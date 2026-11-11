شاہ بانو کیس پر راجیو گاندھی سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ منصفانہ حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں: سونیا گاندھی
سونیا نے لکھاکہ آر ایس ایس ایک ایسے "ہندو راشٹر" کا خواب دیکھتی تھی جو بھارت میں اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دے۔
By PTI
Published : November 11, 2026 at 7:23 AM IST
نئی دہلی: کانگریس رہنما سونیا گاندھی نے شاہ بانو کیس پر اپنے شوہر اور اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی سے سوال کیا تھا اور نشاندہی کی تھی کہ اخبارات ان پر مسلم خواتین کے مفادات کی قربانی دینے کا الزام لگا رہے ہیں، اور ان سے پوچھا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہونے دے رہے ہیں۔ راجیو گاندھی نے جواب دیا کہ وہ ایک پیچیدہ صورتحال کو منصفانہ انداز میں سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوچھا کہ کیا وہ خواتین کے حقوق کا دفاع نہیں کریں گے؟ یہ گفتگو سونیا گاندھی کی سوانح عمری (یادداشتوں) "بیلونگنگ: اے جرنی آف لو" (Belonging: A Journey Of Love) کا حصہ ہے، جو منگل کو منظرِ عام پر آئی ہے۔
سونیا گاندھی نے کتاب میں لکھا ہے کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) ایک ایسے "ہندو راشٹر" کا خواب دیکھتی تھی جو مساوات، تکثیریت اور سیکولرازم کے آئینی نظریات کی جگہ مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو بھارت میں دوسرے درجے کا شہری بنا دے۔ ان کے یہ بالادست نظریات آگے چل کر بی جے پی کا سیاسی ایجنڈا بن گئے۔ انہوں نے لکھا کہ راجیو کے دورِ حکومت میں ہندو مسلم کشیدگی کو ہوا دینے کا پہلا موقع 1985 میں ایک قانونی مقدمے کی صورت میں سامنے آیا جو ایک مطلقہ مسلم خاتون کے حقوق سے متعلق تھا۔
وہ یاد کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ "ایک انتہائی غریب خاتون، شاہ بانو، نے اپنے اور اپنے بچوں کے نان نفقے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، جن کے شوہر نے دوسری شادی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔" "عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے ایک معمولی خرچ ادا کرنے کا حکم دیا، ظاہری طور پر یہ ایک سادہ سا حل تھا، لیکن شوہر نے مسلم پرسنل لا کی بنیاد پر فیصلے کو چیلنج کر دیا۔" سونیا گاندھی لکھتی ہیں کہ مذہبی وابستگی کے امتیاز کے بغیر تمام شہریوں پر یکساں قوانین لاگو کرنے کی دلیل براہ راست مذہبی آزادی کے بنیادی حق سے ٹکرا گئی، جس میں آزادی کے ابتدائی برسوں کے دوران ملک کی اقلیتوں کو دی گئی یہ قانونی ضمانتیں بھی شامل تھیں کہ ان کے پرسنل لا کا تحفظ کیا جائے گا۔
انہوں نے لکھا کہ "میں اس معاملے سے کافی بے چین اور پریشان تھی، خاص طور پر ان خبروں اور مضامین کی وجہ سے جو میں اخبارات اور رسائل میں پڑھ رہی تھی۔ کئی معروف خواتین کارکنوں، جن میں مسلم خواتین بھی شامل تھیں، نے شاہ بانو کے نان نفقے کے حق میں کھل کر آواز اٹھائی تھی۔" "میں نے ان (راجیو گاندھی) سے بحث کی اور پوچھا کہ 'اخبارات آپ پر مسلم خواتین کے مفادات کی قربانی دینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایسا کیوں ہونے دے رہے ہیں؟'" "انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک پیچیدہ صورتحال کو منصفانہ انداز میں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے قدرے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہاکہ 'کیا میں خواتین کے حقوق کا دفاع نہیں کروں گا، کیا تم مجھے نہیں جانتی ہو؟' انہوں نے وضاحت کی کہ وہ شاہ بانو اور ان جیسی دیگر خواتین کے مسئلے کا ایسا حل تلاش کر رہے ہیں جس سے مسلم پرسنل لا کے پورے ڈھانچے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔"
سونیا گاندھی کا مؤقف ہے کہ راجیو گاندھی نے جس سمجھوتے کو قبول کیا اس نے درحقیقت مذہبی عقائد اور صنفی انصاف کے درمیان ایک توازن قائم کیا، اور اس کے ذریعے مسلم خواتین کو عدالت کی جانب سے شاہ بانو کے لیے مقرر کردہ 179.2 روپے کے ماہانہ معاوضے سے زیادہ منصفانہ اور معقول حصہ دیا گیا۔ لیکن وہ لکھتی ہیں کہ عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے والی قانونی ترمیم ایک ایسا سیاسی قدم تھا جس پر وسیع پیمانے پر تنقید کی گئی۔
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انہوں نے لکھا کہ بی جے پی نے حسبِ توقع حکومت پر "ووٹ بینک کی سیاست" کا الزام لگایا، جبکہ ترقی پسند لبرل حلقوں نے اس فیصلے کو مسلم معاشرے کے قدامت پسند عناصر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے مترادف قرار دیا۔ تاہم، انہوں نے نشاندہی کی کہ 2001 میں، سات حکومتوں کی تبدیلی کے بعد، سپریم کورٹ نے 1986 کے "مسلم ویمن (پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیورس) ایکٹ" میں راجیو گاندھی کے مؤقف کی توثیق کی۔