حج پر جانے والے عازمین کو فراہم کی جائیں گی اسمارٹ واچز، سعودی عرب پہنچنے پر خود بخود ہونگی فعال
Published : March 17, 2026 at 10:16 PM IST
رائے بریلی (اتر پردیش): عازمین حج کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ درخواستیں قبول کر لی گئی ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے اس سفر میں کئی اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ 2026 کا حج اپریل سے مئی میں ہوگا۔ اتر پردیش کے 18000 سے زیادہ عازمین سفر حج پر جائیں گے۔
اس سال محفوظ اور تکنیکی اعتبار سے حج کو یقینی بنانے کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک نیا نظام نافذ کیا ہے۔ حج پر جانے والے عازمین کو اسمارٹ واچز فراہم کی جائیں گی۔ ان سمارٹ واچز کو حجاج کی حفاظت اور سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اسمارٹ واچ ہندوستان میں کام نہیں کرے گی۔ سعودی عرب پہنچنے پر یہ خود بخود فعال ہو جائے گی۔ اسے جی پی ایس سے منسلک کیا جائے گا۔ اس میں کالنگ، ایک ایس او ایس ایمرجنسی بٹن، اور ریئل ٹائم لوکیشن ٹریکنگ جیسی خصوصیات ہوں گی۔ صحت کی نگرانی میں دل کی شرح، آکسیجن کی سطح اور ایک پیڈومیٹر شامل ہیں۔
اسمارٹ واچ کو حج سہولت ایپ سے منسلک کیا جائے گا، جس سے حجاج کرام کی جدہ میں ہندوستانی قونصل خانے کے کنٹرول روم سے نگرانی کی جا سکے گی۔ ایس او ایس بٹن دبانے سے کنٹرول روم الرٹ ہو جائے گا، جس سے ریسپانس ٹیم فوری طور پر پہنچ سکے گی۔
ضلع اقلیتی بہبود افسر مہیما نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا، ممبئی نے اس رقم کو تیسری اور آخری قسط کے طور پر جمع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس رقم میں کیٹرنگ شامل نہیں ہے۔ عازمین حج کو بعد میں جمع کرانا ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ کچن کا نظام بند کر دیا گیا ہے۔ تمام عازمین حج کو کیٹرنگ کے ذریعے کھانا فراہم کیا جائے گا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کیٹرنگ سروس کے لیے عام کھانے کی اشیاء کے انتخاب پر غور کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حج 2026 کے لیے سفر کرنے والے عازمین کو بکنگ کے بعد اور فارم کی تقسیم کے وقت ایئرپورٹ پر سمارٹ واچ فراہم کی جائے گی۔ حجاج کو اسے اپنی کلائی پر پہننا ہوگا۔ اس سمارٹ واچ میں ان کے سفر سے متعلق تمام تفصیلات موجود ہوں گی۔
انہوں نے کہا کہ تمام عازمین حج کو ان کی پرواز کی تاریخوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انہیں پرواز کی تاریخ سے دو دن پہلے ہوائی اڈے پر اپنی پرواز کی بکنگ کی تصدیق کرنی ہوگی۔ وہ اپنی بکنگ کی تصدیق کے لیے کسی رشتہ دار کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ مسافروں کو پرواز کی تاریخ سے 24 گھنٹے پہلے ہوائی اڈے پر پہنچنا چاہیے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ عازمین حج کو اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر حج سہولت ایپ اور نسخ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ نسخ ایپ کے بغیر مدینہ میں ریاض الجنۃ کے لیے رجسٹریشن ممکن نہیں ہو گی۔ عازمین جنہوں نے اپنے رشتہ داروں/ایجنٹ کا نمبر دیا ہے وہ اپنا نمبر رجسٹر کریں۔ بصورت دیگر انہیں سفر حج میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔