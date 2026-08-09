نیٹ پیپر لیک احتجاج کے دوران استعفیٰ دینے کی وجہ دھرمندر پردھان نے بتا دی
پردھان نے کہا کہ وہ کسان کے بیٹے ہیں اور اگر کوئی انہیں واپس جانے کے لیے کہے گا تو وہ واپس آئیں گے۔
Published : August 9, 2026 at 5:24 PM IST
بھونیشور : بی جے پی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے نیٹ پیپر لیک تنازع کے دوران اپنے استعفیٰ کی وجوہات پر پہلی مرتبہ تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج کے دوران Gen Z کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
پردھان نے ہفتہ کو بھونیشور کی جی ایم یونیورسٹی میں طلبا اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کسی الجھن یا تنازع میں الجھایا جائے۔ انہوں نے کہاکہ "Gen Z ہمارے بچے ہیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی۔"
ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس وقت ذاتی عہدے یا وزارت کی فکر نہیں تھی بلکہ نوجوانوں کے مستقبل کو ترجیح دینا ان کے لیے زیادہ اہم تھا۔ پردھان نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرکے خود مرکزی وزارتی کونسل سے استعفیٰ دینے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے 25 جولائی کو وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر سال تقریباً دو کروڑ بچے پیدا ہوتے ہیں اور گزشتہ 10 برسوں میں تقریباً 20 کروڑ بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ان نوجوانوں کی اپنی امنگیں اور خواب ہیں اور یہی نسل ہندوستان کو عالمی سطح پر مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
رائرکھول میں ایک اور پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پردھان نے اوڈیشہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور بیجو جنتا دل (بی جے ڈی) کے صدر نوین پٹنائک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ ردعمل ایسے وقت میں سامنے آیا جب بی جے ڈی کے نوجوان اور طلبہ کارکنوں نے پردھان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے "دھرمندر پردھان گو بیک" کے نعرے لگائے تھے۔
پردھان نے کہا کہ وہ کسان کے بیٹے ہیں اور اگر کوئی انہیں واپس جانے کے لیے کہے گا تو وہ واپس آئیں گے۔ انہوں نے نوین پٹنائک پر الزام لگایا کہ وہ انہیں اوڈیشہ کے عوام کے لیے "بدنامی" قرار دیتے ہیں۔ پردھان نے اجتماع سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے اوڈیشہ کے عوام کو شرمندگی محسوس ہوئی ہو۔
انہوں نے کہا کہ ممکن ہے وہ ریاست کے لیے بڑی کامیابیاں حاصل نہ کر سکے ہوں، لیکن انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ریاست کی بدنامی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مستقبل میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اوڈیشہ کی عزت اور ساکھ متاثر ہو۔
دوسری جانب بی جے ڈی کے سنبل پور ضلع صدر اور سابق وزیر روہت پجاری نے پردھان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بدنام کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں، کیونکہ طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائیوں کی وجہ سے حکومت پہلے ہی تنقید کی زد میں آ چکی تھی۔
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پجاری نے الزام عائد کیا کہ جنتر منتر پر پرامن طلبہ احتجاج کے دوران پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور طلبا کے ساتھ مبینہ زیادتیاں ہوئیں۔ ان کے مطابق اسی وجہ سے پردھان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک اس معاملے سے واقف ہے اور پردھان کو نوین پٹنائک پر الزام عائد کرنے کے بجائے احتجاج کے دوران ہونے والے واقعات کی ذمہ داری پر بات کرنی چاہیے۔