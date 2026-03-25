سونیا گاندھی کی طبیعت خراب، سر گنگا رام اسپتال میں داخل
ڈاکٹروں کے مطابق موسم کی تبدیلی سبب طبیعت خراب ہو گئی، انہیں زیر نگرانی رکھا گیا ہے تاہم تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔
Published : March 25, 2026 at 9:28 AM IST
نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن اور سینئر لیڈر سونیا گاندھی کو صحت کے مسائل کی وجہ سے منگل کو (24 مارچ) رات دیر گئے دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق انہیں سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں ہلکی دشواری کا سامنا تھا جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں زیر نگرانی رکھنے کا فیصلہ کیا۔
بدلتے موسم اور دہلی میں بڑھتی ہوئی آلودگی نے ان کی صحت کو متاثر کیا ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی حالت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ابتدائی جانکاری کے مطابق، اس کا برونکیئل دمہ تھوڑا بڑھ گیا ہے، جو اکثر ٹھنڈی ہوا اور گرد و غبار کی وجہ سے فعال ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر اپ ڈیٹ دیتے ہوئے، ہسپتال کے چیئرمین ڈاکٹر اجے سوروپ نے بتایا کہ سونیا گاندھی کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ انہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر اسپتال میں داخل کیا گیا ہے اور وہ اینٹی بائیوٹکس اور دیگر ضروری ادویات لے رہی ہے۔
79 سالہ سونیا گاندھی کو کچھ عرصے سے صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس سے قبل وہ جنوری میں سانس لینے میں تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل ہوئی تھیں۔ جون سال 2025 میں، انہوں نے پیٹ میں انفیکشن کی وجہ سے کچھ دن ہسپتال میں گزارے۔ ستمبر سال 2022 میں، وہ علاج کے لیے بیرون ملک بھی گئی تھیں۔ فی الحال، ڈاکٹر ان کی صحت کی نگرانی کر رہے ہیں، اور توقع ہے کہ ان کی حالت معمول پر آنے کے بعد ایک یا دو دن کے اندر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔
