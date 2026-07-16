ETV Bharat / bharat

سونم وانگچک کی 19ویں روز بھی ہنگر اسٹرائک جاری، نو کلو سے زیادہ وزن ہوا کم، ہیلتھ بلیٹن جاری

نیٹ (NEET) کی بے قاعدگیوں کے خلاف سونم وانگچک کی جنتر منتر پر بھوک ہڑتال جاری ہے۔

sonam wangchuk hunger strike continues into 19th day he lost over 9 kg of weight Urdu News
سونم وانگچک کا انشن 19ویں روز بھی جاری (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 16, 2026 at 1:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: راجدھانی دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا پرامن احتجاج جمعرات کو اپنے 27ویں دن میں داخل ہو گیا، تعلیمی اصلاحات کے کارکن سونم وانگچک کی ہنگر اسٹرائک 19ویں دن میں داخل ہو گیا۔

جمعرات کو جاری ہونے والے ایک میڈیکل بلیٹن کے مطابق، ان کا وزن 56.90 کلوگرام تک گر گیا ہے، فاسٹ کے آغاز کے بعد سے ان کا وزن 9 کلو سے زیادہ کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس وقت ان کی حالت طبی لحاظ سے مستحکم ہے تاہم انتہائی کمزوری کے باعث وہ 24 گھنٹے طبی نگرانی میں ہیں۔

میڈیکل ٹیم نے ہیلتھ بلیٹن جاری کیا

کاکروچ جنتا پارٹی کے مطابق ڈاکٹروں نے آج سونم وانگچک کا معمول کی صحت کا معائنہ کیا۔ میڈیکل رپورٹ میں ان کا بلڈ پریشر (بی پی) 101/65 ایم ایم ایچ جی، نبض کی شرح 72 دھڑکن فی منٹ، آکسیجن سیچوریشن 98 فیصد اور بے ترتیب خون میں شکر کی سطح 89 ملی گرام فی ڈی ایل ہونے کا انکشاف ہوا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر ہوش میں، ذہنی طور پر چوکنا اور طبی لحاظ سے مستحکم ہیں۔ تاہم مسلسل 19 دنوں کے فاسٹ رکھنے کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت کافی کمزور ہو گئی ہے۔ طبی ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ صحت کی کسی بھی ممکنہ پیچیدگی کو روکنے کے لیے 24 گھنٹے نگرانی میں ہیں۔

سی جے پی کا سونم وانگچک کی بگڑتی ہوئی صحت پر شدید تشویش کا اظہار

کاکروچ جنتا پارٹی نے سونم وانگچک کی بگڑتی ہوئی جسمانی حالت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ فاسٹ کا ہر گزرتا دن ان کی صحت کے لیے خطرہ بڑھا رہا ہے۔ سی جے پی (CJP) نے الزام لگایا کہ احتجاج مکمل طور پر پرامن طریقے سے جاری ہے، اس کے باوجود مرکزی حکومت نے ابھی تک مظاہرین کے ساتھ کسی بھی سطح پر بامعنی بات چیت شروع نہیں کی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے بروقت بات چیت شروع نہیں کی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ سی جے پی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مظاہرین کے مطالبات پر مثبت انداز اپنائے اور بات چیت کے ذریعے حل نکالے۔

تعلیمی اصلاحات اور احتساب کا مطالبہ دہرایا

سی جے پی نے ایک بار پھر امتحانی نظام میں جامع اصلاحات کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں سامنے آنے والے پیپر لیک اور امتحانی بے قاعدگیوں نے لاکھوں طلبہ کے مستقبل کو متاثر کیا ہے۔ ایسے معاملات میں احتساب ضروری ہے اور شفاف امتحانی نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ سی جے پی نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبے کو بھی دہرایا۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو تعلیمی نظام سے متعلق سنگین مسائل کے لیے جوابدہ ہونا چاہیے اور طلبہ کے خدشات کو دور کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔

20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کی تیاریاں

کاکروچ جنتا پارٹی نے ملک بھر کے طلباء، اساتذہ، والدین اور سماجی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ 20 جولائی کو مجوزہ پرامن پارلیمنٹ مارچ میں بڑی تعداد میں شرکت کریں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ مارچ تعلیمی اصلاحات، شفاف امتحانی نظام اور طلبہ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ سی جے پی نے کہا کہ تحریک مکمل طور پر جمہوری اور غیر متشدد طریقے سے جاری رہے گی۔ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت امتحانی اصلاحات، احتساب اور تعلیمی نظام میں تبدیلی سے متعلق مطالبات پر ٹھوس اقدام نہیں کرتی۔

یہ بھی پڑھیں:

دھرمیندر پردھان کی برطرفی کے مطالبے پر سیاسی جماعتوں سے ربط، طلباء کے لواحقین کو ایک کروڑ کے معاوضہ کا مطالبہ

جنتر منتر پر سی جے پی کے احتجاج کا آج 21واں دن، ابھیجیت دیپک نے یو پی ایس سی امیدواروں سے ملاقات کی

سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال 19ویں دن بھی جاری، اروند کیجریوال اور راکیش ٹکیت آج پہنچیں گے جنتر منتر

جنتر منتر پر سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال دوسرے دن بھی جاری، عوام سے ایک دن کے علامتی انشن کی اپیل

کیا کاکروچ جنتا پارٹی اور پی ایم مودی کے درمیان کوئی ساز باز ہے؟ سنجے راوت کا 'خفیہ تصویر' کا دعویٰ

تھپڑ معاملے میں آر ایس ایس کا ہاتھ، طلبہ کی آواز دبانے کی کوشش، کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی کا الزام

جنتر منتر پر بھوک ہڑتال کر رہے سونم وانگچک کی طبیعت بگڑی، طلباء کی بھی حالت خراب

TAGGED:

CJP PROTEST DELHI
JANTAR MANTAR PROTEST NEET
SONAM WANGCHUK HEALTH UPDATE
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
CJP SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.