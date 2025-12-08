سونم وانگچک نے سپریم کورٹ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حاضر ہونے کی اجازت مانگی، مرکز نے مخالفت کی
سپریم کورٹ وانگچک کی بیوی گیتانجلی جے انگمو کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔
Published : December 8, 2025 at 7:23 PM IST
نئی دہلی: مرکز نے پیر کو سپریم کورٹ میں ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی طرف سے دائر درخواست کی مخالفت کی۔ درخواست میں وانگچک نے قومی سلامتی ایکٹ کے تحت ان کی حراست سے متعلق ایک معاملے میں جودھپور جیل سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حاضر ہونے کی اپیل کی ہے۔
اس معاملے کی سماعت جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ نے کی۔ بنچ وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی جے انگمو کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ سونم وانگچک کی حراست غیر قانونی اور من مانی ہے، جو ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
انگمو کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ کارکن جیل سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حاضر ہونا چاہتا ہے اور اس نے بنچ سے اجازت طلب کی ہے۔ مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے اس درخواست کی مخالفت کی۔ مہتا نے کہا، "ہمیں ملک بھر کے تمام مجرموں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہے۔" سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی۔
24 نومبر کو سپریم کورٹ نے سماعت ملتوی کر دی تھی۔ مرکزی حکومت کے وکیل نے انگمو کے اپیل پر جواب دینے کے لیے وقت مانگا تھا۔ 29 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے انگمو کی ترمیم شدہ درخواست پر مرکزی حکومت اور لداخ انتظامیہ سے جواب طلب کیا۔
وانگچک کو 26 ستمبر کو سخت قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کے مطالبے کے پرتشدد مظاہروں کے دو دن بعد ہوا جس میں مرکز کے زیر انتظام علاقے میں چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے۔ حکومت نے وانگچک پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا ہے۔
انگمو کی ترمیم شدہ درخواست میں کہا گیا کہ نظر بندی کا حکم "ایک پرانی ایف آئی آر، مبہم الزامات اور قیاس آرائیوں پر مبنی تھا، جس کا حراست کی مبینہ بنیادوں سے کوئی براہ راست یا قریبی تعلق نہیں ہے اور اس لیے اس کا کوئی قانونی یا حقائق پر مبنی جواز نہیں ہے۔"
