Special Report: دہلی لال قلعہ کار بلاسٹ: ایک ماہ بعد کہاں تک پہنچی این آئی اے کی تحقیقات؟

Special Report: دہلی لال قلعہ کار بلاسٹ: ایک ماہ بعد کہاں تک پہنچی این آئی اے کی تحقیقات؟
لال قلعہ دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، گرفتاریوں اور متاثرین کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلات جانیں۔
Published : December 10, 2025 at 11:26 AM IST
نئی دہلی/آشوتوش جھا: 10 نومبر 2025 کی شام کو قومی راجدھانی دہلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب ایک زبردست کار دھماکہ ہوا، جس نے آس پاس کی کئی گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہر طرف آگ اور دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس خوفناک کار بم دھماکے کو ایک ماہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس ہولناک واقعے نے نہ صرف قوم کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ ملک کی داخلی سلامتی کے لیے ایک اہم چیلنج بھی کھڑا کر دیا۔ اس واقعے میں ملوث ملزمین کی گرفتاری کے لیے مختلف ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔
مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے 11 نومبر کو کیس کی تحقیقات قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کو سونپنے کے بعد، ایک ماہ کے اندر، ایجنسی نے اس واقعہ کو منصوبہ بند دہشت گردانہ حملہ قرار دیا اور اس کے پیچھے بین ریاستی ماڈیول کو بے نقاب کیا۔ آئیے اب تک این آئی اے کی تحقیقات کی پیشرفت، گرفتاریوں کی تعداد اور متاثرین کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔
دہشت گردی کا پردہ فاش: این آئی اے تحقیقات میں مصروف
این آئی اے کی جانچ نے پہلے ہفتے کے اندر ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ گاڑی سے ہوا خودکش حملہ تھا۔ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ دھماکے میں ایک ہیونڈائی آئی 20 کار استعمال کی گئی تھی، جس میں زیادہ شدت کا دھماکہ خیز مواد تھا۔
خودکش بمبار کی شناخت اور ماڈیول
دھماکے کی جگہ سے برآمد ہونے والی باقیات اور فرانزک شواہد کی بنیاد پر تفتیشی ایجنسی نے ہلاک شدہ ڈرائیور کی شناخت ڈاکٹر عمر النبی کے نام سے کی۔ یہ انکشاف این آئی اے (NIA) کے لیے ایک اہم پیش رفت تھی، جس نے تحقیقات کو 'وائٹ کالر' دہشت گرد ماڈیول کی طرف موڑ دیا۔ این آئی اے کا ماننا ہے کہ یہ ماڈیول مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیم جیش محمد (جے ایم) کے زیر کنٹرول تھا۔
دہلی میں بڑی سازش کا انکشاف
تفتیشی اداروں کے مطابق یہ کوئی الگ تھلگ حملہ نہیں تھا۔ ابتدائی پوچھ گچھ اور چھاپوں سے پتہ چلا کہ یہ ماڈیول دہلی کو دہشت زدہ کرنے کی ایک بڑی سازش رچ رہا تھا، جس میں چار مزید کاروں کا استعمال کرتے ہوئے 6 دسمبر کے آس پاس دہلی کے چھ مختلف اہم مقامات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا۔ اس انکشاف نے سکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔
گرفتاریاں اور دہشت گرد نیٹ ورک بے نقاب
جموں و کشمیر، ہریانہ، دہلی اور اتر پردیش کے کئی مقامات پر ایک ماہ کی طویل تفتیش اور چھاپوں کے بعد، قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے اس معاملے میں دہشت گردی کے ماڈیول سے جڑے کئی اہم مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ این آئی اے کے مطابق یہ ماڈیول ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کو نشانہ بنا رہا تھا جن کے پاس دہشت گردانہ سرگرمیوں کا کوئی پیشگی ریکارڈ نہیں تھا۔
لال قلعہ بلاسٹ کیس میں اہم گرفتاریاں
این آئی اے نے اب تک آٹھ اہم ملزمین کو گرفتار کیا ہے جن میں دو ڈاکٹر اور کئی دیگر پیشہ ور شامل ہیں۔ تفتیشی ایجنسی نے عدالت میں دلیل دی کہ ان گرفتاریوں سے بھی سازش کی جڑیں گہری ہیں اور غیر ملکی ہینڈلرز کے کردار کی تفتیش کے لیے ملزمین کی تحویل میں مسلسل توسیع کی جا رہی ہے۔
حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کی حالت
یہ دہشت گردانہ حملہ لال قلعہ کے قریب ایک مصروف ٹریفک سگنل پر ہوا، جس میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ نیتا جی سبھاش مارگ تقریباً ایک ہفتہ تک ٹریفک کے لیے بند رہا۔
ہلاکتوں کی تعداد: مختلف سرکاری اور اسپتالوں کی رپورٹس کے مطابق اس ناخوشگوار واقعے میں ہلاکتوں کی کل تعداد 15 تک پہنچ گئی ہے۔ زخمیوں میں سے دو علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔
زخمیوں کی تعداد: دھماکے میں 20 سے 30 افراد زخمی ہوئے جن میں راہگیر، ٹیکسی ڈرائیور اور آٹو رکشہ ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو ایل این جے پی اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں داخل کرایا گیا تھا۔ ایک کے علاوہ تمام کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ تاہم، کچھ شدید زخمی لوگ اب بھی ایمس میں اور اپنے طور پر علاج کر رہے ہیں۔ زخمیوں میں سے ایک بلال حسن پہلے شخص تھا جو دوران علاج دم توڑ گیا۔ دہلی حکومت اور مرکزی حکومت نے متاثرین کے لیے 10 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم، تباہ شدہ گاڑیوں، ٹیکسیوں اور آٹوز کے مالکان اور شدید زخمیوں کو معاوضے کی ادائیگی کا عمل اب بھی جاری ہے، جس میں تاخیر کے سبب بہت سے متاثرین اپنی روزی روٹی کھونے کے بعد مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
تحقیقات کا رخ کیا ہے؟
دہلی پولیس کے سابق ڈی سی پی ایل این راؤ، جنہوں نے اس واقعہ کا قریب سے مشاہدہ کیا، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ایک ماہ کی طویل تحقیقات نے دہشت گرد ماڈیول کے مقامی ارکان اور ان کے مقاصد کو بے نقاب کیا ہے، لیکن این آئی اے (NIA) کی بنیادی توجہ اب دو پہلوؤں پر ہے، غیر ملکی فنڈنگ اور ہینڈلنگ۔ اس میں فنڈز کے پورے نیٹ ورک کا پتہ لگانا اور جیش محمد کے غیر ملکی ہینڈلرز کی ہدایات شامل ہیں۔ اس میں گرفتار ملزمین سے چھ مقامات اور دیگر ممکنہ سازشوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا شامل ہے۔ اس میں دھماکہ خیز مواد (امونیم نائٹریٹ وغیرہ) کی سپلائی چین اور فرید آباد میں مبینہ کیمیائی دکانوں کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کرنا بھی شامل ہے۔
این آئی اے کی ٹیمیں متعلقہ ریاستی پولیس کے ساتھ مل کر ملک بھر میں چھاپے مار رہی ہیں۔ منگل 9 دسمبر کو جموں و کشمیر میں بھی چھاپے مارے گئے۔ اس کیس کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک میں دہشت گرد تنظیمیں اب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مقامی افراد کو بھی بھرتی کر رہی ہیں، جو سکیورٹی اداروں کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔
این آئی اے کا مقصد کیا ہے؟
لال قلعہ کا دھماکہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے بلکہ 1990 کی دہائی سے دارالحکومت میں ہونے والے سلسلہ وار دھماکوں کے ایک طویل اور المناک سلسلہ کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ این آئی اے (NIA) دہشت گرد نیٹ ورک کے ہر رکن کی شناخت اور ان کا سراغ لگانے کے لیے مختلف ریاستی پولیس فورسز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ فی الحال، این آئی اے (NIA) کی تحقیقات کا دائرہ مسلسل بڑھ رہا ہے، کیونکہ حکام کا مقصد پورے نیٹ ورک کو پوری طرح سمجھنا اور اسے ختم کرنا ہے۔