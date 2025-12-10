ETV Bharat / bharat

ایس آئی آر بیک ڈور این آر سی ہے، لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے، اویسی

اویسی نےایس آئی آر کی مخالفت کرتے ہوئےدعویٰ کیاکہ یہ مذہب کےنام پر لوگوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔

By PTI

Published : December 10, 2025 at 8:17 PM IST

نئی دہلی: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بدھ کے روز کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ سے بڑا نہیں ہے اور یہ کہ ایس آئی آر ایک بیک ڈور این آر سی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لوک سبھا میں انتخابی اصلاحات پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ انتخابی فہرست کی خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) پارلیمنٹ کی طرف سے نافذ کردہ قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ لال بابو حسین کیس میں سپریم کورٹ کے تین ججوں کی بنچ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔"

اویسی نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن کسی کی شہریت ثابت کرنے کا بوجھ ووٹروں پر ڈال رہا ہے اور یہ 1950 اور 1960 کے عوامی نمائندگی کے قانون، اس ایوان سے منظور شدہ انتخابی قوانین اور لال بابو حسین کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ سے بڑا نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 'فارم 6' کا قاعدہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن اس ایوان سے منظور شدہ قانون کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔

اویسی نے ایس آئی آر کی مخالفت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ مذہب کے نام پر لوگوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا میں ایس آئی آر کی مخالفت کرتا ہوں کیونکہ یہ پچھلے دروازے سے شہریوں کے قومی رجسٹر (این آر سی) کو تیار کرنے جیسا ہے۔

اویسی نے کہا کہ وہ حکمراں بی جے پی پر زور دیتے ہیں کہ وہ ملک میں جرمنی جیسا پارلیمانی نظام اپنائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے اور ووٹ کے حق کو بنیادی حق بنانا چاہیے۔

