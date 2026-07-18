سونم وانگچک کو پولیس کے ذریعہ جبراً اسپتال میں داخل کرانے پر اُن کی بیوی نے کیا کہا؟ یہاں جانیں
سونم وانگچک کی بیوی دہلی پولیس کی کارروائی سے ناراض ہیں، اُن کے مطابق جمعہ کو سونم وانگچک ٹھیک تھے۔
By PTI
Published : July 18, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 9:34 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کو جنتر منتر سے صفدر جنگ اسپتال منتقل کردیا ہے۔ اس کے فوری بعد سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی جے انگمو کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ انھوں نے زور دے کر کہا کہ کارکن کا اُن کی رضامندی کے بغیر کسی بھی طرح کا طبی علاج نہیں کروایا جانا چاہئے۔
وانگچک کو ان کی غیر معینہ بھوک ہڑتال کے 21ویں دن ہفتہ کی صبح جنتر منتر کے احتجاجی مقام سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
Sonam Wangchuk shifted to Delhi's Safdarjung Hospital, says wife Gitanjali J Angmo.— Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2026
No medicine should be administered to Sonam Wangchuk without consent from me and my doctor, says his wife Gitanjali J Angmo. pic.twitter.com/yakoRk6vlQ
انگمو نے پی ٹی آئی کو بتایا، "وہ صفدر جنگ اسپتال میں ہیں۔ میں انہیں میری رضامندی کے بغیر کچھ بھی دینے سے منع کرتی ہوں۔ کوئی بھی علاج میری رضامندی کے بغیر شروع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو میں سب کو جوابدہ ٹھہراؤں گی۔"
سونم کو اسپتال میں داخل کرنے کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے، انگمو نے دعویٰ کیا کہ وانگچک جمعہ کو ٹھیک دکھائی دے رہے تھے۔
انھوں نے کہا، "کل، وہ ٹھیک دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں اسپتال لانے کی ضرورت نہیں تھی"۔ انگمو نے زور دے کر کہا کہ، " آرٹیکل 32 کے تحت یہ میرا حق ہے۔ میری رضامندی اور میرے ڈاکٹر کی رضامندی کے بغیر، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔"
دہلی پولیس نے کہا ہے کہ وانگچک کو ماہر طبی مشورہ کے بعد اور دہلی ہائی کورٹ کے احکامات کی تعمیل میں "ضروری طبی دیکھ بھال" کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔
پولیس نے مظاہرین سے اپنی تحریک ختم کرنے کی بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ، "ہم جنتر منتر پر مظاہرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد پرامن طریقے سے جگہ خالی کر دیں۔" جمعہ کی رات، وانگچک نے کہا تھا کہ وہ اپنی بگڑتی ہوئی حالت کے باوجود انشن (بھوک ہڑتاک) جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انھوں نے کہا تھا کہ بھوک ہڑتال کے دوران انھوں نے جسم کا 20 فیصد حصہ کھو دیا ہے۔
انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ "پیاز کی قیمتوں پر حکومتیں گر گئی ہیں۔ میں نے اپنے جسم کا 20 فیصد کھو دیا ہے۔ یہ حکومت کے لیے نوجوانوں کی آواز سننے کا وقت ہے۔"
وانگچک 28 جون سے نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور تنازعہ سے منسلک طلباء کی ہلاکتوں پر کاکروچ جنتا پارٹی کی زیرقیادت احتجاج کی حمایت میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔
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