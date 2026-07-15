ایس آئی آر جمہوریت کے لیے نقصان دہ، توجہ ووٹروں کو شامل کرنے کے بجائے نکالنے پر ہے: سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی
قریشی نے کہاکہ "ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے الیکشن کمیشن کو زیادہ نمبراسی صورت میں ملیں گے جب زیادہ لوگوں کو لسٹ سے نکال دے۔
Published : July 15, 2026 at 8:58 PM IST
نئی دہلی : بھارت کے سابق چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر ایس وائی قریشی نے ملک بھر میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن مہم پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ عمل کا مقصد انتخابی فہرستوں کو درست کرنا نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ووٹروں کو خارج کرنا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرزِ عمل نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے بنیادی اصولوں کو متاثر کیا ہے اور یہ جمہوریت کے لیے باعثِ تشویش ہے۔
پی ٹی آئی کو اپنے نئے شائع ہونے والے کتاب "India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir" کے اجرا سے قبل دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سابق چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی اصلاحات، ایس آئی آر اور الیکشن کمیشن کے موجودہ طرزِ عمل پر کھل کر اظہارِ خیال کیا۔ ایس وائی قریشی نے کہا کہ موجودہ ایس آئی آر مہم میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ کتنے ووٹروں کو انتخابی فہرست سے خارج کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہاکہ "ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے الیکشن کمیشن کو زیادہ نمبر اسی صورت میں ملیں گے جب وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ووٹر لسٹ سے نکال دے۔" ان کا کہنا تھا کہ ان کے دورِ کار میں انتخابی عمل کا بنیادی اصول یہ تھا کہ کسی بھی اہل ووٹر کو معمولی تکنیکی غلطی کی بنیاد پر حقِ رائے دہی سے محروم نہ کیا جائے۔ سابق چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ ان کے دور میں اگر کسی ووٹر کے نام کے ہجے، عمر یا پتے میں معمولی فرق ہوتا لیکن شناخت واضح ہوتی تو پولنگ عملے کو ہدایت تھی کہ ایسی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے تاکہ کوئی اہل شہری ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہ ہو۔
سابق چیف الیکشن کمشنر نے کہاکہ "ہماری واضح ہدایت تھی کہ اگر سامنے موجود شخص حقیقی ووٹر ہے تو معمولی غلطیوں کو بنیاد بنا کر اس کا نام خارج نہ کیا جائے۔" قریشی نے واضح کیا کہ ان کے دور میں بھی آئینی ذمہ داری کے تحت انتخابی فہرستوں کی تطہیر (Purification) کی جاتی تھی، مگر اس کا طریقہ موجودہ عمل سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2002-03 میں بہار میں آخری بڑے پیمانے کی نظرثانی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چونکہ انتخابی فہرستیں کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہیں، اس لیے ہر سال مکمل نظرثانی کے بجائے سمری ریویژن کافی ہوگی۔
اس طریقہ کار میں بوتھ لیول آفیسر (BLO) ووٹر کے گھر جا کر صرف موجودہ اندراجات کی تصدیق کرتا تھا۔ اگر کوئی نیا ووٹر شامل کرنا ہوتا تو فارم 6 اور کسی کا نام حذف کرنا ہوتا تو فارم 7 وہیں بھروا لیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے ذریعے 99 فیصد درست ووٹر لسٹ مزید بہتر ہو جاتی تھی اور شہریوں کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔
بہار میں ایس آئی آر کے حوالے سے اظہارِ خیال کرتے ہوئے سابق چیف الیکشن کمشنر نے سوال اٹھایا کہ اگر مقصد غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت تھا تو اس کے لیے پورے صوبے کے تقریباً آٹھ کروڑ ووٹروں کو مشکلات میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہاکہ "آج تک الیکشن کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے غیر ملکی ملے۔ ملک جاننا چاہتا ہے کہ اس پوری مشق کا نتیجہ کیا نکلا؟"
قریشی نے میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اطلاعات کے مطابق صرف 150 بنگلہ دیشی اور تقریباً 350 نیپالی خواتین کی نشاندہی ہوئی، جو شادی کے بعد بہار آئی تھیں۔ انہوں نے سوال کیاکہ "اگر صرف اتنے افراد کی نشاندہی ہوئی تو لاکھوں ووٹروں کو مشکلات میں ڈالنے اور بڑی تعداد میں نام خارج کرنے کا کیا جواز تھا؟" سابق چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئین ہند کے آرٹیکل 326 کے مطابق ووٹر کے طور پر رجسٹریشن ہر اہل شہری کا آئینی حق ہے۔
ان کے مطابق موجودہ صورتحال میں ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جیسے ووٹر لسٹ میں نام شامل ہونا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی احسان ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے نئے ووٹروں کے لیے فارم 6 میں والدین کی تفصیلات لازمی قرار دینے پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس سے شہریوں کے لیے عمل مزید پیچیدہ اور دشوار بن رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کی جانب سے ایس آئی آر پر ظاہر کی گئی تشویش کے حوالے سے قریشی نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ بھارت کے انتخابی نظام پر بیرونی اداروں کو سوال اٹھانے کا موقع ملا۔
البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو صرف یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہاکہ "اگر معاملہ بین الاقوامی سطح پر اٹھ گیا ہے تو بھارت کو اس کا مدلل اور تسلی بخش جواب دینا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔" الیکشن کمیشن اس وقت مرحلہ وار 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں 36 کروڑ 73 لاکھ سے زائد ووٹرز شامل ہیں۔ ان ریاستوں میں تلنگانہ، دہلی، پنجاب، کرناٹک، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، ہریانہ، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، میزورم، سکم، منی پور، میگھالیہ، ناگالینڈ، تریپورہ سمیت متعدد دیگر ریاستیں شامل ہیں۔
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اس سے قبل بہار، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالا، اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، گجرات، چھتیس گڑھ، گوا، انڈمان و نکوبار اور لکشدیپ میں بھی ایس آئی آر کی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔