کیرالہ میں 26 مئی کو ہی دستک دے سکتا ہے مانسون، حالات سازگار، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی
محکمہ موسمیات کے مطابق، جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، خلیج بنگال، انڈمان اور نکوبار کے کچھ حصوں میں آگے بڑھ رہا ہے
Published : May 16, 2026 at 4:53 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے ہفتہ کو کہا کہ، جنوب مغربی مانسون جنوب مشرقی بحیرہ عرب کے کچھ حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، بحیرہ انڈمان، پورے نکوبار جزائر اور جزائر انڈمان کے کچھ حصوں بشمول سری وجے پورم میں آگے بڑھ گیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا کہ مانسون کے جنوب مشرقی بحیرہ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال میں اگلے تین سے چار دنوں میں آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔
انڈمان جزائر کے بقیہ حصے اور بحیرہ انڈمان، مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں کے ساتھ بھی اس مدت کے دوران مانسون کے آغاز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
آئی ایم ڈی نے کہا کہ "علاقے میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے تمام معیارات اطمینان بخش ہیں۔" محکمہ نے جمعہ کو کہا کہ جنوب مغربی مانسون 26 مئی کو کیرالہ میں دستک دے سکتا ہے۔
کیرالہ میں عام طور پر یکم جون کو مانسون کا آغاز ہوتا ہے، جو جنوب مغربی مانسون کے موسم (جون تا ستمبر) کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے پہلے، آئی ایم ڈی نے کہا تھا کہ بھارت میں اس سال مانسون میں معمول سے کم بارش ہو سکتی ہے۔
اس کی وجہ سیزن کے دوران ال نینو حالات کا پیدا ہونا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ملک میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: