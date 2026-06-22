شیو سینا یو بی ٹی کے چھ باغی ممبران پارلیمنٹ شندے کی شیوسینا میں شامل، شندے نے 'آپریشن ٹائیگر' کو کامیاب قرار دیا
شیوسینا (یو بی ٹی) کے چھ باغی ممبران پارلیمنٹ آج ایکناتھ شندے کی موجودگی میں شیو سینا میں شامل ہو گئے۔
Published : June 22, 2026 at 7:44 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر میں شیوسینا (یو بی ٹی) کے چھ باغی ممبران پارلیمنٹ آج ایکناتھ شندے کی شیو سینا میں شامل ہو گئے۔ پیر کو مہاراشٹر کے وزیر پرتاپ سارنائک نے دعویٰ کیا تھا کہ ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا کے چھ ایم پی آج شندے کی شیو سینا میں شامل ہو جائیں گے۔
شیو سینا (یو بی ٹی) کے چھ باغی ممبران پارلیمنٹ جنہوں نے ایکناتھ شندے کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، ان میں سنجے دیش مکھ (یوتمال)، سنجے جادھو (پربھنی)، سنجے دینا پاٹل (ممبئی نارتھ ایسٹ)، ناگیش پاٹل-اشتیکر (ہنگولی)، اومپرکاش راجے نمبالکر (دھرا شیدیو) اور دھرا شیدیو (بھاراشیب) شامل ہیں۔
انہوں نے 2024 کے عام انتخابات میں بی جے پی اور شیوسینا کے امیدواروں کو شکست دی۔ شیوسینا اوباتھا نے 2024 کے عام انتخابات میں مہاراشٹر میں نو لوک سبھا سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔
#WATCH | Mumbai: Maharashtra Deputy CM and Shiv Sena chief Eknath Shinde says, " operation tiger successful." pic.twitter.com/d2iSWkAfr3— ANI (@ANI) June 22, 2026
نئی دہلی میں شیو سینا (اُدھو بالا صاحب ٹھاکرے) کی پارلیمانی پارٹی کی ایک اہم میٹنگ کو چھوڑنے کے پانچ دن بعد، باغی ممبران اسمبلی ایک تقریب میں شیو سینا میں شامل ہو گئے جس میں شندے اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ شیوسینا (اُبتھا) پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں صرف تین لوک سبھا ممبران نے شرکت کی۔
نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شندے نے کہا، "یہ لوک سبھا ممبران اب حقیقی شیو سینا میں شامل ہو گئے ہیں، جو آنجہانی بالاصاحب ٹھاکرے کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے۔ چار سال پہلے، میں نے ایک سخت قدم اٹھایا تھا اور اب میں نے چھکا مارا ہے (سائیڈ بدلنے والے ممبران پارلیمنٹ کی تعداد کا حوالہ دیتے ہوئے)۔"
شندے نے زور دے کر کہا، "میں نے پہلے (جون 2022 میں شیوسینا میں تقسیم) بالاصاحب ٹھاکرے کے اصولوں کی حفاظت اور شیوسینا کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ اب، یہ اقدام (شیو سینا (یو بی ٹی) لوک سبھا ممبران میں بغاوت) شیوسینا کی توسیع کا دوسرا مرحلہ ہے۔" ڈپٹی چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ 'آپریشن ٹائیگر' اب مکمل اور کامیاب ہے۔
#WATCH | On 6 rebel MPs of his party, Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray says, " they are not rebels but 'darrpok aur bekau'. they were elected in the name of uddhav balasaheb thackeray and mva against the bjp. now, the bjp wants to include them in their 'daldal' so that they… pic.twitter.com/237Yd3g67q— ANI (@ANI) June 22, 2026
آدتیہ ٹھاکرے نے کیا کہا؟
اپنی پارٹی کے چھ باغی ممبران پارلیمنٹ کے بارے میں، شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم ایل اے آدتیہ ٹھاکرے نے کہا کہ وہ باغی نہیں ہیں بلکہ "بزدل اور ڈرپوک" ہیں۔ وہ بی جے پی کے خلاف ادھو بالاصاحب ٹھاکرے اور ایم وی اے کے نام پر منتخب ہوئے تھے۔ اب بی جے پی انہیں اپنی ’’دلدل‘‘ میں شامل کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ (لوک سبھا میں) دو تہائی اکثریت حاصل کر سکیں اور ملک کے آئین کو بدل سکیں۔ جس طرح ہماری پارٹی تقسیم ہوئی، اسی طرح ٹی ایم سی اور عام آدمی پارٹی بھی ٹوٹی۔ اس ملک میں قانون اور آئین ہو تو ہم انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں۔