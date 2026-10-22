سونیا گاندھی کا انسٹاگرام پر ڈیبیو، شیئر کیا اپنی آنے والی کتاب کا فرسٹ لک
انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ویڈیو میں سونیا گاندھی کو اپنی کتاب کی پہلی کاپی وصول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
Published : October 22, 2026 at 2:05 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے جمعرات کے روز انسٹاگرام پر ڈیبیو کیا اور اپنی آنے والی کتاب کے بارے میں پہلی پوسٹ شیئر کی۔ انہوں نے اپنی کتاب کو "محبت، فرض، نقصان اور اپنائیت کی جگہ تلاش کرنے کی کہانی" کے طور پر بیان کیا۔ سونیا گاندھی نے اپنی کتاب بیلانگنگ اے جرنی آف لو ('Belonging: A Journey of Love') کی ایک کاپی ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی ایک ویڈیو بھی شیئر کی۔
انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ میں کہا، "سب کو ہیلو، میں آپ سب کے ساتھ اس لمحے کو شیئر کرنے کے لیے واقعی بہت شکر گزار ہوں؛ 'Belonging: A Journey of Love' کی پہلی جھلک۔ یہ محبت، فرض، نقصان اور اپنائیت کی جگہ پانے کی کہانی ہے۔ میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔"
بھارت میں ملکی سطح پر اشاعت غیر یقینی
ویڈیو میں سابق کانگریس صدر سونیا گاندھی کو اپنی کتاب کی پہلی کاپی وصول کرتے ہوئے اور اس موقع پر اپنی بیٹی پرینکا گاندھی کے ساتھ مٹھائی کھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سونیا گاندھی نے بتایا کہ اس کتاب میں بہت سی تصاویر ہیں۔ گزشتہ ماہ ہارپر کولنز انڈیا نے کہا تھا کہ وہ 10 نومبر کو بھارت میں سونیا گاندھی کی سوانح عمری (یادداشتیں) بیلانگنگ اے جرنی آف لو ('Belonging: A Journey of Love') شائع کرے گا، کیونکہ مصنف کے نمائندوں اور پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا کے درمیان "مردہ لاک" (متحرک تعطل) کے بعد بھارت میں ملکی سطح پر اس کی اشاعت کو لے کر بنی غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی ہے۔
اس دور کی سب سے زیادہ منتظر سیاسی سوانح عمری
ہارپر کولنز انڈیا نے ایک بیان میں کہا تھا، "ہمارے دور کی سب سے زیادہ منتظر سیاسی سوانح عمریوں میں سے ایک، 'Belonging' محبت، شناخت، فرض اور اپنائیت کی ایک ڈرامائی اور انتہائی ذاتی کہانی ہے، جو بھارت کے سفر کا ایک نایاب اندرونی منظر پیش کرتی ہے۔"
ہارپر کولنز انڈیا کا یہ اعلان پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا (PRHI) سے جڑے ایک تنازعہ کے بعد سامنے آیا ہے۔ پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا شروع میں اس سوانح عمری کو شائع کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ وہ اس کا بھارتی پبلشر نہیں ہوگا۔ یہ تنازعہ مسودے (manuscript) میں ادارتی تبدیلیوں کو لے کر پبلشر اور مصنف کے نمائندوں کے درمیان اختلافات کی خبروں کے بعد شروع ہوا تھا۔
"سخت محنت سے حاصل کی گئی کامیابی"
کانگریس کے کئی رہنماؤں نے اس پر سرکاری دباؤ اور اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ اٹھایا تھا، جس میں کچھ نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی، آر ایس ایس (RSS) اور مودی دور حکومت کے دوران بھارتی علاقے پر چین کے قبضے سے متعلق حصوں کو ہٹانے کے لیے پینگوئن انڈیا پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔
نیوز ایجنسی پی ٹی آئی (PTI) کو دیے گئے ایک بیان میں، پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا (PRHI) نے واضح کیا کہ وہ اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے "واقعی بہت پرجوش" تھے اور اسے ایک "سخت محنت سے حاصل کی گئی کامیابی" قرار دیا، لیکن بالآخر ایک خاص معاملے پر تعطل کی وجہ سے انہوں نے اس سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔
معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے تعطل کی اصل وجوہات کا انکشاف
کسی بھی طرح کے بیرونی دباؤ سے پوری طرح انکار کرتے ہوئے، پی آر ایچ آئی (PRHI) نے رازداری کی شرائط اور مصنف کے ساتھ اپنے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے تعطل کی اصل وجوہات کا انکشاف کرنے سے منع کر دیا۔ 'Belonging' کتاب کی شروعات دوسری جنگِ عظیم کے بعد اٹلی کے علاقے وینیٹو (Veneto) میں سونیا گاندھی کے بچپن سے ہوتی ہے، اور یہ کتاب ان کے کیمبرج تک کے سفر کو دکھاتی ہے، جہاں 1965 میں ان کی ملاقات بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے نواسے راجیو گاندھی سے ہوئی تھی۔
سونیا گاندھی کی اس سوانح عمری (یادداشتوں) میں راجیو گاندھی سے ان کی شادی اور اپنی ساس، سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ بھارتی طرزِ زندگی میں ڈھلنے کی ان کی کوششوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں ہندی سیکھنا، ساڑی پہننا اور بھارتی کھانے اور ثقافت کو اپنانا شامل ہے۔
زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والے تین بڑے سانحات
اس میں گاندھی خاندان کی زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والے تین بڑے سانحات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں سنجے گاندھی کی طیارہ حادثے میں موت (1980)، اندرا گاندھی کا قتل (1984)، اور راجیو گاندھی کا بہیمانہ قتل (1991) شامل ہیں۔
مزید برآں، اس کتاب میں 2004 کے انتخابات کے بعد کانگریس کی قیادت والے اتحاد (یو پی اے) کی جیت کے آس پاس کی سیاسی سرگرمیوں پر بھی تفصیل سے بحث کی گئی ہے، جب سونیا گاندھی نے وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بجائے انہوں نے پارٹی اور اپنے اتحاد کی کمان سنبھالی، جس نے ایک دہائی (10 سال) تک بھارت پر حکومت کی۔