راموجی فلم سٹی میں دسہرہ اور دیوالی کے خصوصی پروگراموں کا شاندار آغاز
'راموجی فیسٹیول سیلیبریشنز' کے بینر تلے عظیم الشان اور انتہائی شاندار پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو 15 نومبر تک جاری رہیں گے۔
Published : October 10, 2026 at 8:08 PM IST
حیدرآباد: فلم سازی کے مرکز اور سیاحوں کے لیے پرکشش تفریح گاہ کے طور پر دنیا بھر میں شہرت رکھنے والے راموجی فلم سٹی میں تہواروں کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ دسہرہ اور دیوالی کے پُرمسرت لمحات کو سیاحوں کے لیے یادگار بنانے کے مقصد سے 'راموجی فیسٹیول سیلیبریشنز' کے بینر تلے متعدد خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
جمعرات سے شروع ہونے والی یہ رنگارنگ تقریبات 15 نومبر تک جاری رہیں گی۔ شائقین و سیاح صبح 9:00 بجے سے لے کر رات 9:00 بجے تک تفریح اور لطف اندوزی کے اس دلکش امتزاج سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ فلم سٹی سینما کی جادوئی دنیا، کارنیول کے شاندار مناظر اور چکا چوند روشنیوں کے ساتھ سیاحوں کے دل موہ رہا ہے۔
دلکش تفریحات کی بھرمار
راموجی فلم سٹی میں موجود کئی منفرد تفریحات سیاحوں کو مسحور کر رہی ہیں۔ 'میوزیکل گلو گارڈن'، 'سنیماٹک کارنیول پریڈ' اور روشنیوں کے دلکش نظارے خصوصی توجہ کا مرکز ہیں۔ موشن کیپچر، مایالوک، مشہور فلمی سیٹس اور اے آئی (AI) ٹیکنالوجی پر مبنی فوٹو بوتھ سیاحوں کو ایک نیا اور جدید تجربہ فراہم کر رہے ہیں۔ جاپانی اور راجستھانی رقص کے علاوہ دیگر مختلف ثقافتی و فنکارانہ پیشکشیں شائقین کو محظوظ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مہم جوئی کے شوقین افراد کے لیے 'ساہس ایڈونچر پارک' میں سنسنی خیز اور پرجوش انتظامات موجود ہیں۔
فلمی دنیا کا جادو قریب تر
خصوصی تقاریب، متنوع فنکارانہ مظاہرے، فلیش موب، کارنیول کی پرجوش فضا اور 'مووی میجک' کے تحت اے آئی فوٹو بوتھ—یہ تمام چیزیں راموجی فلم سٹی کی اس سیر کو ناقابل فراموش یادوں میں بدل رہی ہیں۔ ان تعطیلات کے دوران ہر عمر کے افراد کے پاس فیسٹیول کی ان خوشیوں کا حصہ بننے کا موقع ہے۔ سیاحوں کے لیے دن کے معمول کے پیکیجز کے ساتھ ساتھ شام کے پُرکشش پیکیجز بھی رکھے گئے ہیں۔
رہائش کی سہولیات
فیسٹیول کی خوشیوں اور رونقوں کا بھرپور لطف اٹھانے کے خواہش مند افراد کے لیے فلم سٹی کے اندر ہی قیام کی سہولت بھی میسر ہے۔ سیاحوں کے لیے کم بجٹ سے لے کر پُرتعیش ہوٹلوں تک کے متعدد رہائشی اختیارات اور منفرد تھیم والے ریستوران دستیاب ہیں۔
مزید معلومات کے لیے: ان تقریبات میں شرکت کے خواہشمند افراد ٹکٹوں اور مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ www.ramojifilmcity.com ملاحظہ کر سکتے ہیں، یا فون نمبر 76598 76598 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔