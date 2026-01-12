دادی نانی کی فنکاری سے بدلی پانچ سو خواتین کی قسمت، مُونج کرافٹ نے بیرون ملک تک دلائی پہچان
مُونج دستکاری میں، خواتین، کُش کو پین ہولڈرز، انگوٹھیاں، بچوں کی اشیاء، زیورات اور آرائشی اشیاء بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔
Published : January 12, 2026 at 7:55 PM IST
وارانسی، اترپردیش: اتراکھنڈ، قدرتی وسائل سے مالا مال ریاست، دستکاری پر فخر کرتی ہے جس میں جوٹ کی مصنوعات (بیگ، چپل)، دھاتی دستکاری (تانبے کا فن)، روایتی ٹیکسٹائل (پتھورا، اونی شال)، رنگل ٹوکریاں (بانس کا فن)، لکڑی کے نقش و نگار، ایپن آرٹ (یہ آرٹ فطرت کی عکاسی کرتا ہے)، رنگولی پتھر، یہ ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمالیہ، ٹہری، الموڑہ اور باگیشور جیسے اضلاع کے کاریگر اپنی مہارت سے ملک اور بیرون ملک پہچان حاصل کر رہے ہیں۔ مُونج ہنر ان میں سے ایک ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ فن معدومیت کے دہانے پر تھا۔ تاہم چند خواتین کی ہمت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ آج یہ فن نہ صرف اتراکھنڈ میں 500 خواتین کو خود انحصاری کے ساتھ بااختیار بنا رہا ہے بلکہ بیرون ملک بھی پہچان حاصل کر رہا ہے۔
معدومیت کے دہانے پر موجود فن نے 2014 میں تبدیلی دیکھی
ان دنوں، یہ دستکاری وارانسی میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی قبائلی بازار سے بھری پڑی ہے، جس میں ملک بھر کے قبائلیوں کی تیار کردہ مصنوعات کی نمائش ہو رہی ہے۔ مختلف مصنوعات میں، یہاں اتراکھنڈ کے مُونج کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک دستکاری ہے جسے خواتین نے تخلیق کیا ہے۔ یہ فن معدومیت کے دہانے پر تھا لیکن 2014 سے اس کی مقبولیت میں تبدیلی آئی ہے۔
کُش مصنوعات کی بیرون ملک پہنچ
اس کام سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ مُونج کی مصنوعات بنانے میں کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کُش سے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ شروع میں اس کی مانگ مقامی سطح تک محدود تھی لیکن اب یہ بیرون ملک بھی پہنچ گئی ہے۔ اس کے ذریعے خواتین بااختیار اور خود انحصار بن رہی ہیں۔ ریتا، جو اتراکھنڈ سے وارانسی آئی ہیں، اس کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں۔
ریتا نے 500 خواتین کو روزگار فراہم کیا
ریتا نے یہ پراڈکٹ 2002 میں بنانا شروع کیا لیکن اس وقت اس فن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ 2014 میں جب حالات بدلے تو نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ریتا کی طرف سے شروع کیا جانے والا کارواں تقریباً 500 خواتین تک پہنچ گیا۔
حکومت کی جانب سے بھی مُونج کرافٹ کی حمایت
ریتا بتاتی ہیں، "میں اودھم سنگھ نگر سے وارانسی آئی ہوں۔ میں دستکاری کا کام کرتی ہوں، جسے مُونج کرافٹ کہا جاتا ہے۔ یہ فن اور کام ہمارے آباؤ اجداد سے چلا آیا تھا، لیکن بعد میں غائب ہو گیا۔" ہم اسے دوبارہ بنا رہے ہیں۔ حکومت بھی اس کام میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔
حکومت کی مدد کے ذریعے، ہم سفر کرتے ہیں اور نمائشوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں دیگر محکمانہ اسکیموں اور نجی ذرائع سے بھی مدد ملتی ہے۔ پہلے صرف ہمارا گروپ کام کرتا تھا۔ اب مزید لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ 500₹ خواتین کام کر رہی ہیں جو ماہانہ 15,000₹ سے 20,000₹ روپے کما رہے ہیں۔
ہماری مصنوعات کی ڈیمانڈ جرمنی سے بھی آتی ہے
ریتا کہتی ہیں، "پہلے ہمیں اپنے خاندان سے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، ہماری مالی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ ہم قلم ہولڈر، انگوٹھیاں، بچوں کی اشیاء، زیورات، آرائشی اشیاء اور دیگر بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ ہمارا سامان دہلی، دہرادون کو برآمد کیا جاتا ہے اور بہت سی دوسری ریاستوں سے بھی ہماری مصنوعات کی مانگ ہوتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مارکیٹ کی قیمت اس محنت کے موافق نہیں ہے جو ہم اسے بنانے میں لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس کی قیمت 500₹ ہے، لوگ 300₹ بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
حکومت کو مارکیٹنگ میں مدد کرنی چاہیے
ریتا بڑی امید کے ساتھ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے لیے مارکیٹ فراہم کرے اور مارکیٹنگ میں ہماری مدد کرے۔ ہم این جی اوز کے ذریعے یہ آرڈر لے رہے ہیں۔ ہم اپنے رابطے، اپنا نیٹ ورک چاہتے ہیں، تاکہ ہم خود آن لائن آرڈر دے سکیں۔
خواتین نے دہلی میں پی ایم مودی سے ملاقات کی
ریتا نے وضاحت کی کہ وہ گزشتہ سال دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملی تھیں۔ وہ اپنی طرف سے بھی نمایاں کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمیں دستکاری سے وابستہ خواتین کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کے لیے ایک منفرد پروڈکٹ بنائی، جو میں نے انہیں تحفے میں دی۔ وہ اس سے بہت خوش ہوئے۔
دادیوں سے مُونج کی دستکاری سیکھے
انیتا دیوی بتاتی ہیں، "میں نے یہ ہنر اپنے بزرگوں، اپنی دادیوں کو دیکھ کر سیکھا ہے۔ ہم اس کام میں خواتین کو شامل کر رہے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ انہیں روزگار مل رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے۔ مصنوعات بنانے میں کافی محنت درکار ہے۔"
ایک پروڈکٹ 3-2 دنوں میں تیار ہو جاتا ہے
انیتا بتاتی ہیں کہ اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے دریاؤں اور ندی نالوں میں مٹیریل، پتے اور سامان تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہم اسے نکال کر لاتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں اور پھر اسے ایک ایک کرکے خشک کرتے ہیں۔ اسے خراب ہونے سے بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سال کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ ایک مُونج کرافٹ پروڈکٹ بنانے میں دو سے تین دن لگ جاتے ہیں۔
کُش کی مصنوعات کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
نمائش میں خریداری کے لیے آنے والی آنچل کہتی ہیں، "یہاں موجود دستکاری کی اشیاء میرے لیے بالکل نئی ہیں۔ یہ تمام مصنوعات خوبصورت لگتی ہیں اور ماحول دوست بھی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کام میں خواتین بھی شامل ہیں۔"
نروپا کہتی ہیں، "یہ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے بچپن کی یاد دلاتا ہے۔ ہماری بہو سوچتی تھیں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں۔ ہم اسے بچپن میں بہت بناتے تھے۔ یہ تہواروں اور پوجاؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم مندر جاتے وقت اس میں پوجا کا سامان لے جا سکتے ہیں۔ کُش ہر مقصد کے لیے بہت اچھا ہے۔" یہ پہلے شادیوں میں بیٹیوں کو دیا جانے والا تحفہ تھا۔
مُونج کرافٹ نے خواتین کو بااختیار بنایا
ریتا کی محنت نے اتنا رنگ دیا ہے کہ آج وہ خواتین کو روزگار فراہم کرتی ہے، جو تقریباً 15,000₹ سے 20,000₹ ماہانہ کماتی ہیں۔ ریتا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس نے ان کے لیے ایک تحفہ تیار کیا اور انہیں پیش کیا۔
یہ کام خواتین کو بااختیار بنا رہا ہے۔ اس کام کے ذریعے خواتین خود کو آگے بڑھا رہی ہیں اور خود انحصار بن رہی ہیں۔ اتراکھنڈ کی یہ دستکاری ایک معدوم ہوتے ہوئے فن کو عالمی سطح پر لے جا رہی ہے اور اسے بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے۔