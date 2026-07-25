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دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر سونم وانگچک کا بیان، کہا یہ جمہوریت کی جیت ہے

سونم وانگچک نے کہا کہ میں حکومت اور دھرمیندر پردھان کے اقدامات کا خیرمقدم کرتا ہوں۔

دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر سونم وانگچک کا بیان، کہا یہ جمہوریت کی جیت ہے
دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر سونم وانگچک کا بیان، کہا یہ جمہوریت کی جیت ہے (@SonamWangchuk66/YT via PTI Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 25, 2026 at 10:07 PM IST

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نئی دہلی: ملک بھی میں طلبا کے احتجاج کے درمیان آج وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے طلباء کے سب سے بڑے مطالبے پر ردعمل دیتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیج دیا۔ جہاں طلبہ دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر جشن منا رہے ہیں، وہیں سماجی کارکن سونم وانگچک، جو طلبہ تحریک کے آغاز سے ہی اس میں شامل ہیں، نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ اپنے ٹویٹ میں سونم وانگچک نے لکھا یہ جمہوریت کی جیت ہے۔

سونم وانگچک نے کہا کہ میں حکومت اور دھرمیندر پردھان کے اقدامات کا خیرمقدم کرتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ میں ملک کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، اور ہم نے آج دیکھا ہے۔ ہمیں ہندوستان میں جمہوریت کی حفاظت جاری رکھنی چاہیے۔ میں ملک کے نوجوانوں کو بھی مبارکباد اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔

سماجی کارکن سونم وانگچک نے جمعہ کو اپنا 26 دن طویل انشن ختم کیا۔ گروگرام کے میڈانتا اسپتال میں، مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے انہیں جوس پلا کر انشن ختم کرایا۔ اس دوران حکومت نے پختہ یقین دہانی کرائی کہ جنتر منتر پر پرامن مظاہرہ کرنے والے کسی بھی مظاہرین کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد وانگچک نے اپنا انشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
CJP PROTEST AT JANTAR MANTAR
دھرمیندر پردھان
سونم وانگچک
SONAM WANGCHUK

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