1983 میں شہریت، 1982 میں نام ہٹا، 1980 میں ووٹر لسٹ میں نام، سونیا گاندھی کو کورٹ نے دیا وقت، سات فروری کو اگلی سماعت

آج کی سماعت کے دوران سونیا گاندھی کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے عرضی کا جواب دینے کے لیے وقت دینے کی درخواست کی۔

کانگریس لیڈر سونیا گاندھی (ETV Bharat Delhi File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 6, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی: دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ کی سیشن کورٹ نے سونیا گاندھی کو 1980 میں ووٹر لسٹ میں ان کا نام مبینہ طور پر شامل کرنے کے الزام میں ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست کو مجسٹریٹ کورٹ کی جانب سے خارج کیے جانے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر جواب داخل کرنے کے لیے وقت دیا ہے۔ خصوصی جج وشال گوگن نے اس معاملے کی اگلی سماعت 7 فروری کو مقرر کی۔

سونیا گاندھی اور دہلی پولیس کو نوٹس

آج کی سماعت کے دوران، سونیا گاندھی کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے درخواست کا جواب دینے کے لیے وقت کی درخواست کی، یہ کہتے ہوئے کہ دستاویزات بہت پرانے ہیں۔ جس کے بعد عدالت نے اگلی سماعت 7 فروری کو مقرر کی۔ واضح رہے کہ 9 دسمبر 2025 کو عدالت نے سونیا گاندھی اور دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا تھا۔

1980، 1982 اور 1983، کیا ہے کہانی؟

وکیل وکاس ترپاٹھی نے درخواست دائر کی تھی۔ اس سے پہلے، 11 ستمبر کو ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ویبھو چورسیا نے درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام 1980 میں ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا حالانکہ وہ 1983 میں ہندوستانی شہری بنی تھیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام 1980 میں دہلی کے نئی دہلی اسمبلی حلقے کے لیے ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت ہندوستانی شہری نہیں تھیں۔ سونیا گاندھی کا نام 1982 میں ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں 1983 میں دوبارہ شامل کیا گیا۔ سونیا گاندھی 1983 میں ہندوستانی شہری بن گئیں۔

جعلی دستاویزات، قابل سزا جرم

درخواست میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی نے اپریل 1983 میں ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تب ہی سے سونیا گاندھی 1983 میں ہندوستانی شہری بنی ہیں، اس لیے 1980 میں ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کچھ جعلی دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں، جو قابل سزا جرم ہے۔ اس لیے عدالت سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے۔ مجسٹریٹ کورٹ نے اس معاملے میں سونیا گاندھی یا دہلی پولیس کو نوٹس جاری نہیں کیا تھا۔

