سہراب الدین شیخ انکاؤنٹر کیس: 92 گواہوں کے منحرف ہونے پر سپریم کورٹ کا اظہارِ تشویش، امت شاہ کے حوالے سے کہی یہ بات
سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کی جانب سے 21 پولیس اہلکاروں سمیت 22 ملزمان کی بریت کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سماعت کی۔
By Sumit Saxena
Published : September 28, 2026 at 8:03 PM IST
نئی دہلی: سہراب الدین شیخ کے مبینہ فرضی انکاؤنٹر کیس میں 92 گواہوں کے منحرف ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس صورتحال کو گواہوں کا "اجتماعی طور پر منحرف" ہونا قرار دیا۔ بامبے ہائی کورٹ کی جانب سے 21 پولیس اہلکاروں سمیت 22 ملزمان کی بریت کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران عدالت نے فیصلے کا جائزہ لینے پر اتفاق کیا۔ تاہم، سپریم کورٹ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو اس کیس سے بری کرنے کے حتمی فیصلے کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔
عدالتِ عظمیٰ نے یہ مشاہدات اس وقت کیے جب اس نے بامبے ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کرنے والی درخواست پر غور کرنے پر اتفاق کیا جس کے تحت 2005 کے مبینہ فرضی انکاؤنٹر کیس میں 22 ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا۔ بری ہونے والوں میں 21 پولیس اہلکار شامل تھے۔ یہ پورا معاملہ گینگسٹر سہراب الدین شیخ، ان کی اہلیہ کوثر بی اور ان کے ساتھی تلسی رام پرجاپتی کی مبینہ ہلاکتوں اور فرضی انکاؤنٹرز سے متعلق ہے۔
اس کیس کی سماعت جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کی۔ بنچ نے سہراب الدین شیخ کے بھائی نایاب الدین شیخ کی جانب سے دائر درخواست پر جواب طلب کیا، جس میں ملزمان کی بریت کو برقرار رکھنے والے بامبے ہائی کورٹ کے سات مئی کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سینئر وکیل ڈی ایس نائیڈو نے بنچ کے سامنے درخواست گزار کی نمائندگی کی۔ بنچ نے اشارہ دیا کہ وہ ملزمان کی بریت سے متعلق مخصوص گواہوں کے بیانات کا جائزہ لے گی اور کہا کہ "ہم بریت کے اس فیصلے کا جائزہ لیں گے۔"
سماعت کے دوران وکیل نائیڈو نے کہا کہ ان کے موکل 2010 سے اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں اور تفتیش انہی کے کہنے پر منتقل کی گئی تھی۔ نائیڈو نے دلیل دی کہ ایسے فرانزک شواہد موجود تھے جو حقیقت کو بے نقاب کر سکتے تھے، جیسےگولیوں کے نشانات اور کارتوس برآمد ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کی بھابھی (کوثر بی) کا سراغ تک نہیں لگایا جا سکا۔ نائیڈو نے کہا، "اگرچہ کچھ گواہ منحرف ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ سچائی کو دبا نہیں سکتے۔۔۔"
اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے جسٹس باگچی نے کہا کہ اگر ایک ہی مقدمے میں 92 گواہ منحرف ہو جائیں تو یہ تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے زبانی طور پر کہا، "اس کا مطلب ہے کہ گواہ اجتماعی طور پر منحرف ہو گئے ہیں۔۔۔"
بریت کے فیصلے پر نظرثانی کرنے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے، بنچ نے نائیڈو سے کہا، "ہم ان مخصوص گواہوں کے بیانات دیکھنا چاہیں گے جن پر آپ انحصار کر رہے ہیں۔۔۔ براہ کرم ایسے تین یا چار بیانات جمع کرائیں جنہیں آپ بریت کے حوالے سے مناسب سمجھتے ہیں۔" جسٹس باگچی نے مزید کہا، "آیا ملزمان کا مقدمہ منصفانہ اور شفاف طریقے سے چلایا گیا یا نہیں، یہ غور طلب اہم نکتہ ہے۔"
یہ درخواست بامبے ہائی کورٹ کے سات مئی کے اس حکم کو چیلنج کرتی ہے جس کے تحت روباب الدین اور نایاب الدین شیخ کی جانب سے دائر اپیلیں خارج کر دی گئی تھیں۔ یہ اپیلیں ممبئی کی ایک خصوصی سی بی آئی عدالت کے دسمبر 2018 کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھیں، جس میں عدالت نے تمام 22 ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ بری ہونے والے ان 22 افراد میں سے 21 گجرات اور راجستھان کے پولیس افسران تھے۔ باقی ماندہ ملزم گجرات میں ایک فارم ہاؤس کا مالک تھا جہاں، استغاثہ کے مطابق، سہراب الدین اور کوثر بی کو غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا تھا۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ 22 اور 23 نومبر 2005 کی درمیانی شب، سہراب الدین، ان کی اہلیہ اور پرجاپتی بس کے ذریعے حیدرآباد سے مہاراشٹر کے شہر سانگلی جا رہے تھے جب مبینہ طور پر پولیس کی ایک ٹیم نے انہیں حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد، جوڑے اور پرجاپتی کو مبینہ طور پر الگ الگ گاڑیوں میں لے جایا گیا۔
سی بی آئی کے مطابق، سہراب الدین کو 26 نومبر 2005 کو احمد آباد کے قریب گجرات اور راجستھان پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے کیے گئے ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ الزام ہے کہ تین دن بعد کوثر بی کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پرجاپتی، جو اودے پور سینٹرل جیل میں قید تھا اور اس مبینہ انکاؤنٹر کا اہم گواہ سمجھے جاتا تھا، 27 دسمبر 2006 کو گجرات-راجستھان سرحد کے قریب پولیس کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گیا تھا۔
عدالتی بنچ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو اس مقدمے سے بری کرنے کے فیصلے پر دوبارہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بنچ نے وکیل نائیڈو سے کہا، "ہمیں امید ہے کہ آپ (بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کے) پیراگراف 43 کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی بریت کے اس فیصلے کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو (سپریم کورٹ کے حکم کے تحت) پہلے ہی حتمی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: