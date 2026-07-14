اسپیشل رپورٹ: خاموش ہو رہی 'انگریزی بینڈ باجا' اور 'شہنائی' کی گونج، نالندہ میں دم توڑ رہا روایتی فن
ڈی جے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت بینڈ اور شہنائی کی آواز کو خاموش کر رہی ہے۔ نالندہ سے محمود عالم کی رپورٹ۔
Published : July 14, 2026 at 5:18 PM IST
نالندہ، بہار: بھارت رتن استاد بسم اللہ خان کی سرزمین پر شہنائی کی روایتی آواز معدوم ہوتی جارہی ہے۔ ایک وقت تھا جب انگلش بینڈ اور شہنائی کی آواز شادی کی بارات کی آمد کا اشارہ دیتی تھی۔ لیکن اب شادیوں میں ڈی جے اور آرکسٹرا نے ان کی جگہ لے لی ہے۔
فن خالی پیٹ مر رہا ہے
نالندہ میں نواب بینڈ کے ڈائریکٹر محمد مہتاب عالم عرف گولڈن 14 سال کی عمر سے بینڈ میوزک بجا رہے ہیں۔ اس پیشے میں ان کی تیسری نسل ہے۔ اسے کوئی امید نہیں کہ اس کے بچے اسے کھیلتے رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے ڈی جے اور آرکسٹرا کی آمد ہوئی ہے، کام سوکھ گیا ہے۔ آرٹ خالی پیٹ مر رہا ہے۔ جب تک پیٹ نہیں بھرے گا فن نہیں چلے گا۔
میٹھی دھنیں بہروں کے شور میں ڈوب گئیں
محمد مہتاب عالم کا کہنا ہے کہ بینڈ کی دھنیں جو کبھی شادیوں کی شان و شوکت کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی تھیں، اب ڈی جے کے شور میں ڈوب گئی ہیں۔ بینڈ موسیقی کا یہ روایتی فن بہار شریف اور پورے نالندہ میں معدومیت کے دہانے پر ہے۔ فنکار اپنے فن کو چھوڑ کر روزی کمانے کے لیے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔
"بینڈ شادیوں کے سیزن سے چار سے چھ مہینے پہلے بک ہوتے تھے۔ آج وہ علاقہ ویران ہے اور فنکار کہیں اور کام کر رہے ہیں۔ یہاں کے بینڈ کی گونج نہ صرف بہار بلکہ جھارکھنڈ تک سنائی دیتی تھی۔":- محمد مہتاب عالم، مصور
وراثت کو بچانے والے فنکاروں کا درد
مرحوم محمد نواب، مرحوم محمد شہاب اور مرحوم محمد وہاب (تینوں بھائی) اس پیشے میں اس قدر نامور تھے کہ لوگ ان کے فن کے گرویدہ تھے۔ آج ان کی تیسری نسل کے چھوٹے بھائی محمد مہتاب عالم عرف 'گولڈن' (نواب بینڈ اور گولڈن میوزیکل گروپ) اس وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن درد ان کے چہرے پر صاف نظر آتا ہے۔ ہمارا 'صاحب بینڈ' تین نسلوں تک موجود تھا لیکن میرے بھائی کی موت کے بعد اسے بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ گزشتہ 16 سالوں سے نواب بینڈ چلا رہے ہیں۔
ڈی جے اور ٹرالی ہٹ
گولڈن بتاتا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارا گروپ 12 سے 50 فنکاروں پر مشتمل ہوتا تھا جو کلرینیٹ، ٹرمپیٹ، سائڈ ڈرم اور براس بجاتے تھے۔ ہمیں مسلسل نو ماہ کام ملتا تھا۔ لیکن اب ڈی جے اور ٹرالیوں کی وجہ سے کام میں 75 فیصد کمی آئی ہے۔ اب، ہمیں بمشکل تین مہینے کام ملتا ہے اور وہ بھی بہت کم بکنگ میں (40 سے 45 ہزار روپے) میں ہوتا ہے۔ لیکن ڈی جے کے شور کی وجہ سے یہ فن معدوم ہو رہا ہے۔
"پہلے شادیوں کے سیزن میں بکنگ کی تین شفٹیں ہوتی تھیں۔ حکومتی اصول میں تبدیلی کی وجہ سے روزانہ صرف ایک شفٹ بک ہوتی ہے۔ رات 10 بجے کے بعد ڈی جے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ڈی جے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے بینڈ کے کاروبار کو مفلوج کر دیا ہے۔ بہار شریف میں بینڈ کی 30 دکانیں تھیں، لیکن اب وہ کم ہو کر صرف چار رہ گئی ہیں۔":- محمد مہتاب عالم، آرٹسٹ
بچپن سے ہی آبائی وراثت سیکھی
جب کہ 100 سے زائد لوگ براہ راست اس پیشے سے وابستہ تھے، اب موسم کے دوران صرف 20 سے 30 فنکار نظر آتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں اس پیشے میں آنے والے محمد وکیل بتاتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے آباؤ اجداد سے جھال اور ڈھول بجانا سیکھا تھا۔ وہ 40-30 روپے کماتا تھا جس سے اس کی جیب خرچ پوری ہوجاتی تھی۔ اب، DJs کی آمد کے ساتھ، کام کی کمی ہے. "جب کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو ہم ہاکنگ یا مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے ہیں۔"
"جب میں 15 سال کا تھا تو میرے والد نے مجھے ایک ڈرم دیا تاکہ میں شروع سے فن سیکھ سکوں۔ کچھ دنوں کے بعد، میں نے یہ فن سیکھا اور بینڈ میں شامل ہو گیا۔ اب جب سے ڈی جے آ گیا ہے، بینڈ کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھے نوکری مل جائے تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ میں ہاکنگ کرتا ہوں۔":-محمد وکیل، آرٹسٹ
تیسری نسل کے فنکاروں کی مایوس امیدیں
محمد خورشید عالم، بگل بجانے والے اور بینڈ میں گلوکار، بھی اسی طرح کے درد میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں، "میرے دادا اور والد نے بھی یہی کام کیا، یہ ہماری تیسری نسل ہے۔ پہلے ہم پرانے اور نئے ہر طرح کے گانے گاتے اور بجاتے تھے۔ یہ فن انگریزوں کے دور سے چلا آرہا ہے، لیکن اب روایت کے ساتھ ساتھ یہ فن بھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے۔"
"اب ڈی جے اس قدر بااثر ہو چکے ہیں کہ اندر کی روح ٹیلنٹ کو ابھارتی نہیں ہے۔ اگر اس سے اپنا پیٹ بھی نہیں بھرتا تو کوئی یہ کام کیوں کرے گا؟ جب وہ خود بھی پیٹ بھر نہیں سکتے تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس میں کیوں دھکیلیں؟ ہم حکومت سے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔":-محمد خورشید عالم، آرٹسٹ
19ویں صدی اور انگریزی موسیقی کے آلات کی تاریخ
انگریزی موسیقی کے آلات انگریزوں کا تحفہ تھے۔ انگریزوں کے ذریعے، 19ویں صدی میں موسیقی کو ہندوستان میں متعارف کرایا گیا۔ برطانوی فوجی پریڈ کے دوران مارچنگ براس بینڈ بجائے گئے۔ وہ جنگوں کے آغاز میں یا دیگر تقریبوں میں بھی بجائے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کا پسندیدہ بن گیا۔ 1830 اور 1840 کی دہائی تک، اسے شادیوں میں سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ برطانوی ماخوذ موسیقی کا آلہ بول چال میں انگریزی موسیقی کے آلات کے نام سے جانا جاتا ہے۔
استاد بسم اللہ خان کی عظیم میراث
اگرچہ شہنائی ایک ہندوستانی موسیقی کا آلہ تھا، بھارت رتن استاد بسم اللہ خان کا تعلق بہار سے تھا اور انہوں نے شہنائی کے کھلاڑی کے طور پر عالمی شناخت حاصل کی۔ ان کی پیدائش بہار کے شہر بکسر کے ڈومراؤں کے علاقے تیڈی بازار میں ہوئی تھی۔ 2001 میں، انہیں ہندوستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز، بھارت رتن سے نوازا گیا، جو اس طرح کا باوقار ایوارڈ حاصل کرنے والے تیسرے موسیقار بن گئے۔
ریاست دمراون کے مہاراجہ کی سرپرستی
وہ اپنے والدین کا دوسرا بچہ تھا۔ اس کے خاندان کے افراد درباری راگ بجانے میں ماہر تھے اور اپنی موسیقی کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اکثر ریاست بہار کا سفر کرتے تھے۔ ان کے والد نے بہار کی ریاست ڈومراؤں کے مہاراجہ کیشو پرساد سنگھ کے دربار میں شہنائی بجائی۔
موسیقی کے لیے اللہ کا خصوصی شکر
والد پیغمبر بخش شاہی دربار میں شہنائی بجانے کے لیے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے جب انھوں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ بے ساختہ خوشی کے احساس کے ساتھ ان کے منہ سے بسم اللہ کا لفظ نکلا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ بسم اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اگرچہ ان کا بچپن کا نام قمر الدین تھا لیکن وہ بسم اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ دوسرا بچہ تھا۔
DJs بیماری کا سبب بن رہے ہیں
اونچی آواز میں DJ کی میوزک سے صحت اور دماغی صحت کے بہت سے سنگین مسائل کا خطرہ لاحق ہے۔ طبی سائنس کے مطابق جب آواز کی سطح 85 ڈیسیبل سے بڑھ جاتی ہے تو یہ ہمارے کانوں کے اندرونی خلیوں کو مستقل طور پر نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ٹینیٹس، کانوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔
دل کی بیماری اور بلڈ پریشر کا خطرہ
اونچی آواز میں ڈی جے میوزک کسی شخص کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ اچانک اونچی آواز سے جسم میں تناؤ کے ہارمونز نکلتے ہیں، جو خون کی نالیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر اچانک بڑھ سکتا ہے، جس سے جان لیوا حالات جیسے ہارٹ اٹیک یا برین ہیمرج ہو سکتا ہے۔
حاملہ خواتین اور بچوں پر سنگین اثرات
ڈی جے میوزک حاملہ خواتین، نوزائیدہ بچوں اور بوڑھوں کے لیے اور بھی خطرناک ہے۔ ضرورت سے زیادہ شور اعصابی مسائل جیسے بے خوابی، درد شقیقہ، دائمی ذہنی تناؤ اور چڑچڑاپن کا باعث بن سکتا ہے۔ انتہائی صورتوں میں، بلند آواز کی لہروں سے پیدا ہونے والی کمپن حاملہ خواتین میں اسقاط حمل کے خطرے کو بھی بڑھا سکتی ہے۔