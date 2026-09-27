سونم وانگچک نے 2 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سی جے پی کے احتجاج کی حمایت کی
انگچک نے کہا کہ میں ہمیشہ ملک میں احتساب کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی کوشش کے ساتھ ہوں۔
Published : September 27, 2026 at 5:15 PM IST
نئی دہلی: موسمیاتی کارکن سونم وانگچک نے اتوار کو کاکروچ جنتا پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے خلاف 2 اکتوبر کو مجوزہ احتجاج کی حمایت کی اور کہا کہ ملک میں احتساب اور انتخابی عمل کو بہتر بنانے کی کوششوں کی حمایت کی جانی چاہیے۔
سی جے پی کی مجوزہ تحریک کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے، وانگچک نے کہا کہ وہ ممکنہ طور پر مظاہرے کے دوران ذاتی طور پر موجود نہیں ہوں گے۔ وانگچک نے کہا یقینی طور پر حمایت موجود ہے۔ میں ہمیشہ ملک میں احتساب کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی کوشش کے ساتھ ہوں۔
If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India. This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 25, 2026
انہوں نے کہا کہ ان تحریکوں کی حمایت کرنے کا میرا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ اپنے طور پر بڑھیں۔ اب بہت سے لوگ اس مسئلے پر آگے آئے ہیں اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اس معاملے پر مجھے چیف الیکشن کمشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
وانگچک نے کہا کہ انتخابی عمل جمہوری ملک کے لیے اہم ترین تقاضوں میں سے ایک ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل پر ہی سمجھوتہ ہو جائے تو جمہوریت باقی کیا رہ جاتی ہے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہونے چاہئے۔
لداخ کو چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے حکومت کے وعدے کا حوالہ دیتے ہوئے وانگچک نے کہاکہ آپ جو وعدے کرتے ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لداخ سے چھٹے شیڈول کا وعدہ کیا گیا تھا۔
چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن سے احتساب کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنی مہم کے تحت 2 اکتوبر کو سی جے پی نے ممبئی میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) سے متعلق مسائل پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں۔
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