سونم وانگچک آج سے جنتر منتر پر شروع کریں گے بھوک ہڑتال، کاکروچ تحریک تیز ہونے کا امکان
سونم وانگچک کے ساتھ آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA) کے کئی طلبہ رہنما بھی اس بھوک ہڑتال میں شامل ہوں گے۔
Published : June 28, 2026 at 10:58 AM IST
نئی دہلی: نظام تعلیم میں اصلاحات، پیپر لیک معاملے میں سخت کارروائی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبات پر کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں جنتر منتر پر جاری احتجاج آج ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ مشہور ماحولیاتی کارکن اور تعلیمی اصلاحات کے علمبردار سونم وانگچک آج (اتوار) سے دہلی میں جنتر منتر پر غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کریں گے۔
آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA) کے کئی طلبہ رہنما بھی ان کے ساتھ اس بھوک ہڑتال میں شامل ہوں گے۔ ملک بھر میں 650 سے زیادہ کسان تنظیموں نے اس تحریک کی حمایت میں دہلی میں ایک بڑی کھاپ پنچایت کا اعلان کیا ہے۔ طلباء، کسانوں اور سماجی تنظیموں کے اکٹھے ہونے سے تحریک میں شدت آنے کا امکان ہے۔
حکومت پر جواب دیہی سے بچنے کا الزام
کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت ڈپکے نے کہا کہ 20 جون کو جس دن تحریک شروع ہوئی، سونم وانگچک نے اعلان کیا کہ اگر حکومت نے ایک ہفتے کے اندر تعلیمی نظام میں بے قاعدگیوں کی ذمہ داری طے نہیں کی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی نہیں ہوئے تو وہ غیر معینہ بھوک ہڑتال شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے بھوک ہڑتال شروع کی جارہی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی۔
کئی طلبہ رہنما بھی بھوک ہڑتال میں ہوں گے شامل
آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA) کے کئی طلبہ رہنما بھی بھوک ہڑتال کریں گے۔ ان میں اے آئی ایس اے کی قومی صدر نیہا، جے این یو طلباء یونین کے جوائنٹ سکریٹری دانش علی، اے آئی ایس اے اتر پردیش کے صدر منیش، دہلی یونیورسٹی کے طالب علم کارکن دیپک، جے این یو کے طالب علم کارکن رشیکیش، اور امبیڈکر یونیورسٹی کے طالب علم کارکن امین بھی بھوک ہڑتال میں شامل ہیں۔ طلبہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ تحریک لاکھوں طلبہ کے مستقبل، شفاف امتحانی نظام اور تعلیمی نظام میں اصلاح کی جنگ ہے۔
کسانوں کی حمایت بھی حاصل
کاکروچ جنتا پارٹی کے ترجمان دیپک بالیان نے کہا کہ اس تحریک کو ملک بھر میں 650 سے زیادہ کسان تنظیموں کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسان بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر میں اس لڑائی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے ایک حصے کے طور پر آج دہلی میں ایک بڑی کھاپ پنچایت کا انعقاد کیا جائے گا جس میں اس تحریک کو آگے بڑھانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
تحریک کے بنیادی مطالبات
مظاہرین مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ، پیپر لیک معاملے میں تمام ملزمان کی گرفتاری، امتحانی نظام میں شفافیت، تعلیمی نظام میں سدھار اور طلباء کے مستقبل کی حفاظت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ان مطالبات پر کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کرتی، یہ تحریک اور بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔
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