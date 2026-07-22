سونم وانگچک کچھ شرائط کے ساتھ بھوک ہڑتال ختم کرنے کے لیے تیار، 'کاکروچ جنتا پارٹی' وزیر تعلیم کے استعفے پر اڑ گئی
مرکزی حکومت طلباء کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے دو محاذوں پر کام کررہی ہے۔ جانیں اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے۔
Published : July 22, 2026 at 7:46 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت ایک جانب ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال ختم کرانا چاہتی ہے تو وہیں دوسری جانب احتجاجی طلباء کے مطالبات پر بھی غور کرنے کی یقین دہانی کرائی جارہی ہے۔ 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کی قیادت میں تحریک ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہے۔
سی جے پی نے ایک مرتبہ پھر مرکزی حکومت کے سامنے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے سمیت تین شرائط رکھی ہیں۔ سی جے پی نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک کی وجہ سے خودکشی کرنے والے طلبہ کے اہل خانہ کو فی کس ایک ایک کروڑ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پیر (20 جولائی) کے روز ہوئے احتجاج میں گرفتار طلبہ کے خلاف کسی بھی طرح کی قانونی کارروائی نہیں کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
سی جے پی نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ دھرمیندر پردھان کے استعفے تک اپنا احتجاج جاری رکھے گی۔
دوسری جانب، بدھ کو کارکن سونم وانگچک نے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کو ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ طلباء کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے باز رہے، اور کہا کہ اگر ایسی یقین دہانی کرائی گئی تو وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے۔
اپنے خط میں سونم وانگچک نے لکھا، "گزشتہ رات اسپتال میں مجھ سے ملنے اور میری بھوک ہڑتال ختم کرنے کی آپ کی پرزور اپیل کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہماری بات چیت کے دوران، آپ نے مجھے یقین دلایا کہ حکومت امتحانی پیپر لیک ہونے کے بعد خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو مناسب معاوضہ فراہم کرنے پر مثبت غور کرے گی، اور یہ کہ احتساب کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں بامعنی بحث ہوگی، جس میں وزیر تعلیم کے استعفیٰ بھی شامل ہیں۔"
قابل ذکر بات یہ ہے کہ سونم وانگچک فی الحال میدانتا اسپتال میں داخل ہیں، اور مرکزی وزراء نے منگل کو ان کی عیادت کی۔ ان کا یہ بیان اس دورے کے بعد آیا ہے۔ وانگچک نے اپنے خط میں لکھا، "میں حکومت سے واضح یقین دہانی کی درخواست کرتا ہوں کہ اس تحریک میں حصہ لینے والے کسی بھی نوجوان مظاہرین کے خلاف کوئی تعزیری یا انتقامی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ان کا واحد 'جرم' ایک منصفانہ اور جوابدہ تعلیمی نظام کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ اگر ایسی یقین دہانی کرائی گئی تو میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دوں گا، لیکن یقین ہے کہ لاکھوں نوجوانوں کی اپیل کو حکومت کی طرف سے بھی سنا جائے گا، ایسی یقین دہانی کی عدم موجودگی میں، میں اپنی بھوک ہڑتال کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے پر مجبور ہو جاؤں گا، مجھے یہ بھی امید ہے کہ تحریک کو دبانے کے لیے ضرورت سے زیادہ پولیس فورس استعمال نہیں کی جائے گی۔"
خط لکھے جانے سے قبل حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد بھی ان سے ملا تھا۔ وفد نے سماجی کارکن سونم وانگچک سے ملنے گروگرام کے میدانتا اسپتال کا دورہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کا پیغام پوری قوم تک پہنچ چکا ہے اور اب اسے پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا۔
وانگچک کو اپنا انشن ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے، وفد نے کہا کہ ملک اور خاص طور پر اس کے نوجوانوں کو ان کی قربانی سے کہیں زیادہ ان کے علم اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وانگچک امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے جوابدہی کا مطالبہ کرنے والے طلبہ کی حمایت میں 25 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔
وانگچک اور ان کی اہلیہ گیتانجلی انگمو کے ساتھ ملاقات کے دوران حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ کے وفد نے کہا کہ شفاف امتحانی نظام کی جدوجہد ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے۔
وفد میں کانگریس کے راجیہ سبھا کے رکن وویک تنکھا، ترنمول کانگریس کی راجیہ سبھا رکن ساگریکا گھوس، اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) [سی پی آئی(ایم)] کے راجیہ سبھا کے رکن جان برٹاس شامل تھے۔ وانگچک کو بھیجے گئے ایک خط میں، وفد نے کہا، "ملک اور خاص طور پر اس کے نوجوانوں کو آپ کی قربانی سے کہیں زیادہ آپ کے علم اور رہنمائی کی ضرورت ہے... جس طرح لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو سونم وانگچک کی ضرورت ہے۔"
حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے وانگچک کو یقین دلایا کہ وہ مظاہرین کے تحفظ کا مطالبہ کریں گے اور حکومت پر زور دیں گے کہ وہ تحریک سے وابستہ افراد کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہ کرے۔
خط میں، انہوں نے کہا، "ہم مطالبہ کریں گے کہ حکومت پرامن جمہوری تحریک میں شامل مظاہرین کے خلاف نہ تو کوئی تعزیری کارروائی شروع کرے اور نہ ہی اس کی پیروی کرے، خواہ ایف آئی آر درج کی جائے یا کوئی اور انتظامی اقدام۔"
اس خط پر اپوزیشن کے کئی ارکان پارلیمنٹ کے دستخط ہیں جن میں کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ تنکھا اور ششی تھرور بھی شامل ہیں۔
وانگچک 28 جون کو جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں احتجاج میں شامل ہوئے تھے اور امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے لیے جوابدہی کا مطالبہ کرنے والے طلبہ کی حمایت میں غیر معینہ بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ 18 جولائی کو دہلی پولیس نے وانگچک کو جنتر منتر سے ہٹایا اور صفدرجنگ اسپتال لے گئی۔ تاہم دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے بعد انہیں منگل کو میدانتا اسپتال منتقل کردیا گیا۔۔۔
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