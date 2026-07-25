دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر سونم وانگچک کا بیان، کہا یہ جمہوریت کی جیت ہے
سونم وانگچک نے کہا کہ میں حکومت اور دھرمیندر پردھان کے اقدامات کا خیرمقدم کرتا ہوں۔
Published : July 25, 2026 at 10:07 PM IST
نئی دہلی: ملک بھی میں طلبا کے احتجاج کے درمیان آج وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے طلباء کے سب سے بڑے مطالبے پر ردعمل دیتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیج دیا۔ جہاں طلبہ دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر جشن منا رہے ہیں، وہیں سماجی کارکن سونم وانگچک، جو طلبہ تحریک کے آغاز سے ہی اس میں شامل ہیں، نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ اپنے ٹویٹ میں سونم وانگچک نے لکھا یہ جمہوریت کی جیت ہے۔
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
سونم وانگچک نے کہا کہ میں حکومت اور دھرمیندر پردھان کے اقدامات کا خیرمقدم کرتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ میں ملک کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، اور ہم نے آج دیکھا ہے۔ ہمیں ہندوستان میں جمہوریت کی حفاظت جاری رکھنی چاہیے۔ میں ملک کے نوجوانوں کو بھی مبارکباد اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
VIDEO | Activist Sonam Wangchuk says, " i welcome and respect the step taken by the government and by dharmendra pradhan. i congratulate all the people of the country because this is a victory for democracy, and it is something we have witnessed today. we must continue to… pic.twitter.com/Z7kloo4fPD— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
سماجی کارکن سونم وانگچک نے جمعہ کو اپنا 26 دن طویل انشن ختم کیا۔ گروگرام کے میڈانتا اسپتال میں، مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے انہیں جوس پلا کر انشن ختم کرایا۔ اس دوران حکومت نے پختہ یقین دہانی کرائی کہ جنتر منتر پر پرامن مظاہرہ کرنے والے کسی بھی مظاہرین کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد وانگچک نے اپنا انشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔