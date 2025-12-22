ایس پی ترجمان سمیہ رانا گھر میں نظربند، پاکستان سے آئی مدد کی کال، جانیں انہوں کیا کہا
لکھنؤ: پولیس نے سماج وادی پارٹی کی قومی ترجمان سمیہ رانا کو گذشتہ تین دنوں سے گھر میں نظر بند کر رکھا ہے۔ سمیہ رانا کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار اور اتر پردیش کے کابینہ وزیر سنجے نشاد کے خلاف خواتین کی اہانت کے معاملے میں شکایت درج کرانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔
وہ شکایت درج کرانے قیصر باغ پولیس اسٹیشن گئی تھیں۔ سمیہ رانا کے مطابق بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک خاتون ڈاکٹر کو تقرری نامہ دیتے ہوئے ان کا حجاب اتارنے کی کوشش کی، جو کہ انتہائی قابل اعتراض اور خواتین کے وقار کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنی شکایت میں اتر پردیش کے کابینہ وزیر سنجے نشاد کا نام بھی شامل کیا تھا۔
'گھر میں نظربند'
سمیہ رانا کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی مذمت کرنا ان کا آئینی اور اخلاقی حق تھا، لیکن اگلے ہی دن انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ سمیہ رانا نے وضاحت کی کہ اس تنازع کے بعد ایک پاکستانی صحافی نے بھی ان سے رابطہ کیا اور ہمدردی کا اظہار کیا، نیز مدد کی پیشکش بھی کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک اور ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور ہم اسے اپنے ملک میں ہی حل کریں گے۔ ہمیں کسی بیرونی مدد یا ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔
لکھنؤ انتظامیہ نے نوٹس بھیجا
سماج وادی پارٹی کی قومی ترجمان سمیہ رانا نے حکومت اور انتظامیہ کے رویہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی خواتین کے خلاف حکومت کی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے۔ "ایک عورت کے طور پر میں کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح مجھے گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے اور مجھ پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ آمرانہ رویے کی عکاسی کرتا ہے۔" سمیہ رانا کے مطابق، لکھنؤ انتظامیہ نے انہیں پانچ لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے اور پانچ لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے سے متعلق نوٹس بھیجا ہے۔
'سول ڈریس میں پولیس گھر پر تعینات'
سمیہ رانا نے سوال کیا کہ ان کا جرم کیا ہے جس کے لیے ایسے نوٹس بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے آواز اٹھائی تو انتظامیہ نے وردی پوش پولیس کو ہٹا دیا تاہم اب ان کے گھر پر سول ڈریس میں پولیس تعینات ہے۔ ان کے مطابق نیچے کئی پولیس اہلکار موجود ہیں اور سول ڈریس میں خواتین پولیس اہلکار بھی نگرانی کر رہی ہیں۔ اپنے مرحوم والد شاعر منور رانا کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ ہمیشہ سچ بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے اسی طرح وہ بھی اس جنگ کو پوری قوت سے لڑیں گی۔
'خواتین کے وقار کی لڑائی'
سمیہ رانا نے کہا کہ یہ لڑائی طویل ہے اور خواتین کی عزت سے متعلق ہے اس لیے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پولیس اور انتظامیہ ان پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ سمیہ رانا نے سوال کیا کہ اگر عورت کے حقوق اور وقار کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے تو پھر جمہوریت اور آئین کا کیا مطلب؟ سمیہ رانا نے کہا کہ سماج وادی پارٹی نے پورے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔
ایس پی صدر اکھلیش یادو کی طرف سے تعریف
پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے ان سے بات کی اور ان کے موقف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک طویل لڑائی ہے اور پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دریں اثنا قیصر باغ پولیس اسٹیشن انچارج کی سفارش پر جاری کردہ نوٹس میں انڈین سول سیکیورٹی کوڈ کی دفعہ 130 اور امتناعی حکم کے تحت کارروائی کا حوالہ دیا گیا ہے۔
نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سمیہ رانا کی جانب سے اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے گھیراؤ کی کال سے امن و امان اور وی آئی پیز کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر انہیں ایک سال تک امن برقرار رکھنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کے ذاتی بانڈ اور اتنی ہی رقم کے دو ضمانتی مچلکے کے لیے پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے لیے انہیں 22 دسمبر 2025 کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔
