سونیا گاندھی کی سوانح عمری: وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ، ’ہرگز نہیں‘ سے ’ٹھیک ہے‘ اور پھر ’قطعی انکار‘ تک کی کہانی
یہ پہلا موقع ہے کہ 2004 میں وزیرِ اعظم کا عہدہ ٹھکرانے کے فیصلے کے پیچھے ان کی اندرونی کشمکش کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔
Published : November 10, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : November 10, 2026 at 12:37 PM IST
نئی دہلی: اکیسویں صدی کے بھارت کے شاید سب سے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک کا فیصلہ کرتے ہوئے، کانگریس رہنما سونیا گاندھی نے وزارتِ عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے خیال کو یکسر مسترد کرنے سے لے کر، اتحادی ساتھیوں کے شدید دباؤ پر ایک کمزور سا ”ٹھیک ہے“ کہنے اور پھر بالآخر ایک حتمی اور دوٹوک انکار تک کا سفر طے کیا۔ ان کے بچوں، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا کا مؤقف تھا کہ انہیں وزیرِ اعظم نہیں بننا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی دادی اندرا گاندھی کے قتل اور والد راجیو گاندھی کے بہیمانہ قتل کے صدمات جھیل چکے تھے۔ تاہم، منگل کو منظرِ عام پر آنے والی اپنی سوانح عمری ”Belonging: A Journey of Love“ (تعلق: محبت کا ایک سفر) میں سونیا گاندھی لکھتی ہیں کہ یہ کوئی سیدھا سادا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ 2004 میں وزیرِ اعظم کا عہدہ ٹھکرانے کے فیصلے کے پیچھے ان کی اندرونی کشمکش کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔
وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اس معاملے پر شدید اندرونی الجھن کا شکار تھیں؛ ان کا ایک حصہ اس منصب کو مکمل طور پر مسترد کر رہا تھا، جبکہ دوسرا حصہ پارٹی کے ان کارکنوں کے تئیں فرض کے احساس کو جھنجھوڑ رہا تھا جو ان کے انکار سے دلبرداشتہ اور مایوس ہو جاتے۔ 2004 کے انتخابات سے قبل ہونے والی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے وہ لکھتی ہیں کہ ”انتخابات سے چند ماہ پہلے، میں نے اور میرے بچوں نے میرے ممکنہ وزیرِ اعظم بننے کے معاملے پر بات چیت کی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے سیدھا سوال پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی جیت جاتی ہے تو کیا میں یہ عہدہ قبول کروں گی؟ میں نے تقریباً خفگی کے انداز میں کہا، ’ہرگز نہیں!‘ انہوں نے زور دے کر پوچھا، ’کیا آپ کو یقین ہے؟‘ میں نے پورے وثوق سے کہاکہ ’میرا مؤقف بالکل واضح ہے‘۔“ نہ تو راہل اور نہ ہی پرینکا کے خیال میں انہیں وزیرِ اعظم بننا چاہیے تھا۔
کتاب میں وہ بتاتی ہیں کہ ”وہ اپنی دادی کے قتل اور والد کے وحشیانہ قتل کے صدمات سے گزر چکے تھے۔ ان کے ذہنوں میں اس عہدے پر فائز ہونا فطری طور پر شدید خطرات سے جڑا ہوا تھا۔ (میرا جواب سن کر) ان کے چہروں پر اطمینان نظر آیا اور میں نے بھی اس سوال پر پہلی بار کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی دوسرے سے اس کا ذکر نہیں کیا۔“ گاندھی واضح کرتی ہیں کہ 2004 کے انتخابات کے دوران، جب بھی عوام میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے ہمیشہ مبہم جواب دیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ ”برسوں پہلے، جب میں نے اس سفر کا پہلا قدم اٹھایا تھا جو مجھے اس مقام تک لے آیا، تو میرے دل کو معلوم تھا کہ میرے شوہر اور میری ساس مجھ سے کیا توقع رکھتے ہوں گے۔
There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 27, 2026
انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے تئیں اور ان تمام اقدار کے تئیں جن کے لیے وہ زندگی بھر لڑتے رہے، فرض کا ایک اندرونی تقاضا محسوس کیا تھا۔ لیکن اب میں سخت شش و پنج میں تھی؛ مجھے اپنے مضطرب وجود کے اندر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔“ وہ کہتی ہیں کہ ”...میرے جذبات لمحہ بہ لمحہ بدل رہے تھے۔ ایک لمحے مجھے سب کچھ واضح لگتا اور اگلے ہی لمحے میں الجھن کا شکار ہو جاتی۔“ سونیا گاندھی انہیں قائل کرنے کے لیے ہونے والے پے در پے مذاکرات اور کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ سب کسی سلو موشن فلم کی مانند تھا، اور تمام مناظر ان کے ذہن کے پردے پر چل رہے تھے۔
اپنے 10، جن پتھ والے مکان کے آخری سرے پر واقع راجیو گاندھی کے کانفرنس روم میں اتحادی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ یاد کرتی ہیں کہ تمام رہنما باری باری بول رہے تھے اور ان پر اپنی تجویز ماننے کے لیے زور دے رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے سن رہی تھیں۔ ”جیسے ہی گفتگو کا اختتام ہوا، وہ سب میرے جواب کے منتظر ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جتنی ہو سکی ہمت جمع کی اور اپنا مؤقف بیان کیا۔ اس پر ان میں کھلبلی مچ گئی، وہ سب کھڑے ہو گئے اور میری طرف بڑھے۔ میں بھی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔“
سونیا گاندھی بتاتی ہیں کہ ”ان میں سے ایک نے کہا کہ ’ہم اسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے‘۔ دوسرے نے کہا ’میڈم، آپ یہ فیصلہ نہیں لے سکتیں‘۔ ان کا لہجہ دبنگ، تقریباً جارحانہ تھا۔ ’ہم انکار سن ہی نہیں سکتے‘۔ میں لرز کر رہ گئی۔ مجھے لگا کہ میں ان کے سامنے بے بس ہو گئی ہوں۔ میں نے دھیمی، بمشکل سنائی دینے والی آواز میں کہا ’ٹھیک ہے‘۔ وہاں موجود رہنماؤں نے میرا جملہ مکمل ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور ایک ایک کر کے مجھے مبارکباد دینے لگے۔“ وہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوران پرینکا کمرے کے باہر ہی کھڑی تھیں۔ اپنی ماں کا جواب سنتے ہی وہ آنکھوں میں آنسو لیے راہل کی تلاش میں گھر کے اندر دوڑ پڑیں۔ کتاب کے مطابق، راہل اپنے کمرے میں ہی تھے جب وہ بدحواس سی اندر داخل ہوئیں اور انہیں بتایا کہ ان کی والدہ نے رہنماؤں کے مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ”’انہوں نے ماں کو گھیر رکھا ہے، اور ماں نے ہاں کر دی ہے!‘ راہل بولے، ’یہ انہوں نے کیا کر دیا! وہ کہاں ہیں؟‘ اور وہ دونوں چہروں پر شدید پریشانی کے تاثرات لیے تیزی سے میری طرف بڑھے۔ میرے وہ دونوں بچے جو اپنے والد کی وفات کے بعد خود کو میرا محافظ سمجھتے تھے۔ میں اتحادی رہنماؤں کے شدید اصرار سے پہلے ہی نڈھال تھی، اور اب مجھے اپنے بچوں کا سامنا کرنا تھا۔“
سونیا گاندھی یاد کرتی ہیں کہ راہل بولے، ”’آپ نے ہاں کہہ دیا؟‘ میں نے جواب دیا، ’وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، تم جانتے ہو کہ میں یہ نہیں چاہتی۔ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔‘ راہل نے برہم ہو کر پوچھا، ’دباؤ؟ آپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ اور ہمارا کیا؟‘ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ پرینکا نے کہا ’دیکھیں ماں، آپ کا مؤقف اس بارے میں ہمیشہ سے واضح رہا ہے۔ کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ وہی کریں جو آپ نے طے کیا ہے۔ ہم دونوں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں‘۔“
کتاب کے مطابق، بعد میں وہ اپنے بیڈروم میں چلی گئیں اور ”ہمیشہ کی طرح“ بستر پر خاموشی سے لیٹ گئیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ ”میرے اندر سے ایک آواز نے کہا ’سونیا، یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ تم اٹلی میں پیدا ہوئیں اور وہیں پلی بڑھیں، اور آج دنیا کے دوسرے کونے میں ایک ارب سے زائد آبادی کی قیادت کے لیے تمہارا انتخاب کیا جا رہا ہے‘۔ دوسری آواز نے جواب دیا ’یہ تمہارا ملک ہے؛ تم اپنی پوری جوانی اور وفاداری کی اس ملک کے لیے مقروض ہو۔ جب تم نے اپنے محبوب شوہر کو کھو دیا تھا، تو اس ملک نے تمہیں اپنا بنا کر گلے سے لگایا تھا۔ اس کے لوگوں نے دل دہلا دینے والے سانحات میں تمہیں تسلی دی اور سنبھالا۔ اب تم ان لوگوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے کیسے منہ موڑ سکتی ہو جنہوں نے تم پر اور تمہاری پارٹی پر اعتماد کیا ہے؟‘“
گاندھی کہتی ہیں کہ وہ جذباتی طوفان میں گھر گئیں اور انہیں راجیو کی تسلی بخش موجودگی کی شدید تڑپ محسوس ہوئی۔ ”جب میں بے پناہ تھکن کے باعث نیند کی وادیوں میں کھو رہی تھی، تو اچانک میرے ذہن سے شکوک و شبہات کے تمام سائے مٹ گئے۔ میں نے اپنے اندر سے یہ آواز سنی، ’سونیا، اپنے آپ سے مخلص رہو۔ تم ہمیشہ سے اس حقیقت کو جانتی ہو۔ بس اسے چھوڑ دو!‘ چند گھنٹوں بعد جب میری آنکھ کھلی، تو میں سیدھے اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔“ وہ لکھتی ہیں ”میں نے راہل سے کہا ’میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اپنے مؤقف پر قائم رہوں گی‘۔ وہ آگے بڑھے، مجھے گلے لگایا اور کہا ’یہ بالکل درست فیصلہ ہے‘۔“
اس کے بعد سونیا گاندھی پارلیمنٹ کے ان ڈرامائی مناظر کا احوال بتاتی ہیں جب انہوں نے وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ مسترد کرنے اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کو نامزد کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک تقریر میں ان سے اس منصب کو قبول کرنے کے لیے منتیں کی جا رہی تھیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے وہ تاریخی الفاظ ادا کیے کہ وہ اپنی ”اندرونی آواز“ پر عمل کریں گی جو ان سے کہہ رہی ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اس عہدے سے معذرت کر لیں، تو ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائے جانے کے بعد، گاندھی واپس آئیں اور جمع ارکانِ پارلیمنٹ سے گزارش کی کہ وہ انہیں اپنا جانشین نامزد کرنے کی اجازت دیں، اور جب وہ مان گئے تو انہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کا نام پکارا۔
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وہ کتاب میں لکھتی ہیں ”میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدارت سے دستبردار ہو گئی اور ڈاکٹر سنگھ کو اس کا قائد نامزد کر دیا گیا۔ ایک بار پھر تالیوں کی گونج اٹھی، سب احتراما کھڑے ہو گئے، کچھ نے نعرے بازی کی، اور کچھ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی تالیاں بجا رہے تھے۔ میں نے ڈائس سے اپنے کاغذات سمیٹے اور وہاں سے روانہ ہوگئی۔ یہ کٹھن اور کڑا امتحان بالآخر ختم ہو چکا تھا“۔