اڑان بھرتے ہی آئی تکنیکی خرابی، اسپائس جیٹ کے طیارے کے انجن میں خرابی کے بعد دہلی میں ہنگامی لینڈنگ

اڑان بھرتے ہی آئی تکنیکی خرابی، اسپائس جیٹ کے طیارے کے انجن میں خرابی کے بعد دہلی میں ہنگامی لینڈنگ
اطمینان بخش بات یہ ہے کہ طیارہ دہلی کے ہوائی اڈے پر بحفاظت اتر گیا۔ عملہ اور تمام مسافر محفوظ ہیں۔
Published : February 24, 2026 at 11:34 AM IST
نئی دہلی: اسپائس جیٹ کی پرواز ایس جی 121 (دہلی-لیہہ) نے تکنیکی خرابی کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً بعد دہلی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق جہاز میں تقریباً 150 مسافر سوار تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انجن نمبر 2 میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی۔
ڈائریکٹوریٹ آف سول ایوی ایشن (DGCA) اور متعلقہ ایجنسیاں ہنگامی لینڈنگ کی تکنیکی تحقیقات کر سکتی ہیں۔ تاہم، راحت کی بات یہ ہے کہ طیارہ دہلی ایئرپورٹ پر بحفاظت اتر گیا اور تمام مسافر اور عملے کے ارکان مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
انجن کی خرابی کا حوالہ
تفصیلی خبر کے مطابق دہلی سے لیہہ جانے والی اسپائس جیٹ کی پرواز تکنیکی خرابی کی وجہ سے واپس لوٹی۔ اسپائس جیٹ نے انجن کی خرابی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ اسپائس جیٹ کی فلائٹ ایس جی 121 نے آج صبح اڑان بھری لیکن ٹیک آف کے فوراً بعد انجن میں خرابی کی وجہ سے اسے واپس لوٹنا پڑا۔
کیا ہے پورا واقعہ؟
آئیے اس واقعے کا تفصیلی حال پیش کرتے ہیں۔ اسپائس جیٹ کی فلائٹ ایس جی 121 نے آج صبح دہلی سے لیہہ کے لیے اڑان بھری لیکن انجن میں خرابی کا سامنا کرنے کے بعد اسے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ دہلی ہوائی اڈے پر مکمل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسپائس جیٹ کی یہ پرواز ٹیک آف کے فوراً بعد انجن میں خرابی کی وجہ سے واپس لوٹنے پر مجبور ہوگئی۔ جہاز میں کل 150 مسافر سوار تھے۔ خوش قسمتی سے کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا اور پائلٹ کی ہوشیاری سے ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔
اسپائس جیٹ کا آفیشیل بیان
اسپائس جیٹ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا۔ اسپائس جیٹ نے اس واقعے پر کہا کہ دہلی سے لیہہ جانے والی اسپائس جیٹ کی پرواز 24 فروری کو تکنیکی خرابی کا سامنا کرنے کے بعد دہلی واپس لوٹ گئی۔ ہوائی جہاز دہلی میں بحفاظت اتر گیا اور تمام مسافروں کو معمول کے مطابق اتار لیا گیا۔ کاک پٹ میں آگ کی کوئی وارننگ نہیں تھی۔