سلمان خان کے قابل ضمانت وارنٹ پر عملدرآمد کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا حکم

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 25, 2026 at 10:52 PM IST

جے پور (راجستھان): ضلع کنزیومر کمیشن نمبر 2 نے پولیس انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ پان مسالہ کے گمراہ کن اشتہار سے متعلق معاملے میں فلم اداکار سلمان خان کے خلاف جاری کردہ قابل ضمانت وارنٹ پر عمل درآمد کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس ذاتی طور پر ممبئی جائے گی اور سلمان خان کے تیسرے قابل ضمانت وارنٹ پر عمل درآمد کرے گی۔ کمیشن نے خبردار کیا کہ اگر وارنٹ پر عملدرآمد میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور سلمان خان اور کمپنی کے ڈائریکٹر 6 اپریل کو ہونے والی اگلی سماعت پر پیش نہیں ہوئے تو ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔

کمیشن کے چیئرمین جی ایل مینا اور ممبران سپریہ اگروال اور اجے کمار نے یہ حکم یوگیندر سنگھ کی شکایت کی سماعت کے دوران جاری کیا۔ کمیشن نے اپنے حکم میں کہا کہ مشہور شخصیت کا درجہ کسی کو قانون سے بالاتر ہونے کا حق نہیں دیتا۔ قابل ضمانت وارنٹ پر عملدرآمد میں ناکامی قانون کا مذاق اڑا رہی ہے اور کمیشن پر صارفین کا اعتماد ختم کر رہی ہے۔

کمیشن نے کہا کہ سلمان خان کے خلاف 15 جنوری، 9 فروری اور 16 مارچ کو قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز راکیش کمار چورسیا اور دنیش کمار چورسیا کے خلاف 11 فروری کو قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود سلمان خان گمراہ کن اشتہارات کو روکنے کے عبوری احکامات کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یوگیندر سنگھ نے شکایت درج کر کے گمراہ کن اشتہارات پر پابندی لگانے کی درخواست کی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ پروڈکٹ میں زعفران ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جب کہ اس قیمت پر کسی پروڈکٹ میں زعفران شامل نہیں کیا جا سکتا۔

