ایس آئی آر کا فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا: تمل ناڈو میں آل پارٹی میٹنگ
'بہار میں بے ضابطگیوں کو درست کیے بغیر تملناڈو سمیت 12 ریاستوں میں ایس آئی آر شروع کرنا حق رائے دہی کی خلاف ورزی ہے۔'
Published : November 3, 2025 at 7:49 AM IST
چنئی: دو نومبر کو چنئی میں ایک آل پارٹی میٹنگ ہوئی جس کی صدارت تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن نے کی۔ میٹنگ میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے اعلان کردہ انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی مہم (SIR) پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 46 سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے نمائندوں بشمول کانگریس، وی سی کے، اور مکل نیدھی میئم نے گذشتہ روز ہوئی آل پارٹی مشاورتی میٹنگ میں شرکت کی۔
میٹنگ میں شریک سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کل جماعتی اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ تمل ناڈو کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی جمہوریت کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ یہ پوچھا گیا کہ الیکشن کمیشن نے تمل ناڈو میں ایس آئی آر کا اعلان اسمبلی انتخابات سے چند ماہ قبل کیوں کیا، جب کہ بہار میں ایس آئی آر سے متعلق معاملہ پہلے سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔
کل جماعتی اجلاس کی قرارداد میں اہم نکات
یہ اجلاس الیکشن کمیشن کے 'آمرانہ رویہ' اور مرکزی حکومت کی کٹھ پتلی کے طور پر کام کرنے کی سخت مذمت کرتا ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں ملک کی زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے شروع سے ہی ایس آئی آر کی مخالفت کی ہے۔
بہار میں اس مہم کا مقصد اہل ووٹروں کو ہٹانے اور نااہل ووٹروں کو شامل کرنے کی سازش کے حصے کے طور پر اقلیتی ووٹوں اور بی جے پی کے مخالف ووٹوں کو ختم کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس سلسلے میں عوام یا سپریم کورٹ کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بہار میں کسی بھی بے ضابطگی کو درست کیے بغیر تمل ناڈو سمیت 12 ریاستوں میں ایس آئی آر کو نافذ کرنا ووٹ کے حق کی خلاف ورزی اور جمہوریت کو مکمل طور پر کمزور کرنے والا قدم ہے۔
عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے سیکشن 169 کے مطابق ووٹر لسٹ میں ترمیم مرکزی گزٹ میں باضابطہ نوٹیفکیشن کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ اس پر عمل کیے بغیر الیکشن کمیشن کا من مانی نوٹیفکیشن شائع کرنا آئین اور عوامی نمائندگی ایکٹ کے منافی ہے۔ یہ ایس آئی آر نوٹیفکیشن اپنے آپ میں غیر قانونی ہے۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ اس سے ووٹروں کی ایک بڑی تعداد کو حق رائے دہی سے محروم کردیا جائے گا۔
تمل ناڈو میں دسمبر برسات کا موسم ہے۔ اس لیے اس اجلاس کا خیال ہے کہ ایس آئی آر کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ مسودہ ووٹر لسٹ کی اشاعت سے پہلے کی مدت کو کرسمس اور پونگل جیسے تہواروں کا سیزن ہے۔ اس کے نتیجے میں ووٹر لسٹ کی تیاری کے عمل سے باہر رہ جانے والے یا اس میں شامل ہونے کے خواہش مند ووٹرز کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اپنے حق رائے دہی سے محروم ہو جائیں گے۔
الیکشن کمیشن کو کسی سیاسی جماعت کی شمولیت کے بغیر ایک آزاد، غیر جانبدار اور غیر جانبدار ادارے کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ آئین نے الیکشن کمیشن کو انتخابات میں تمام جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنے کی اہم ذمہ داری سونپی ہے۔
سپریم کورٹ میں ایس آئی آر کیس میں حتمی فیصلہ نہ آنے کی صورت میں تمل ناڈو میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی مہم کا اعلان ایک مکمل طور پر غیر جمہوری عمل ہے جو تمل ناڈو کے لوگوں کے حق رائے دہی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ایس آئی آر ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا کل جماعتی اجلاس الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہے کہ اس اسے ترک کر دیا جائے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ آج کے اجلاس میں شریک مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا کہ الیکشن کمیشن 2026 کے انتخابات کے بعد آزادانہ طور پر ایس آئی آر کرائے، الیکشن کمیشن اپنے اعلان میں موجود خامیوں کو دور کرے اور سپریم کورٹ کی ہدایات پر کھلے دل سے عمل کرے۔
الیکشن کمیشن کا ایس آئی آر کا اعلان
الیکشن کمیشن نے 27 اکتوبر کو ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا۔ اس کے تحت ایس آئی آر کا عمل انڈمان اور نکوبار جزائر، گوا، پڈوچیری، چھتیس گڑھ، گجرات، کیرالہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، راجستھان، مغربی بنگال، تمل ناڈو، اور لکش دیپ میں شروع ہوا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ معمول کا عمل ہے۔ اس کے تحت ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اہل نہیں ہیں ان کے نام فہرست سے نکال دیے جاتے ہیں۔ بہار میں اس عمل کے دوران اپوزیشن نے کافی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
مزید پڑھیں:
الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا، مغربی بنگال سمیت ان 12 ریاستوں کے نام شامل
الیکشن کمیشن نے تمام ریاستوں کو ووٹر لسٹ کے ایس آئی آر کی تیاری کرنے کی ہدایت دی
بہار میں ووٹر لسٹ کی صفائی مکمل: الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان!
بہار ایس آئی آر: سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے ہٹائے گئے 3.66 لاکھ ووٹروں کی مکمل تفصیلات طلب کی