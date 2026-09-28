سونم وانگچک نے سی جے پی کے دو اکتوبر کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا، لیکن احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے
وانگچک نے کہا کہ، "انتخابی عمل کسی بھی جمہوری ملک کی اہم ترین ضروریات میں سے ایک ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔"
Published : September 28, 2026 at 2:51 PM IST
نئی دہلی: ماحولیاتی کارکن اور سماجی رہنما سونم وانگچک نے اتوار کے روز 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کی جانب سے مجوزہ دو اکتوبر کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اگرچہ وہ اس احتجاج میں ذاتی طور پر شریک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں احتساب اور انتخابی عمل کو بہتر بنانے کی کوششیں حمایت کی مستحق ہیں۔
ہر تحریک میں جسمانی طور پر شرکت کی ضرورت نہیں: وانگچک
سی جے پی کے مجوزہ احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے سونم وانگچک نے کہا کہ انہیں ہر تحریک میں جسمانی طور پر شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "میں یقیناً ملک میں احتساب کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم کی حمایت کرتا ہوں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں۔" انہوں نے مزید کہا کہ، "میرے لیے، تحریکوں کی حمایت کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ انہیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر چلنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ اس مسئلے پر متحد ہیں، جس سے مجھے خوشی ملی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن کے معاملے پر میری موجودگی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔"
سونم وانگچک نے کہا کہ، "انتخابی عمل کسی بھی جمہوری ملک کی اہم ترین ضروریات میں سے ایک ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اگر انتخابی عمل ہی ناقص ہو جائے تو جمہوریت کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟" انہوں نے سوال کیا اور مزید کہا کہ حکومتوں کو کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔
دو اکتوبر: ایک "انتہائی مقدس دن"
وانگچک نے دو اکتوبر کو ایک "انتہائی مقدس دن" قرار دیا، کیونکہ یہ مہاتما گاندھی کا یومِ پیدائش ہے، جن کے پرامن احتجاج کے طریقوں نے عوامی حقوق کی تحریکوں کو متاثر کیا۔ سی جے پی نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے احتساب کا مطالبہ کرنے والی مہم کے حصے کے طور پر ان کا احتجاج دو اکتوبر کو ممبئی میں شروع ہوگا۔ اپوزیشن جماعتیں بھی انتخابی فہرستوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) سے متعلق مسائل پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ توقع ہے کہ 'انڈیا' اتحاد میں شامل جماعتیں مشترکہ لائحہ عمل پر بات چیت کے لیے 30 ستمبر کو دہلی میں ملاقات کریں گی۔
پورا معاملہ کیا ہے؟
ایک میڈیا ادارے کی رپورٹ نے الیکشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے ملک بھر میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ رپورٹ سے انکشاف ہوا ہے کہ الیکشن کمشنرز ایس ایس سندھو اور وویک جوشی نے گزشتہ دس مہینوں کے دوران کم از کم 14 مواقع پر اعتراضات اٹھائے، جن کا تعلق خاص طور پر ووٹروں کے رجسٹریشن، ناموں کے اخراج و بحالی اور انتخابی فہرستوں کی خصوصی اور تفصیلی نظرثانی (ایس آئی آر) سے تھا، لیکن ان کے اعتراضات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس صورتحال نے الیکشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقہ کار پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور مختلف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اِسی تناظر میں، سی جے پی نے دو اکتوبر سے ممبئی سے ایک احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
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