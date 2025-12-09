سونیا گاندھی کو راؤس ایونیو کورٹ کا نوٹس، شہریت کے دعوے سے پہلے ووٹر لسٹ میں شمولیت پر سوال
درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سونیا گاندھی کا نام 1980-81 کی ووٹر لسٹ میں غلط طور پر شامل کیا گیا۔
نئی دہلی: دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کو ان کے شہریت کے دعووں کی تصدیق سے قبل ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے سے متعلق ایک معاملے میں نوٹس جاری کیا ہے۔ راؤس ایونیو کورٹ نے کانگریس ایم پی سونیا گاندھی کو ایک عرضی پر نوٹس جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کا نام 1980-81 کی ووٹر لسٹ میں غلط طریقے سے شامل کیا گیا تھا۔
عدالت نے اس معاملے میں ریاستی حکومت کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ خصوصی جج وشال گوگنے نے اگلی سماعت 6 جنوری کو کرنے کا حکم دیا۔ سونیا اور ریاستی حکومت کو نوٹس کا جواب دینا ہوگا۔
وکاس ترپاٹھی نامی شخص نے عدالت میں شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ سونیا گاندھی نے 1983 میں ہندوستانی شہری بننے سے تین سال قبل 1980 میں اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کروانے کے لیے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا تھا۔تاہم مجسٹریٹ کورٹ نے درخواست کو خارج کر دیا۔ درخواست گزار نے اس حکم کو سیشن کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔
شکایت میں اہم الزامات
شکایت میں کہا گیا ہے کہ سونیا گاندھی اصل میں اٹلی کی شہری ہیں۔ ان کا نام مبینہ طور پر جنوری 1980 میں ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا تھا جب کہ شہریت ایکٹ 1955 کے تحت انہیں کچھ عرصے بعد 1983 میں ہندوستانی شہریت ملی تھی۔ شکایت کنندہ نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ اس بے ضابطگی کی تحقیقات کی جائیں اور اس مبینہ غیر قانونی رجسٹریشن کے لیے متعلقہ حکام کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے عدالت نے سونیا گاندھی اور انتخابی عہدیداروں سے اپنا جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ یہ کارروائی عوامی شخصیات کے انتخابی ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور ووٹر رجسٹریشن کے عمل میں قانونی تعمیل کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
عدالت نے تمام فریقین کو ایک مقررہ تاریخ تک جواب داخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت کے نوٹس جاری ہونے کے بعد کانگریس پارٹی کی طرف سے فوری طور پر کوئی سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا۔ معاملہ اب ہندوستانی شہریت اور انتخابی عمل کے قواعد کے گرد گھومتا ہے اور سب کی نظریں اگلی سماعت پر ہوں گی۔