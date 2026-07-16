نظرثانی شدہ حد بندی بل پر قیاس آرائیاں، کھرگے نے پی ایم مودی کو خط لکھ کر آل پارٹی میٹنگ کا کیا مطالبہ
خط میں کھرگے نے درخواست کی ہے کہ حد بندی وغیرہ سے متعلق تجاویز پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائے۔
Published : July 16, 2026 at 4:53 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے حکومت پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس میں حد بندی بل کو دوبارہ پیش کر سکتی ہے، کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے آل پارٹی میٹنگ بلائیں۔
وزیر اعظم کو لکھے اپنے خط میں، کھرگے نے کہا کہ مارچ اور اپریل 2026 کے دوران انہوں نے پارلیمانی امور کے وزیر (کرن رجیجو) کو خط لکھ کر مرکزی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ حد بندی وغیرہ سے متعلق تجاویز پر بحث کرنے کے لیے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائے، بدقسمتی سے ان درخواستوں کو قبول نہیں کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ آئین (131 ویں ترمیم) بل 2026 کو 17 اپریل کو لوک سبھا میں مطلوبہ دو تہائی اکثریت نہیں ملی۔ میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر کھرگے نے کہا کہ انہوں نے رپورٹس پڑھی ہیں کہ مرکزی حکومت اب پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس میں آئین (131 ویں ترمیم) بل 2026 کو دوبارہ پیش کرنے کی تجویز کر رہی ہے۔
انہوں نے لکھا کہ میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے حد بندی وغیرہ پر نظرثانی شدہ تجاویز پر بحث کے لیے آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے ان کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں کافی وقت دیں۔
قابل ذکر ہے کہ کانگریس پارلیمانی پارٹی (سی پی پی) کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کی صدارت میں جمعرات کو یہاں منعقدہ کانگریس پارلیمانی حکمت عملی گروپ کی میٹنگ میں اس مسئلہ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر داخلہ حد بندی بل کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی بل ہے جسے حکومت 17 اپریل کو دو تہائی اکثریت سے منظور کرانے میں ناکام رہی جس کے نتیجے میں اسے شکست ہوئی۔ میٹنگ کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس میں کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ وہ حد بندی بل اور آئینی ترمیمی بل دونوں کی سختی سے مخالفت کریں گے۔
رمیش نے مزید کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ لوک سبھا کی موجودہ 543 سیٹوں پر خواتین کے لیے ریزرویشن نافذ کرے اور اپوزیشن اس کی مکمل حمایت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت خواتین ریزرویشن کے نام پر حد بندی بل پاس کرنا چاہتی ہے۔ اپوزیشن نے ماضی میں بھی متحد ہو کر اس کی مخالفت کی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔