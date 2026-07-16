سونم وانگچک کی 19ویں روز بھی ہنگر اسٹرائک جاری، نو کلو سے زیادہ وزن ہوا کم، ہیلتھ بلیٹن جاری
نیٹ (NEET) کی بے قاعدگیوں کے خلاف سونم وانگچک کی جنتر منتر پر بھوک ہڑتال جاری ہے۔
Published : July 16, 2026 at 1:17 PM IST
نئی دہلی: راجدھانی دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا پرامن احتجاج جمعرات کو اپنے 27ویں دن میں داخل ہو گیا، تعلیمی اصلاحات کے کارکن سونم وانگچک کی ہنگر اسٹرائک 19ویں دن میں داخل ہو گیا۔
جمعرات کو جاری ہونے والے ایک میڈیکل بلیٹن کے مطابق، ان کا وزن 56.90 کلوگرام تک گر گیا ہے، فاسٹ کے آغاز کے بعد سے ان کا وزن 9 کلو سے زیادہ کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس وقت ان کی حالت طبی لحاظ سے مستحکم ہے تاہم انتہائی کمزوری کے باعث وہ 24 گھنٹے طبی نگرانی میں ہیں۔
STORY | Sonam Wangchuk loses over 9 kg after 19 days of hunger strike; doctors warn it could affect organs— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
Activist Sonam Wangchuk's weight loss crossed nine kg on the 19th day of his indefinite hunger strike on Thursday, with doctors warning that he has entered a critical stage… https://t.co/DR3ulneKU5
میڈیکل ٹیم نے ہیلتھ بلیٹن جاری کیا
کاکروچ جنتا پارٹی کے مطابق ڈاکٹروں نے آج سونم وانگچک کا معمول کی صحت کا معائنہ کیا۔ میڈیکل رپورٹ میں ان کا بلڈ پریشر (بی پی) 101/65 ایم ایم ایچ جی، نبض کی شرح 72 دھڑکن فی منٹ، آکسیجن سیچوریشن 98 فیصد اور بے ترتیب خون میں شکر کی سطح 89 ملی گرام فی ڈی ایل ہونے کا انکشاف ہوا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر ہوش میں، ذہنی طور پر چوکنا اور طبی لحاظ سے مستحکم ہیں۔ تاہم مسلسل 19 دنوں کے فاسٹ رکھنے کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت کافی کمزور ہو گئی ہے۔ طبی ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ صحت کی کسی بھی ممکنہ پیچیدگی کو روکنے کے لیے 24 گھنٹے نگرانی میں ہیں۔
I’m Not in good shape but not so bad either...— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 15, 2026
Rather than asking me to break my fast please join me on 20th July... Peaceful March to the Parliament.#cockroachjanataparty #jantarmantar #cjpprotest #chalosansad pic.twitter.com/QZ6VyxVMAR
سی جے پی کا سونم وانگچک کی بگڑتی ہوئی صحت پر شدید تشویش کا اظہار
کاکروچ جنتا پارٹی نے سونم وانگچک کی بگڑتی ہوئی جسمانی حالت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ فاسٹ کا ہر گزرتا دن ان کی صحت کے لیے خطرہ بڑھا رہا ہے۔ سی جے پی (CJP) نے الزام لگایا کہ احتجاج مکمل طور پر پرامن طریقے سے جاری ہے، اس کے باوجود مرکزی حکومت نے ابھی تک مظاہرین کے ساتھ کسی بھی سطح پر بامعنی بات چیت شروع نہیں کی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے بروقت بات چیت شروع نہیں کی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ سی جے پی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مظاہرین کے مطالبات پر مثبت انداز اپنائے اور بات چیت کے ذریعے حل نکالے۔
जंतर-मंतर से आज सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 16, 2026
सरकार में बैठे हुए गूंगे बहरे लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है 😳
20 जुलाई संसद चलो 🇮🇳 pic.twitter.com/lenFTcuBlJ
تعلیمی اصلاحات اور احتساب کا مطالبہ دہرایا
سی جے پی نے ایک بار پھر امتحانی نظام میں جامع اصلاحات کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں سامنے آنے والے پیپر لیک اور امتحانی بے قاعدگیوں نے لاکھوں طلبہ کے مستقبل کو متاثر کیا ہے۔ ایسے معاملات میں احتساب ضروری ہے اور شفاف امتحانی نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ سی جے پی نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبے کو بھی دہرایا۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو تعلیمی نظام سے متعلق سنگین مسائل کے لیے جوابدہ ہونا چاہیے اور طلبہ کے خدشات کو دور کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔
20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کی تیاریاں
کاکروچ جنتا پارٹی نے ملک بھر کے طلباء، اساتذہ، والدین اور سماجی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ 20 جولائی کو مجوزہ پرامن پارلیمنٹ مارچ میں بڑی تعداد میں شرکت کریں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ مارچ تعلیمی اصلاحات، شفاف امتحانی نظام اور طلبہ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ سی جے پی نے کہا کہ تحریک مکمل طور پر جمہوری اور غیر متشدد طریقے سے جاری رہے گی۔ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت امتحانی اصلاحات، احتساب اور تعلیمی نظام میں تبدیلی سے متعلق مطالبات پر ٹھوس اقدام نہیں کرتی۔