سونیا گاندھی نے کہا، ایمرجنسی ایک غلطی تھی، لیکن اندرا گاندھی دل سے 'جمہوری' تھیں
ایمرجنسی پر سونیا گاندھی نے کہا— اندرا کو بھی بعد میں احساس ہوا کہ یہ ایک غلطی تھی۔
Published : November 8, 2026 at 5:14 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کی سینئر رہنما اور پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے 1975 میں ملک میں نافذ کی گئی ہنگامی حالت (ایمرجنسی) کو ایک غلطی قرار دیا ہے۔ انہوں نے برطانوی روزنامے دی گارڈین کو دیے گئے ایک انٹرویو اور اپنی نئی آنے والی سوانح عمری (Memoir) 'Belonging: A Journey of Love' میں اس تاریخی دور پر کھل کر بات کی ہے۔ سونیا گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ساس اور اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو بھی بعد میں احساس ہو گیا تھا کہ ایمرجنسی کا فیصلہ غلط تھا۔
برطانوی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو اور کتاب کے اقتباسات کے مطابق اس معاملے کی مکمل تفصیلات درج ذیل ہیں:
اندرا گاندھی دل سے 'جمہوری' تھیں
سونیا گاندھی نے انٹرویو میں کہا، "مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اندرا گاندھی دل سے ایک جمہوری (ڈیموکریٹک) شخصیت کی مالک تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ میری اس بات پر ہنسیں گے، لیکن میرا ماننا ہے کہ وہ ایمرجنسی کے دوران اختیار کیے گئے راستے سے کبھی بھی مطمئن یا پُرسکون نہیں تھیں اور یہ فیصلہ ان کے دل پر ایک بوجھ کی طرح تھا۔" انہوں نے مزید واضح کیا کہ بعد میں اندرا گاندھی نے خود صورتحال کی سنگینی کو سمجھا، مارچ 1977 میں انتخابات کرائے اور ایمرجنسی کے دوران ہونے والی زیادتیوں پر عوامی سطح پر معافی بھی مانگی۔
ایمرجنسی پر گاندھی خاندان میں شدید اختلافات
کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کے فیصلے پر گاندھی خاندان کے اندرونی تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا تھا:
سنجے گاندھی کا دباؤ: سونیا گاندھی کے مطابق، اندرا گاندھی کے چھوٹے بیٹے سنجے گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کرنے پر پورا زور دیا تھا۔ انہوں نے ایک فیملی ڈنر کے دوران اندرا گاندھی سے اپوزیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ "انہیں ہر حال میں روکا جانا چاہیے"۔ اس کے علاوہ بعض سینئر کانگریس رہنماؤں کا بھی اندرا گاندھی پر شدید دباؤ تھا۔
راجیو گاندھی کی مخالفت: دوسری طرف، سونیا گاندھی کے شوہر راجیو گاندھی اس فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ (اندرا گاندھی) کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس قدم کو اٹھانے کے بجائے اگلے انتخابات تک انتظار کریں۔ راجیو گاندھی نے اس معاملے پر اپنی والدہ سے کھل کر بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس وقت اندرا گاندھی نے ان کے خدشات کو سننے سے انکار کر دیا تھا۔
"سنجے گاندھی کو کنٹرول میں رکھا جاتا تو نقصان نہ ہوتا"
سونیا گاندھی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایمرجنسی کے دوران سنجے گاندھی کے پاس کوئی سرکاری یا کابینہ کا عہدہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ملک کے دوسرے سب سے طاقتور شخص بن چکے تھے اور پسِ پردہ رہ کر فیصلے کر رہے تھے۔ سونیا گاندھی کے مطابق:
"اگر سنجے گاندھی کو کنٹرول میں رکھا گیا ہوتا، تو اس کے بعد ہونے والے بڑے نقصانات (مثلاً زبردستی نس بندی اور کچی آبادیوں کو ہٹانے مہم) کو کافی حد تک روکا جا سکتا تھا۔"
ایمرجنسی کے پیچھے کے حالات
اپنے انٹرویو میں سونیا گاندھی نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جمہوری حقوق معطل ضرور ہوئے تھے، لیکن وہ ایک آئینی طریقہ کار کے تحت کیا گیا تھا۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو اندرا گاندھی کے نقطہ نظر سے دیکھیں، تو وہ شدید ترین بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہی تھیں، جہاں پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے، سرکاری دفاتر اور پبلک ٹرانسپورٹ کو آگ لگائی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ بیوروکریسی اور مسلح افواج کو احکامات نہ ماننے کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ تاہم، وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں زیادہ واضح ہوئیں اور اندرا گاندھی نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس غلطی کی تلافی کی۔
سونیا گاندھی کی یہ کتاب 10 نومبر 2026 کو ولیم کولنز (William Collins) پبلشرز کے تحت باقاعدہ ریلیز ہو رہی ہے، جس کے اقتباسات نے پہلے ہی بھارتی سیاست میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔