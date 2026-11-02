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سونیا گاندھی کی آر جے ڈی سپریمو لالو یادو سے ملاقات، میسا بھارتی کے گھر پہنچ کر دریافت کی خیریت

لالو پرساد یادو کو صحت کے مسائل درپیش ہونے کے بعد انہیں پٹنہ سے دہلی لایا گیا ہے۔

سونیا گاندھی کی آر جے ڈی سپریمو لالو یادو سے ملاقات
سونیا گاندھی کی آر جے ڈی سپریمو لالو یادو سے ملاقات (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 2, 2026 at 12:48 PM IST

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نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے پیر کے روز راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے قومی صدر اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو سے ملاقات کی۔ سونیا گاندھی نئی دہلی میں راجیہ سبھا ممبرِ پارلیمنٹ میسا بھارتی کی سرکاری رہائش گاہ پہنچیں، جہاں انہوں نے لالو یادو کی صحت کا جائزہ لیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔

صحت میں بہتری


جانکاری کے مطابق، لالو پرساد یادو گذشتہ کچھ عرصے سے صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ دہلی میں واقع آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمز) میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر وہ فی الحال دہلی ہی میں آرام کر رہے ہیں، جہاں سونیا گاندھی نے میسا بھارتی کی رہائش گاہ پر لالو یادو سے ملاقات کر کے ان کی طبیعت کے بارے میں تفصیل سے جانکاری حاصل کی۔

اس دوران میسا بھارتی اور خاندان کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ میسا بھارتی نے سونیا گاندھی کو بتایا کہ لالو یادو کی صحت میں بہتری آ رہی ہے اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کی حالت مستحکم ہے۔

کافی دیر تک چلی بات چیت


ملاقات کے دوران سونیا گاندھی نے لالو یادو کے جلد صحت یاب ہونے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کافی دیر تک بات چیت بھی ہوئی۔ اس دوران ماحول انتہائی دوستانہ اور خاندانی رہا۔

سونیا گاندھی کی آمد پر میسا بھارتی اور ان کے خاندان نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ لالو پرساد یادو سے سونیا گاندھی کی اس ملاقات کو دونوں خاندانوں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان دیرینہ تعلقات کے لحاظ سے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔

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