور امریکی قونصل جنرل لورا ولیمز سمیت دیگر نے شرکت کی۔
Published : June 19, 2026 at 11:00 PM IST
حیدرآباد: راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائرکٹر، سی ایچ کرن نے جمعہ کو انڈین اسکول آف بزنس (آئی ایس بی)، حیدرآباد کے نو تعمیر شدہ راموجی آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران اپنے والد اور راموجی گروپ کے بانی آنجہانی شری راموجی راؤ کے انتظامی فلسفے پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ تقریب آڈیٹوریم میں منعقد کی جانے والی پہلی تقریب تھی، جسے راموجی فاؤنڈیشن کے ذریعہ 30 کروڑ روپئے کے تعاون سے بنایا گیا تھا۔ عالمی معیار کی سہولیات اور 450 کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ، آڈیٹوریم کو بین الاقوامی کانفرنسوں، تحقیقی سیمینارز، لیکچرز اور تعلیمی پروگراموں کی میزبانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
راموجی فاؤنڈیشن اور آئی ایس بی کے زیر اہتمام مشترکہ طور پر منعقد ہونے والے اس پروگرام میں ہندوستان کے پہلے آل فیمیل انسٹرومینٹل سمفنی گروپ 'سورنجلی سنگیتا وبھاوری' کی پرفارمنس پیش کی گئی۔ راموجی خاندان کے افراد، آئی ایس بی کے بانی رجت گپتا، آئی ایس بی کے فیکلٹی ممبران اور امریکی قونصل جنرل لورا ولیمز سمیت دیگر نے اس تقریب میں شرکت کی۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کرن نے کسی دن آئی ایس بی میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی اور وہاں کے طلباء کی تعریف کی۔
سی ایچ کرن نے کہا اگر آئی ایس بی مجھے قبول کر لیتا ہے، تو میں وہاں جلد ہی ایک طالب علم بننا چاہوں گی۔ اگر میں 30 سال چھوٹا ہوتا تو میں آئی ایس بی کے علاوہ کسی اور جگہ سے گریجویشن کرنے پر غور نہیں کرتا۔"
تعلیم کے بارے میں اپنے والد کے خیالات کو یاد کرتے ہوئے کرن نے کہا کہ انتظامی اصولوں کے عظیم اسکالر ہونے کے باوجود راموجی راؤ روایتی انتظامی تعلیم پر زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے۔
سی ایچ کرن نے کہا، "وہ ہمیں کہتے، 'دنیا کے کسی بھی انسٹی ٹیوٹ میں جائیں، ہم آپ کو بھیج دیں گے، لیکن جب آپ واپس آئیں تو جو کچھ بھی آپ نے وہاں سیکھا ہے اسے بھول جائیں اور میری یونیورسٹی، راموجی یونیورسٹی میں دوبارہ پڑھیں۔' ہم نے اسی طریقہ کار پر عمل کیا۔"
انہوں نے کہا کہ راموجی راؤ نے 1950 کی دہائی کے اواخر میں ڈیل کارنیگی اور پیٹر ڈرکر جیسے انتظامی مفکرین کے کاموں کو بڑے پیمانے پر پڑھا اور زندگی بھر انتظامی اصولوں کو اپناتے رہے۔
سی ایچ کرن نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ آئی ایس بی اور راموجی گروپ کے درمیان تعلقات، تعلیمی تعاون کے ذریعے مضبوط ہوئے، آنے والے سالوں میں مزید بڑھیں گے۔
قبل ازیں آئی ایس بی کے بانی رجت گپتا نے افتتاحی تقریب کے دوران کرن کو اعزاز سے نوازا۔ گپتا نے مسٹر راموجی راؤ کو ایک وژنری کے طور پر بیان کیا جنہوں نے اپنی الگ شناخت بنائی اور جن کی شراکتیں صرف کاروبار اور میڈیا تک محدود نہیں تھیں۔
شام کا اختتام سورنجلی کی موسیقی کے ساتھ ہوا۔ سامعین نے جوش و خروش سے اس پرفارمنس کو سراہا، اور بعد میں راموجی خاندان کے ارکان نے فنکاروں کو ان کے تعاون کے لیے اعزاز سے نوازا۔