سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال 19ویں دن بھی جاری، اروند کیجریوال اور راکیش ٹکیت آج پہنچیں گے جنتر منتر
کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے ملک بھر کے لوگوں سے جمعرات کو ایک دن کےلیے علامتی بھوک ہڑتال کرنے کی اپیل کی۔
Published : July 16, 2026 at 12:24 PM IST
نئی دہلی: امتحانی نظام میں اصلاحات، پیپر لیک کے لیے جوابدہی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبات کے لیے جنتر منتر پر جاری احتجاج کے درمیان جمعرات کو کئی اہم سیاسی اور کسان لیڈر احتجاجی مقام پر پہنچیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال، دہلی اسمبلی میں اپوزیشن کی لیڈر آتشی اور بھارتیہ کسان یونین (بی کے یو) کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت سماجی کارکن سونم وانگچک سے ملاقات کے لیے شام 5 بجے جنتر منتر پہنچیں گے۔
دریں اثنا، ہنگر اسٹرائک کے اپنے انشن کے 19ویں دن، سونم وانگچک نے کہا،
محض تشویش کا اظہار کرنے یا فاسٹ ختم کرنے کی اپیل کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے ہم وطنوں سے مطالبہ کیا کہ وہ 20 جولائی کو جنتر منتر پر ہزاروں لوگوں کو جمع کرکے اور ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کرکے تعلیمی اصلاحات کی اس لڑائی کو عوامی تحریک میں بدل دیں۔
जंतर-मंतर से आज सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 16, 2026
सरकार में बैठे हुए गूंगे बहरे लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है 😳
20 जुलाई संसद चलो 🇮🇳 pic.twitter.com/lenFTcuBlJ
اگر میں نے اپنا فاسٹ توڑ دیا تو اس سے حکومت کو پیغام جائے گا احتساب ضروری نہیں
سونم وانگچک نے ہم وطنوں کے نام ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ گزشتہ کئی دنوں سے انہیں لوگوں کی جانب سے ہزاروں پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جن میں خرابیٔ صحت کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنا فاسٹ ختم کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی سینئر لیڈروں نے بھی انہیں ایسا کرنے پر زور دیا ہے، جب کہ کچھ نے حکومت سے زبردستی عدالت کے ذریعے انہیں کھانا کھلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کے فاسٹ ختم کرنے سے حکومت کو پیغام جائے گا کہ تحریک بغیر کسی احتساب کے ختم کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ لاکھوں طلبہ اور نوجوانوں کی ہے جن کا مستقبل امتحانی نظام میں خامیوں اور پیپر لیک جیسے واقعات سے متاثر ہوا ہے۔
کمزوری بڑھی ہے لیکن جدوجہد جاری رکھنے کی صلاحیت ابھی باقی
وانگچک نے بتایا کہ وہ مسلسل طبی نگرانی سے گزر رہے ہیں۔ 18 دن فاسٹ رکھنے کے باوجود زیادہ تر میڈیکل رپورٹس نارمل ہیں اور ان کی ای سی جی رپورٹ تسلی بخش ہے۔ اس نے بتایا کہ ان کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں اور ان کی طاقت مسلسل کم ہو رہی ہے، لیکن ان کا دل اور بنیادی افعال اب بھی ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھ سکتے ہیں۔
20 جولائی کو جمہوریت کے لیے 'تجرباتی تعلیم کا دن' بنانے کی اپیل
سونم وانگ چوک نے طلباء، والدین اور عام شہریوں سے 20 جولائی کو بڑی تعداد میں جنتر منتر پہنچنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض احتجاج نہیں ہوگا، بلکہ جمہوریت کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کا ایک تاریخی موقع ہوگا۔ انہوں نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں پر زور دیا کہ وہ اس دن کو "تجرباتی تعلیم" کے دن کے طور پر منائیں، تاکہ طلباء کو کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ خود جمہوریت کو سمجھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہزاروں لوگ اس تحریک میں شامل ہوں گے تو اس سے حکومت کو ایک مضبوط پیغام جائے گا اور اس کے بعد یہ مسئلہ پارلیمنٹ کو بھیجا جائے گا۔
ملک بھر میں ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کی کال
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے بھی جمعرات کو ملک بھر کے لوگوں سے ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے شرکت کرنے والوں پر زور دیا کہ وہ ایک دن کا فاسٹ رکھیں اور سوشل میڈیا پر اپنی خالی پلیٹ کی تصویر شیئر کرکے #ISupportSonam مہم میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک نہ صرف سونم وانگچوک کی حمایت کی علامت ہے بلکہ احتساب اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ بھی ہے۔