سنیکت کسان مورچہ اور 'پیپل اگینسٹ ایس آئی آر' کا آج ملک گیر احتجاج
منتظمین کے مطابق، یہ احتجاج ضلعی اور تحصیل ہیڈکوارٹرز، ریاستی دارالحکومتوں اور دہلی میں منعقد کیے جائیں گے۔
Published : October 23, 2026 at 10:48 AM IST
نئی دہلی: سنیکت کسان مورچہ (ایس کے ایم) اور 'پیپل اگینسٹ ایس آئی آر' پلیٹ فارم نے 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کے عمل کے خلاف جمعہ کو ملک گیر احتجاج کی اپیل کی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انتخابی فہرستوں سے جن افراد کے نام ہٹائے گئے ہیں، انہیں دوبارہ ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
منتظمین کے مطابق، یہ احتجاج ضلعی اور تحصیل ہیڈکوارٹرز، ریاستی دارالحکومتوں اور دہلی میں منعقد کیے جائیں گے۔ دہلی میں، 'پیپل اگینسٹ ایس آئی آر' نے الیکشن کمیشن کے دفتر تک مارچ کرنے کی کال دی ہے۔
ایس کے ایم نے 2020-21 میں زرعی قوانین کے خلاف تحریک کی قیادت کی تھی۔ تنظیم نے کہا ہے کہ اس کی رکن تنظیمیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور سب ڈویژنل مجسٹریٹس کے ذریعے صدر دروپدی مرمو کو ایک میمورنڈم پیش کریں گی۔ اس میں 'ایس آئی آر' کے عمل کو منسوخ کرنے اور ان 134.41 کروڑ شہریوں کے ووٹنگ کے حقوق بحال کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا جن کے نام انتخابی فہرستوں سے نکال دیے گئے ہیں۔
کسان تنظیم نے الیکشن کمشنروں کی تقرری سے متعلق 2023 کے قانون میں ترمیم کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ انتخاب کرنے والے پینل میں چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی شامل کیا جائے۔ مزید برآں، انہوں نے انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں 'متناسب نمائندگی' کا نظام متعارف کرانا اور انتخابات کے لیے سرکاری فنڈنگ فراہم کرنا شامل ہے۔
ایس کے ایم نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی، تو کسان مظاہرین کی حفاظت کے لیے آگے آئیں گے۔ انھوں نے مظاہرین میں طالبات اور صحافی بھی شامل ہیں کے خلاف پولیس کی مبینہ زیادتیوں پر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے اس حکم کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے جس کے تحت 'جنتر منتر' کو احتجاج کے لیے مختص مقامات کی فہرست سے ہٹا دیا گیا تھا۔
'پیپل اگینسٹ ایس آئی آر' کا دعویٰ ہے کہ 300 سے زائد تنظیمیں اس پلیٹ فارم کا حصہ بن چکی ہیں، اور 25 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں احتجاج کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس پلیٹ فارم نے کہا، "یہ 'عوامی مارچ' ہندوستان کے عوام کی جانب سے ایک اجتماعی جدوجہد کے آغاز کی علامت ہوگا۔ یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک گیانیش کمار کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جاتی، غیر قانونی 'ایس آئی آر' ( عمل کو منسوخ نہیں کیا جاتا، ہر حقیقی بھارتی شہری کے ووٹ کے حق کو بحال نہیں کیا جاتا، اور 'چیف الیکشن کمشنر اینڈ ادر الیکشن کمشنرز ایکٹ، 2023' میں ترمیم نہیں کی جاتی۔"
دہلی میں، شرکاء دوپہر ایک بجے گردوارہ بنگلہ صاحب، گول ڈاک خانہ اور گول مارکیٹ کے قریب جمع ہوں گے۔ وہاں سے، وہ الیکشن کمیشن کی جانب مارچ کریں گے اور ایک "عوامی پارلیمنٹ" منعقد کریں گے۔ پلیٹ فارم نے بتایا کہ مظاہرین قومی پرچم اٹھائے مارچ کریں گے؛ اگر پولیس نے مداخلت کی، تو وہ جمہوری حقوق کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرنے کی خاطر ایک پرامن اجتماع منعقد کریں گے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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