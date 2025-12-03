پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ایس آئی آر سے بالواسطہ این آر سی کے خدشات میں اضافہ، سپریم کورٹ میں وکلا کی دلیل
چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ مختلف ریاستوں میں ایس آئی آر کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی۔
Published : December 3, 2025 at 7:55 AM IST
نئی دہلی: درخواست گزاروں نے منگل کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر الیکشن کمیشن کے ذریعہ مختلف ریاستوں میں کیے جا رہے ایس آئی آر نے این آر سی (شہریوں کے لیے قومی رجسٹر) کے عمل کو بالواسطہ طور پر لاگو کرنے کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل بنچ نے کی۔
کچھ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل اے ایم سنگھوی نے زور دے کر کہا کہ شہریت کی حیثیت کا تعین کرنے کا اختیار مکمل طور پر مرکزی حکومت یا عدالتوں اور غیر ملکی ٹربیونلز کے پاس ہے جو شہریت قانون کے سیکشن 8 اور 9 کے تحت ہے۔ سنگھوی نے کہا کہ "ای آر اوز (الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز) کے ذریعہ شہریت کے دستاویزات کی تصدیق کرنے، مشتبہ غیر شہریوں کی شناخت کرنے، یا محکمہ داخلہ کو رپورٹ کرنے سے، جو کہ حقیقت میں ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آئین اور شہریت ایکٹ کے خلاف کام کیا ہے۔"
سنگھوی نے زور دے کر کہا کہ "انتخابی عمل کے ذریعے شہریت کا تعین کرنے کے لیے ایک متوازی نظام بنانا نہ صرف قانونی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے بلکہ پارلیمنٹ منظوری کے بغیر بالواسطہ این آر سی وغیرہ کے بارے میں بھی خدشات پیدا کرتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ شہریت ثابت کرنے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ کسی فرد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سنگھوی نے کہا کہ "صرف مرکزی حکومت ہی اس بات کا تعین کر سکتی ہے کہ آیا کوئی شخص ہندوستانی شہری ہے یا نہیں ہے۔ قانون کے تحت طے شدہ طریقہ کار کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا نہیں ایسا نہیں کر سکتا۔"
انہوں نے کہا کہ یہاں الیکشن کمیشن دو کام کرتا ہے، وہ ایک شخص کو عارضی شہریت کی فہرست میں ڈالتا ہے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اس شخص کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ شہری ہے۔ سنگھوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک عارضی فہرست بنا کر اور فرد پر بوجھ ڈال کر اپنے آپ کو ایک ایسا اختیار دیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔
ایک وکیل نے دلیل دی کہ ایس آئی آر نسلوں کے لیے منظم طریقے سے حق رائے دہی سے محرومی کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا شکوک و شبہات ووٹ کے حق سے انکار اور شہریت سے محروم ہونے کا باعث بن سکتے ہیں؟ اس اختیار اور طاقت کی بنیاد کیا ہے؟
وکیل پرشانت بھوشن نے اس کیس میں فریقین میں سے ایک کی نمائندگی کرتے ہوئے ایس آئی آر کے عمل کو شفاف بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور سوال کیا کہ ووٹر لسٹ کو مشین کے ذریعہ پڑھے جانے کے قابل فارمیٹ میں کیوں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ بھوشن نے دلیل دی کہ اگر الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار دیا گیا تو وہ بے لگام ہو جائے گا۔
بنچ کے روبرو دلیل دی گئی کہ ایس آئی آر کی مشق میں ووٹر لسٹ کی ازسرنو خاکہ بندی شامل ہے، جو پہلے کبھی نہیں کی گئی اور ایسی صورت حال کیوں پیدا کی جائے کہ بی ایل اوز اپنی جان لے لیں۔ سپریم کورٹ نے کیس کی اگلی سماعت چار دسمبر کو مقرر کی ہے۔
سپریم کورٹ مختلف ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کے ایس آئی آر کے عمل کو چیلنج کرنے والی اپوزیشن لیڈروں اور دیگر کی طرف سے دائر درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔
