ایس آئی آر کا مقصد انڈیا بلاک کے ووٹوں کو کاٹنا ہے، کانگریس
کانگریس کو خدشہ ہے کہ یوپی میں جاری خصوصی نظر ثانی کے ذریعہ اپوزیشن کے ووٹروں کی تعداد کم ہوجائے گی۔
Published : November 25, 2025 at 7:47 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی کو تشویش ہے کہ اتر پردیش میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) سے 2024 میں جیتنے والی ہر پارلیمانی سیٹ کے لیے انڈیا بلاک کے ووٹ شیئر میں تقریباً 50,000 ووٹوں کی کمی ہوگی۔
ان میں سے، کانگریس نے چھ اور ایس پی نے 37 جیت کر، بی جے پی کو ایک بڑا دھچکا پہنچاتے ہوئے، 2019 کے مقابلے میں اس کی سیٹوں کی تعداد 62 سے کم کر کے 33 کر دی۔ ریاست میں 2026 میں بلدیاتی انتخابات اور 2027 میں اسمبلی انتخابات ہوں گے، جو بی جے پی اور انڈیا بلاک دونوں کے لیے اہم ہوں گے۔
تاہم، کانگریس کو خدشہ ہے کہ اتر پردیش میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) سے اپوزیشن کے ووٹروں کی تعداد میں کمی آئے گی، جیسا کہ اس نے بہار میں کیا تھا، جہاں حال ہی میں انڈیا بلاک این ڈی اے سے انتخابات ہار گیا تھا۔
'یہ ہے بی جے پی کا منصوبہ'
اے آئی سی سی یوپی کے انچارج اویناش پانڈے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ بی جے پی کا منصوبہ ہے، اس نے بہار میں اپوزیشن کے ووٹ شیئر کو ہزاروں تک کم کیا، ہم نے بہار میں ایس آئی آر کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ اب ایس آئی آر کو اتر پردیش میں جلد بازی میں لاگو کیا جا رہا ہے۔ اس کام کا اصل مقصد لوک سبھا میں اپوزیشن کے ووٹ شیئر کو کم کرنا ہے۔ یہ 2027 کے انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔"
اے آئی سی سی کے اہلکار کے مطابق، بی جے پی نے پہلے ہی ایک چھوٹی ووٹر لسٹ تیار کر رکھی تھی اور اس لیے وہ اتر پردیش میں ایس آئی آر کو جلد بازی میں نافذ کر رہی تھی، قطع نظر اس کے کہ اسے زمین پر ووٹرز اور بی ایل او دونوں کے لیے انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
پانڈے نے کہا، "انہوں نے اپنی ترجیحات کے مطابق ایک فہرست تیار کی ہے، وہ ووٹر لسٹ میں تبدیلی کرنے کے لیے جلدی کر رہے ہیں تاکہ صرف یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ایک عمل کی پیروی کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ حتمی فہرست شائع کریں گے، لیکن ہم بی ایل اے اور پارٹی کارکنوں کے ذریعے اس بارے میں بیداری پھیلا رہے ہیں اور اگر ان مسائل کو جلد حل نہ کیا گیا تو اس متنازعہ کام کے خلاف احتجاج کریں گے۔"
ایس آئی آر کی تاریخ میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر
جس طرح سے اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے اس سے ناراض، بارہ بنکی سے کانگریس کے لوک سبھا رکن تنوج پونیا نے ریاست میں ایس آئی آر کی آخری تاریخ بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ ایم پی نے کہا کہ انہیں اپنے حلقے سے ایس آئی آر کے حوالے سے متعدد شکایات موصول ہو رہی ہیں۔
پونیا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "میں نے سپریم کورٹ سے ایس آئی آر کی آخری تاریخ بڑھانے کی اپیل کی ہے تاکہ بغیر کسی پریشانی کے پورا عمل مکمل ہو سکے۔ بی ایل او پر زیادہ بوجھ ہے، اور ووٹروں کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر، 2003 کی فہرست میں اپنے نام تلاش کرنا بہت سے ووٹروں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ دوسری جگہوں پر، بہوؤں یا سسرال والوں سے ان کے والدین کو ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جن کے لیے ان کے والدین کو ڈیٹا جمع کرنا مشکل ہے۔ اتنے کم وقت میں ریاست میں 150 ملین سے زیادہ رائے دہندگان کے ساتھ یہ بات تشویشناک ہے کہ اتنے کم وقت میں یہ پورا عمل کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔
مقصد اپوزیشن کو ہراساں کرنا ہے
انہوں نے کہا، "ایس آئی آر کا بنیادی مقصد 2027 میں ہونے والے بلدیاتی اور اسمبلی انتخابات کے لیے اپوزیشن کو ہراساں کرنا ہے، لیکن ہم تیار ہیں۔ بہار میں اپنی جیت سے بی جے پی کا حوصلہ بڑھا ہے، اور اس لیے، وہ دیگر ریاستوں میں ایس آئی آر کو بڑھا رہی ہے۔" پانڈے اور پونیا دونوں نے ریاست میں دراندازوں کے حوالے سے حراستی مراکز کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ووٹروں کو پولرائز کرنے کے لیے یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے۔
پونیا نے کہا، "حکمران جماعت اپنے سیاسی فائدے کے لیے ایک دلدل بنا رہی ہے۔ غیر ملکیوں کی شناخت کرنا ایس آئی آر کا کبھی مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے ایسا بہار میں کہا لیکن تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اپوزیشن پارلیمنٹ کے آئندہ سرمائی اجلاس میں ایس آئی آر اور دراندازیوں کے معاملے کو بڑے پیمانے پر اٹھائے گی۔" سیتا پور سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راکیش راٹھور نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم اقلیتی ووٹروں کو نشانہ بنانے کے ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔"