مہاراشٹر میں خوفناک حادثہ، ٹرک اور پک اپ کی ٹکر میں چھ خواتین مزدور ہلاک، سات کی حالت نازک
مہاراشٹر میں پک اپ اور ٹرک کی ٹکر میں چھ خواتین ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوگئیں۔ ان میں سے کئی دیگر کی حالت تشویشناک ہے۔
Published : April 2, 2026 at 10:27 AM IST
جالنا (مہاراشٹر): مہاراشٹر میں بدھ کو ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ جالنہ میں سمردھی ایکسپریس وے کے قریب کدوانچی کے علاقے میں مزدوروں کو لے جا رہی پک اپ کی ٹرک سے ٹکر کے نتیجے میں چھ خواتین مزدور ہلاک اور سات دیگر شدید زخمی ہو گئیں۔
ناگپور سے ممبئی جا رہے ایک تیز رفتار ٹرک نے پیچھے سے آنے والے پک اپ ٹرک کو ٹکر مار دی۔ چھ خواتین مزدوروں کی موقعے پر ہی موت ہوگئی، جب کہ سات سے آٹھ زخمیوں کو فوری طور پر جالنہ کے سرکاری جنرل اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا۔
زخمیوں کا علاج و معالجہ جاری ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جالنہ پولس اور سمردھی ہائی وے پولیس فوراً جائے وقوع پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پولیس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی راحت اور بچاؤ میں مصروف نظر آئے۔ مقامی لوگوں نے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کرنے میں مدد کی۔
دریں اثناء شیوسینا کے ایم ایل اے ارجن کھوتکر نے جالنہ کے سرکاری جنرل ہسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے ضلع سول سرجن ڈاکٹر راجندر پاٹل سے بات کی اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔
انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو شدید زخمیوں کے لیے فوری طور پر مزید ڈاکٹروں اور خون کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ سے بات کریں گے تاکہ ہلاک شدگان کے لواحقین کی مالی امداد کو یقینی بنایا جاسکے۔ پولیس فی الحال معاملے کی مزید تفتیش میں مصروف ہے۔