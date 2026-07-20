سونم وانگ چک بھوک ہڑتال ختم کرنے پر تیار، پارلیمنٹ مارچ سے قبل خط لکھ کر رکھی اپنی شرط
بھوک ہڑتال پر بیٹھے ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک نے حکومت کے سامنے احتجاج ختم کرنے کے لیے تین مطالبات رکھے ہیں۔
Published : July 20, 2026 at 8:54 AM IST
نئی دہلی: تعلیمی نظام میں اصلاحات، پیپر لیک کے معاملات میں کارروائی، مرکزی وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ اور طلبہ کی خودکشیوں کے معاملات پر جنتر منتر پر جاری 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کی تحریک اتوار کی دیر رات تک جاری رہی۔ پیر کی صبح 9 بجے مجوزہ 'چلو پارلیمنٹ' مارچ سے پہلے مظاہرین اپنی تیاریوں میں مصروف نظر آئے۔ اس دوران سفدر جنگ اسپتال میں زیرِ علاج سماجی کارکن سونم وانگ چک نے اپنے حامیوں کے نام ایک ہاتھ سے لکھا ہوا پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 20 جولائی کو اپنی بھوک ہڑتال اسی صورت میں ختم کریں گے جب حکومت تعلیمی نظام کی حالیہ ناکامیوں کی جوابدہی طے کرے گی یا پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھانے کی واضح یقین دہانی کرائے۔ دوسری طرف سی جے پی نے واضح کیا ہے کہ ان کے مطالبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور انصاف ملنے تک تحریک جاری رہے گی۔
اسپتال سے ہاتھ سے لکھا ہوا پیغام جاری
WHEN WILL I END THE FAST….!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
Not withstanding my health my fast continues till after the Sansad Chalo March, and will be broken only under the following circumstances… pic.twitter.com/kaOGx2Nk4T
سونم وانگ چک نے کہا کہ کئی حامی پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنی بھوک ہڑتال کب ختم کریں گے۔ انہوں نے لکھا کہ پہلے ہی یہ طے کیا گیا تھا کہ 20 جولائی کو تین میں سے کسی ایک شرط کے پورا ہونے پر ہی وہ احتجاج ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ حکومت تعلیمی نظام میں حالیہ برسوں میں ہونے والی ناکامیوں، بالخصوص پیپر لیک جیسے معاملات کی ذمہ داری قبول کرے اور جواب دیہی طے کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ اور سی جے پی کی قیادت پارلیمنٹ کے دروازے تک پہنچتی ہے، تو مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکینِ پارلیمنٹ (ایم پیز) انہیں یقین دہانی کرائیں کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں مضبوطی سے اٹھایا جائے گا۔ تیسری صورت میں، اگر صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ مارچ میں شامل نہیں ہو پاتے، تو اراکینِ پارلیمنٹ اور مختلف جماعتوں کے رہنما اسپتال پہنچ کر انہیں یہ یقین دہانی کرائیں۔ اپنے پیغام کے آخر میں وانگ چک نے یہ الزام بھی لگایا کہ انہیں سفدر جنگ اسپتال میں ان کی مرضی کے خلاف رکھا گیا ہے اور ان کی نقل و حرکت، بات چیت اور رابطے کی آزادی کو محدود کر دیا گیا ہے۔
'چلو پارلیمنٹ' مارچ طے شدہ وقت پر ہوگا: سی جے پی
Chalo Sansad! pic.twitter.com/8ItbHfyPRg— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 19, 2026
اتوار کی رات تقریباً ڈھائی بجے سی جے پی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے ان کے مطالبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تنظیم نے مرکزی وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کی جوابدہی طے کرنے، طلبہ کی خودکشیوں کے معاملات میں انصاف دلانے اور متوفی طلبہ کے خاندانوں کو ایک ایک کروڑ روپے کی مالی امداد دینے کا مطالبہ دہرایا۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ پیر کی صبح 9 بجے جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک مجوزہ 'چلو پارلیمنٹ' مارچ پرامن طریقے سے نکالا جائے گا۔ بیان میں عوام سے بڑی تعداد میں اس مارچ میں شامل ہونے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔
وانگ چک کی 'رہائی' کا مطالبہ
سی جے پی نے مطالبہ کیا کہ سونم وانگ چک کو فوری طور پر اسپتال سے باہر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ خود پارلیمنٹ مارچ میں شامل ہو سکیں۔ تنظیم نے واضح کیا کہ اگر انہیں آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، تو پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق گیتانجلی جے آنگمو مارچ کی قیادت کریں گی۔ اتوار کی دیر رات مظاہرین نے الزام لگایا کہ جنتر منتر کے آس پاس لگائے گئے بیریکیڈز اور میٹل ڈیٹیکٹرز ہٹائے جا رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کی تعداد کم کی جا رہی ہے۔ مظاہرین نے یہ الزام بھی لگایا کہ جنتر منتر کے باہر پتھروں سے بھرا ایک ٹرک اور ایک خراب گاڑی کھڑی کی گئی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ پرامن تحریک کو پُرتشدد بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تاہم ان الزامات پر دہلی پولیس کی جانب سے کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
🚨The Delhi Police is not just removing barricades, but also removing metal detectors and have SWITCHED OFF the CCTV cameras! Troops are being withdrawn too! What is being planned exactly? pic.twitter.com/ennj9DQyXR— Saurav Das (@SauravDassss) July 19, 2026
جنتر منتر پر دن بھر احتجاج جاری رہا
اتوار کے روز جنتر منتر پر احتجاج کے دوران اے آئی ایس ایف (AISF) کے ایک کارکن نے وزیرِ اعظم نریندر مودی کا ماسک پہن کر مظاہرہ کیا۔ اس دوران مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مقام پر ڈھول نغاروں کے ساتھ طلبہ اور نوجوان مسلسل اپنے مطالبات کے حق میں جمع رہے۔ اس دوران سماجی کارکن یوگیندر یادو اور معروف اداکار پرکاش راج بھی جنتر منتر پہنچے اور انہوں نے مظاہرین سے ملاقات کر کے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ دوسری طرف سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی بھوک ہڑتال تیسرے دن بھی جاری ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت اہم مطالبات پر ٹھوس اقدامات نہیں کرتی، تب تک احتجاج اور پارلیمنٹ مارچ دونوں جاری رہیں گے۔
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