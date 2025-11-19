سہراب الدین انکاؤنٹر کیس میں حتمی دلائل کی سماعت کا 5 دسمبر سے آغاز، بمبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ

سہراب الدین انکاؤنٹر کیس میں حتمی دلائل کی سماعت کا 5 دسمبر سے آغاز، بمبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ
سہراب الدین شیخ اور ان کی اہلیہ کوثر بی کو 26 نومبر 2005 کو ایک مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں قتل کر دیا گیا تھا۔
Published : November 19, 2025 at 9:09 PM IST
ممبئی: بمبئی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز یہ فیصلہ دیا کہ سہراب الدین شیخ کے مبینہ فرضی انکاؤنٹر کیس میں حتمی دلائل کی سماعت کا 5 دسمبر 2025 سے آغاز ہوگا۔ عدالت نے سی بی آئی کو ہدایت دی کہ وہ عرضی پر اپنے تحریری دلائل جمع کرائے اور اس کی نقل تمام ملزمین کو فراہم کی جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل سالیسٹر جنرل انیل سنگھ نے عدالت سے سوال کیا کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد تمام ملزمین کو فوری طور پر نوٹس کی تعمیل کس طرح ممکن ہوگی۔ تاہم عدالت نے تفتیشی ایجنسی کو اس کا حل خود تلاش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔
درخواست گزاروں کی جانب سے جمع کرائے گئے تحریری دلائل کی کاپی سی بی آئی اور عدالت دونوں کو فراہم کر دی گئی ہے۔ سی بی آئی پہلے ہی عدالت کو یہ بتا چکی ہے کہ وہ ممبئی سیشنز کورٹ کے 2018 کے فیصلے کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ خصوصی سی بی آئی عدالت نے اسی فیصلے میں کیس کے تمام 22 ملزمین کو ثبوتوں کی کمی کی بنیاد پر بری قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کو سہراب الدین کے بھائی ربابت الدین شیخ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس شری چندر شیکھر اور جسٹس گوتم آخند کی بنچ کر رہی ہے۔
اس سے قبل ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ ان گواہوں کی فہرست پیش کریں جن کے بیانات درست اور مکمل طور پر ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے۔ 13 سال طویل عدالتی کارروائی کے باوجود مضبوط ثبوت پیش نہ کیے جانے کی وجہ سے ٹرائل کورٹ نے تمام ملزمین کو بری کر دیا تھا۔ فیصلے دینے والے جج ایس جے شرما اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔
سہراب الدین شیخ اور ان کی اہلیہ کوثر بی 26 نومبر 2005 کو مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے تھے۔ ابتدا میں تفتیش گجرات سی آئی ڈی کے پاس تھی جسے 2012 میں سی بی آئی کے حوالے کر دیا گیا۔ سی بی آئی نے کل 38 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی جن میں موجودہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور اس وقت کے گجرات اے ٹی ایس چیف ڈی جی ونجارا شامل تھے۔ تاہم ٹرائل کے دوران دونوں کو ثبوت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا اور سی بی آئی نے ان کے بری ہونے پر اعتراض بھی نہیں کیا۔
یہ معاملہ ایک بار پھر قانونی موڑ پر پہنچ گیا ہے اور 5 دسمبر سے شروع ہونے والی حتمی سماعت کیس کے مستقبل کا تعین کرے گی۔