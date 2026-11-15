راموجی راؤ کے یومِ پیدائش پر خراج عقیدت، تلنگانہ اور آندھرا پردیش بھر میں واک اور بائیک ریلیوں کا اہتمام
راموجی گروپ کے مختلف اداروں کے ملازمین کی بڑی تعداد نے ان یادگاری تقریبات میں شرکت کی۔
Published : November 15, 2026 at 12:47 PM IST
حیدرآباد: راموجی گروپ کے بانی شری راموجی راؤ کے یومِ پیدائش کے موقعے پر اتوار کو تلنگانہ اور آندھرا پردیش بھر میں یادگاری تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔
بھارتی میڈیا کی دنیا کی ممتاز شخصیت شری راموجی راؤ 16 نومبر 1936 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی خدمات اور ورثے کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے اتوار کی صبح حیدرآباد میں ایک ’ٹریبیوٹ واک‘ کا اہتمام کیا گیا۔
راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر سی ایچ کرن، مارگدرشی چٹ فنڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر شیلجا کرن اور راموجی گروپ کے ملازمین کی بڑی تعداد نے اس واکاتھون میں شرکت کی، جس نے حیدرآباد کے جل وہار سے شروع ہو کر تین کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے شیلجا کرن نے کہا کہ یہ واکاتھون شری راموجی راؤ کے لیے ایک شاندار خراجِ عقیدت ہے۔
تلنگانہ اور آندھرا پردیش بھر میں بائیک ریلیاں
تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بھی اسی طرح کی یادگاری تقریبات منعقد کی گئیں۔ آنجہانی راموجی راؤ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سوریا پیٹ اور نظام آباد میں منعقد ہونے والی بائیک ریلیوں میں ’ایناڈو‘ اور ’مارگدرشی‘ کے ملازمین نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔
بھدرادری کوتہ گوڈیم ضلع کے قصبے کوتہ گوڈیم میں مارگدرشی کے ملازمین کی جانب سے ایک بائیک ریلی نکالی گئی۔ مارگدرشی چٹ فنڈ کے دفتر سے شروع ہونے والی یہ ریلی قصبے کے بس اسٹینڈ سینٹر، وجے نگر کالونی، ریلوے اسٹیشن اور یلاندو کراس روڈز سے گزرتی ہوئی بالآخر پالونچہ قصبے پہنچی۔
شاہراہوں اور اہم سڑکوں سے گزرنے کے بعد یہ ریلی واپس دفتر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک عملے نے خاص ٹی شرٹس پہن رکھی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے جن پر شری راموجی راؤ کی خدمات اور ورثے کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا تھا۔ آندھرا پردیش کے مختلف حصوں بشمول تروپتی، کاکیناڈا اور گنٹور میں بھی بائیک ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔
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تروپتی میں یہ ریلی مارگدرشی دفتر سے شروع ہو کر ٹوڈا آفس جنکشن، سری نواسم، مامیڈی کیالا منڈی، انامایا جنکشن، ایم آر پلی جنکشن اور بالاجی کالونی سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی۔ کاکیناڈا میں ریلی مارگدرشی دفتر سے روانہ ہو کر مین روڈ، جگن ناتھ پورم اور دیوالیم اسٹریٹ سے ہوتی ہوئی سرپاورم جنکشن پہنچی۔
گنٹور میں منعقد ہونے والی بائیک ریلی ہندو کالج کے قریب واقع مارگدرشی دفتر سے شروع ہوئی اور کلکٹریٹ، کنکاراگنٹہ فلائی اوور، پٹابھی پورم، ہنومیا کمپنی اور برنداون گارڈنز سے ہو کر گزری۔ راموجی گروپ کے مختلف اداروں کے ملازمین کی بڑی تعداد نے ان یادگاری تقریبات میں شرکت کی۔
راموجی راؤ نے تعمیرِ وطن کے لیے زندگی وقف کر دی
پدم وبھوشن اعزاز یافتہ شری راموجی راؤ نے میڈیا، کاروبار اور عوامی خدمت کے ذریعے اپنی پوری زندگی تعمیرِ وطن کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ایک سادہ پس منظر سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور محنت کے بل بوتے پر ملک کی ایک قد آور شخصیت اور بھارتی میڈیا کی دنیا میں ایک رہنما قوت بن کر ابھرے۔
ایک سادہ کسان گھرانے میں آنکھ کھولنے والے شری راموجی راؤ غیر متزلزل عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور بالآخر خود اپنی ذات میں ایک انجمن بن گئے۔ روزنامہ اخبارات سے لے کر ہفت روزہ اور ماہنامہ رسائل تک، اور مختلف زبانوں اور ریاستوں میں ٹی وی چینلز سے لے کر ویب سائٹس تک، انہوں نے معاشرے میں شعور بیدار کرنے کے لیے متعدد ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا۔
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راموجی راؤ نے اپنی جد و جہد سے ’ایناڈو‘ کے ذریعے تیلگو صحافت اور معلومات کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے صحافت میں بے شمار جدتیں متعارف کروائیں، عمر بھر اس کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھا اور بھارتی میڈیا کی تاریخ میں ایک انمٹ نقش چھوڑا۔
’ایناڈو‘ ہر گھر کی ضرورت بن گیا۔ صبح کی کافی کے ساتھ اخبار پڑھنا اور رات کے کھانے کے وقت ’ای ٹی وی‘ کی خبریں دیکھنا تیلگو گھرانوں کا معمول بن گیا۔ ای ٹی وی کے چوبیس گھنٹے کے نیوز چینلز نے سنسنی خیزی سے پاک اور حقیقت سے قریب تر رہتے ہوئے اپنا ایک منفرد انداز برقرار رکھا۔ ای ٹی وی ابھی روچی، ای ٹی وی ہیلتھ، ای ٹی وی لائف، ای ٹی وی پلس اور سنیما جیسے چینلز نے نشریات میں تنوع پیدا کیا، جبکہ ’ای ٹی وی بال بھارت‘ نے بچوں تک علم و آگہی پہنچائی۔ شری راموجی راؤ نے بھارت بھر میں علاقائی زبانوں کے چینلز کی بنیاد رکھی اور ’ای ٹی وی بھارت‘ کے ذریعے خبروں کا ایک مضبوط نیٹ ورک قائم کیا۔
شری راموجی راؤ ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے چٹ فنڈ کے کاروبار کو کارپوریٹ معیار تک پہنچایا۔ سال 1962 سے ’مارگدرشی‘ جنوبی بھارت میں لاکھوں افراد کی خدمت کر رہا ہے اور ملک کا نمبر ون چٹ فنڈ ادارہ ہے۔ یہاں تک کہ جب سیاسی طاقتوں نے اسے ناحق نشانہ بنایا، تب بھی وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ ایک ایسے دور میں جب افواہوں کے باعث مالیاتی ادارے ڈوب رہے تھے، مارگدرشی اور شری راموجی راؤ پر عوام کا اعتماد چٹان کی طرح مضبوط رہا۔
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غذائی صنعت (فوڈ انڈسٹری) میں بھی ان کی خدمات اتنی ہی انقلابی اور راہ ساز رہیں۔ ’پریا پکلز‘ نے ایک روایتی گھریلو شے کو عالمی برآمدی برانڈ میں تبدیل کر دیا۔ وشاکھاپٹنم میں ’ڈولفن ہوٹل‘ کے ذریعے مہمان نوازی کے شعبے میں ان کے قدم نے نئے معیارات قائم کیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جدید خطوط پر استوار ہونے والا ڈولفن ہوٹل خطے کے بہترین ہوٹلوں میں شمار ہونے لگا، جو راموجی فلم سٹی کے مہمانوں کی میزبانی بھی کرتا ہے۔
شری راموجی راؤ کا خواب ’راموجی فلم سٹی‘ (آر ایف سی) آج فلم سازی کے اعلیٰ معیار کی ایک عالمی علامت بن چکا ہے۔ ”اسکرپٹ لے کر آئیں اور فائنل پرنٹ لے کر جائیں“، یہ وہ وعدہ تھا جو انہوں نے کیا اور آج بھی راموجی فلم سٹی اسے بخوبی نبھا رہا ہے۔ تین ہزار سے زائد فلموں کی عکس بندی کی میزبانی کرتے ہوئے اس نے دنیا کے سب سے بڑے فلم پروڈکشن سینٹر کے طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کروایا۔
انہوں نے سال 1983 میں ’اوشا کرن موویز‘ کے ذریعے فلم سازی کو ایک نئی جہت دی اور بامقصد و صحت مند تفریح پر توجہ مرکوز کی۔ ’ای ٹی وی ون‘ کے اجرا کے ساتھ گروپ نے او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر بھی کامیاب قدم رکھا اور ’ای-ایف ایم‘ ریڈیو بھی چلا رہا ہے۔ شری راموجی راؤ آٹھ جون 2024 کو 87 برس کی عمر میں حیدرآباد میں انتقال کر گئے۔
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