میرٹھ میں خوفناک آتشزدگی، جھلسنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ بچوں سمیت چھ لوگوں کی موت
اس واقعے میں ایک خاتون شدید طور پر زخمی ہیں جن کی حالت نازک ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے۔
Published : February 24, 2026 at 8:07 AM IST
میرٹھ: اترپردیش کے میرٹھ میں ایک کپڑا کاروباری کے گھر میں بھیانک آگ لگنے سے پانچ بچوں سمیت چھ افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں چھ ماہ کی دو جڑواں بہنیں بھی شامل ہیں۔ موقعے پر پہنچی فائر بریگیڈ نے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ یہ واقعہ پیر کی رات لیساڑی گیٹ تھانہ حلقے کے قدوائی نگر، اسلام آباد میں پیش آیا۔
جاں بحق ہونے والوں کی بچوں کی رخسار اہلیہ عاصم (30)، اقدس ولد عاصم (3)، نابیہ ولد عاصم (6 ماہ)، عنایت ولد عاصم (6 ماہ)، مہوش ولد فرخ (12) اور حماد ولد فرخ (4) کے نام سے ہوئی ہے۔ اقبال کی والدہ امیر بانو (55) شدید طریقے سے جھلس گئی ہیں، ان کی حالت نازک ہے اور انہیں بہتر علاج کے لیے دوسرے اسپتال ریفر کیا گیا ہے۔
شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی
ایس پی سٹی آیوش وکرم سنگھ نے بتایا کہ 112 پر کال کے ذریعہ قدوائی نگر کے ایک مکان میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ فائر بریگیڈ اور پولیس فوراً جائے وقوع پر پہنچی۔
گھر کی طرف جانے والی گلی تنگ ہونے کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی ٹیم پڑوسیوں کی چھتوں سے گھر میں داخل ہوئی۔ آگ پر کافی مشقت سے قابو پایا گیا۔ شدید جھلسنے والوں کو ریسکیو کر کے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی نظر میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ لگتی ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ گھر میں کپڑے کا کام بھی ہوتا تھا۔
قدوائی نگر میں افراتفری
پولیس کے مطابق کاروباری اقبال احمد اپنے خاندان کے ساتھ قدوائی نگر اسلام آباد کی گلی نمبر تین میں رہائش پذیر ہیں۔ مکان تین منزلہ ہے۔ ان کے دو بیٹے عاصم اور فاروق بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ مکان میں رہتے ہیں۔
گھر کے اندر ایک کڑھائی کا کارخانہ بھی ہے، جس میں پاور لومز کے ذریعہ کپڑے بنانے کا کام ہوتا ہے۔ دونوں خاندان دوسری منزل پر رہتے ہیں۔ جب گھر میں آگ لگی تو اقبال احمد اور ان کے دو بیٹے عاصم اور فاروق نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔
گھر میں موجود سبھی جل گئے
واقعہ کے وقت اقبال احمد کی اہلیہ امیر بانو، عاصم کی بیوی رخسار، ان کا بیٹا اقدس، ان کی جڑواں بیٹیاں نابیہ اور عنایت اور فاروق کا دوسرا بھائی مہوش اور بیٹا حماد گھر میں موجود تھے۔
آگ بہت تیزی سے پھیلی
گھر میں رات 9:30 بجے کے قریب اچانک آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے پھیلنے لگے تو مقامی لوگوں نے پولیس اور ایمبولینس کو آگاہ کیا۔ آگ بہت تیزی سے پھیلی، جس سے گھر دھوئیں سے بھر گیا۔ مرکزی دروازے سے آگ کی تیز لپٹیں نکل رہی تھیں۔
فائر بریگیڈ کی ٹیم چھت کے ذریعے داخل ہوئی
سی ایف او نے بتایا کہ گلی تنگ تھی، اس لیے ٹیم چھت کے ذریعے داخل ہوئی اور زخمیوں کو بچایا۔ پولیس اور عوام کی مدد سے فائر بریگیڈ کی ٹیم نے تمام زخمی اور جاں بحق ہوئے لوگوں کو باہر نکالا۔
سب کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال بھیجا گیا۔ پہنچنے پر ڈاکٹروں نے پانچ بچوں اور رخسار کو مردہ قرار دے دیا۔ شدید جھلس جانے والی امیر بانو اس وقت زیر علاج ہیں۔
سینئر حکام بھی جائے وقوعہ پر پہنچے
حادثے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایم ڈاکٹر وی کے سنگھ، ایس ایس پی اویناش پانڈے، ڈی آئی جی کالاندھی نیتھانی، اور ایس پی سٹی آیوش وکرم سنگھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔
ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر وی کے سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ معلوم ہوتی ہے۔ راشٹریہ لوک دل کے ایم ایل اے غلام محمد بھی منگل کی صبح جائے وقوع پر پہنچے۔ اس واقعے سے ہر کوئی صدمے میں ہے۔
