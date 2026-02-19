جموں و کشمیر سمیت اب ملک بھر میں شروع ہوگا ایس آئی آر، الیکشن کمیشن نے بتا دیا عمل کا آغاز کب ہوگا

جموں و کشمیر سمیت اب ملک بھر میں شروع ہوگا ایس آئی آر، الیکشن کمیشن نے بتا دیا عمل کا آغاز کب ہوگا
الیکشن کمیشن نے کہا کہ اپریل سے 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر شروع ہونے کا امکان ہے۔
Published : February 19, 2026 at 10:49 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے جمعرات کو 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی کہ وہ جلد از جلد اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کی تیاری مکمل کریں۔ کمیشن کے مطابق، اپریل سے ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر شروع ہونے کی امید ہے۔
پولنگ پینل نے ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف الیکٹورل آفیسرز (سی ای او) سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کریں۔ تیسرے مرحلے میں، پولنگ پینل آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، چندی گڑھ، دادر اور نگر حویلی، دمن دیو، ہریانہ، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، جھارکھنڈ، کرناٹک، لداخ، مہاراشٹر، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، دہلی، اوڈیشہ، پنجاب، تری پورہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں ایس آئی آر ہوگا۔
متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سی ای اوز کو لکھے اپنے خط میں، جس کی ایک کاپی ای ٹی وی بھارت نے حاصل کی تھی، الیکشن کمیشن کے سکریٹری پون دیوان نے جمعرات کو لکھا، "کمیشن نے 24 جون، 2025 کے حکم (کاپی) کے ذریعے تمام ریاستوں میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کا حکم دیا ہے۔
مزید برآں، کمیشن نے 27 اکتوبر 2025 کو اپنے خط کے ذریعے 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ایس آئی آر مشق کا اعلان کیا۔اہم بات یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں، پولنگ پینل فی الحال نو ریاستوں اور تین مرکزی زیر انتظام علاقوں: انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، گجرات، گوا، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان، اور لکش دیپ میں ایس آئی ہوا۔ان میں تمل ناڈو، مغربی بنگال، کیرالہ اور پڈوچیری جیسی انتخابی پابند ریاستیں بھی شامل ہیں۔
آسام میں الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایس آئی آر کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی اہل شہری محروم نہ رہے اور کوئی نااہل شخص ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہو۔
ایس آئی آر کا پہلا مرحلہ گزشتہ سال اسمبلی انتخابات سے قبل بہار میں کرایا گیا تھا۔ اس مشق کی کامیاب تکمیل کے بعد الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا۔ ریاست میں ایس آئی آر کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوئی۔